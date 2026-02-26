Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je

Může se v moderním západním světě vůbec stát, aby se po tak výjimečném autě prostě slehla zem? Zjevně může. A je to jen poslední dějství příběhu, ve kterém vůz jeho majitel těsně před smrtí smrtí prodal skoro za nic.

Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je

Foto: Alfa Romeo

Může se v moderním západním světě vůbec stát, aby se po tak výjimečném autě prostě slehla zem? Zjevně může. A je to jen poslední dějství příběhu, ve kterém vůz jeho majitel těsně před smrtí smrtí prodal skoro za nic.

Alfa Romeo 33 Stradale měla být vůbec posledním modelem značky, který se dočká spalovacího motoru. Pikantní je, že i v jeho případě dostali klienti na výběr alternativu v podobě elektrického pohonu, který si ale nevybral vůbec nikdo. To znamená, že všech 33 kusů bude tankovat benzin a minimálně v jednom případě bude pistoli držet v ruce Valtteri Bottas. A v jednom možná nikdo, protože právě jeden z benzinových exemplářů jednoduše zmizel z povrchu zemského a nikdo ho nedokáže najít.

To vypadá na případ leda z hollywoodského scénáře, jenže je skutečný, jak informuje Cronache della Campagna. Jednu z těchto supervzácných Alf si měl v roce 2023 objednat francouzský sběratel, který už naneštěstí zemřel. Těsně před svou smrtí ovšem auto v hodnotě více než 30 milionů Eur neboli 727 milionů korun někomu prodal za pouhých 10 Eur, tedy za zhruba 250 Kč. Kdyby byl naživu, dalo by se předpokládat, že se třeba rozvádí a zkouší společný majetek vyvést mimo domácnost. Nebo že si na něj brousí zuby finanční úřad. Jenže to neměl být tento případ.

Právníci pozůstalých Angelo a Sergio Pisaniové spolu s Francesco Sacchettim totiž uvádí, že kupní smlouva byla podepsána pod nátlakem a majitel vozu měl být ve špatném zdravotním stavu. A tedy udělal něco, co by vědomě neudělal. Proto nabízí odměnu ve výši 100 tisíc Eur (2,42 milionu Kč) za jakoukoli stopu, která k nalezení vzácné Alfy Romeo povede. Vůz se totiž ztratil neznámo kam a naposledy měl být zaznamenán někde u Neapole. Což není moc potěšující vodítko, v této části Itálie nepanuje zrovna řád a pořádek.

Tím netvrdíme, že by v případu měl prsty třeba mafie. Na druhou stranu ani to nelze vyloučit. Právníci pozůstalých totiž uvádí, že zmizení vozu předcházelo hlášení o ztrátě registračních značek. To měl dokonce podepsat původní majitel, a právě to má naznačovat, že šlo od počátku o promyšlený podvod. Ztráty značek totiž prý bývá využíváno k tomu, aby daný vůz byl legálně „čistý“ a mohl být odhlášen z registru. Poté může snadno zmizet v nějaké soukromé sbírce, ze které se už nevynoří.

Pozůstalí nicméně doufají, že výše odměny zláká někoho z těch, kteří o podvodu vědí, aby „prásknul“ jeho strůjce. Pokud ale skutečně za vším stojí mafie, nejspíše bude třeba danou částku o něco navýšit, ostatně vedle hodnoty vozu je směšná. A stát se po zbytek života psancem za 2 miliony chtít nebudete...


Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je - 1 - Alfa Romeo 33 Stradale 2024 prvni sada 10Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je - 2 - Alfa Romeo 33 Stradale 2024 prvni sada 12Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je - 3 - Alfa Romeo 33 Stradale 2024 prvni sada 21
Takto vypadá limitovaný supersport za 250 korun, pardon za 700 milionů. Po jednom z nich se nyní slehla zem. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Cronache della Campagna



