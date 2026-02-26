Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je
Petr ProkopecMůže se v moderním západním světě vůbec stát, aby se po tak výjimečném autě prostě slehla zem? Zjevně může. A je to jen poslední dějství příběhu, ve kterém vůz jeho majitel těsně před smrtí smrtí prodal skoro za nic.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Může se v moderním západním světě vůbec stát, aby se po tak výjimečném autě prostě slehla zem? Zjevně může. A je to jen poslední dějství příběhu, ve kterém vůz jeho majitel těsně před smrtí smrtí prodal skoro za nic.
Alfa Romeo 33 Stradale měla být vůbec posledním modelem značky, který se dočká spalovacího motoru. Pikantní je, že i v jeho případě dostali klienti na výběr alternativu v podobě elektrického pohonu, který si ale nevybral vůbec nikdo. To znamená, že všech 33 kusů bude tankovat benzin a minimálně v jednom případě bude pistoli držet v ruce Valtteri Bottas. A v jednom možná nikdo, protože právě jeden z benzinových exemplářů jednoduše zmizel z povrchu zemského a nikdo ho nedokáže najít.
To vypadá na případ leda z hollywoodského scénáře, jenže je skutečný, jak informuje Cronache della Campagna. Jednu z těchto supervzácných Alf si měl v roce 2023 objednat francouzský sběratel, který už naneštěstí zemřel. Těsně před svou smrtí ovšem auto v hodnotě více než 30 milionů Eur neboli 727 milionů korun někomu prodal za pouhých 10 Eur, tedy za zhruba 250 Kč. Kdyby byl naživu, dalo by se předpokládat, že se třeba rozvádí a zkouší společný majetek vyvést mimo domácnost. Nebo že si na něj brousí zuby finanční úřad. Jenže to neměl být tento případ.
Právníci pozůstalých Angelo a Sergio Pisaniové spolu s Francesco Sacchettim totiž uvádí, že kupní smlouva byla podepsána pod nátlakem a majitel vozu měl být ve špatném zdravotním stavu. A tedy udělal něco, co by vědomě neudělal. Proto nabízí odměnu ve výši 100 tisíc Eur (2,42 milionu Kč) za jakoukoli stopu, která k nalezení vzácné Alfy Romeo povede. Vůz se totiž ztratil neznámo kam a naposledy měl být zaznamenán někde u Neapole. Což není moc potěšující vodítko, v této části Itálie nepanuje zrovna řád a pořádek.
Tím netvrdíme, že by v případu měl prsty třeba mafie. Na druhou stranu ani to nelze vyloučit. Právníci pozůstalých totiž uvádí, že zmizení vozu předcházelo hlášení o ztrátě registračních značek. To měl dokonce podepsat původní majitel, a právě to má naznačovat, že šlo od počátku o promyšlený podvod. Ztráty značek totiž prý bývá využíváno k tomu, aby daný vůz byl legálně „čistý“ a mohl být odhlášen z registru. Poté může snadno zmizet v nějaké soukromé sbírce, ze které se už nevynoří.
Pozůstalí nicméně doufají, že výše odměny zláká někoho z těch, kteří o podvodu vědí, aby „prásknul“ jeho strůjce. Pokud ale skutečně za vším stojí mafie, nejspíše bude třeba danou částku o něco navýšit, ostatně vedle hodnoty vozu je směšná. A stát se po zbytek života psancem za 2 miliony chtít nebudete...
Takto vypadá limitovaný supersport za 250 korun, pardon za 700 milionů. Po jednom z nich se nyní slehla zem. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Cronache della Campagna
Bleskovky
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
před 9 hodinami
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
dnes
- Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet
včera
Nové na MotoForum.cz
- Pedro Acosta (KTM): Pět Ducati a tři Aprilie budou v Top-10 16:00
- Toprak Razgatlioglu před debutem v MotoGP 13:00
- MotoGP chce zavést minimální roční plat 500 000 eur 10:00
- Ondřej Vostatek byl v Down Under 7. včera 18:00
- Startovní listiny Grand Prix MotoGP, Moto2 a Moto3 včera 16:21
Nejnovější články
- Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je
před 6 hodinami
- Evropská firma odhalila nové velké „diesely budoucnosti”, pro Evropu ale samozřejmě určené nejsou
před 8 hodinami
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
před 9 hodinami
- Prodejní rozklad Audi pokračuje, po ztrátě desítek procent kupců během pár let se odbyt má někde propadnout až na úroveň roku 2012
před 10 hodinami
- Klání o automobilovou brutalitu roku má už v únoru svého vítěze, tohle auto má „mimo soutěž” zničit všechny a všechno
před 11 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva