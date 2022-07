Svého času nejdražší nové auto světa bylo nafoceno v provozu, ponurý přízrak majitel kupodivu nešetří před 8 hodinami | Petr Miler

Komu tento stroj patří, zůstává otázkou, sám vůz se ale neschovává. Teorie o tom, že půjde o výstavní kousek, který bude jednou pro vždy zavřený v soukromých sbírkách, zjevně vyletěla komínem.

Titulem nejdražší nové auto světa označujeme vůz, který se hned po opuštění továrny výrobce dočká historicky nejtučnější cenovky. Nejde tedy o absolutně nejdražší automobil, tento titul obvykle patří některému z historických strojů, jejichž ceny v aukcích se pohybují až v miliardách Kč. Aktuálně tento primát připadá velevzácnému historickému Mercedesu, za který měly být vydány více jak 3 miliardy Kč.

Na prvenství mezi novým vozy stačí citelně méně, jakkoli o malé peníze též nejde. Dnes tato svérázná pocta patří vzácnému Rolls-Roycu, ještě před ním se jím ale honosilo Bugatti zvané La Voiture Noire, tedy prostě Černé auto, které se rok před koronavirem představilo v Ženevě. Jeho cena se v závislosti na vývoji kurzu a lokálních daní pohybuje kolem 400 milionů Kč, a svého času tak bezpečně překonalo předchozího šampiona s cenou asi o 100 milionů nižší.

Dnes už si jej hýčká jeho majitel, stále ale není jasné, kdo to je. Jisté je snad jen tolik, že musí jít o někoho extrémně zámožného, o čemž nakonec svědčí i fakt, že se na vůz nyní můžeme poprvé podívat na registračních značkách a v běžném provozu. Francouzský unikát německé národnosti byl totiž nafocen a natočen v ulicích Curychu, kde nepřekvapivě přitahoval pozornost širého okolí.

Nejde tedy o nehotový předobraz stejného stroje, který jsme párkrát při pomalém přesunu viděli, ale finální provedení tohoto díla, které je schopné využít všech svých 1 500 koní a rozjet se na 400 km/h dříve, než si stačíte v údivu vyslovit jeho cenu v korunách. A navzdory tomu, že jsme jej už dříve mohli vidět ze všech stran, nepochybně dokáže uchvátit. Je to takový sympaticky ponurý přízrak na kolech.

Že auto vidíme v podobné akci, je obecně vzato překvapivé, předpokládalo se, že majitel vůz zavře v soukromé sbírce kdesi v pouštních dunách. A pokud ho někdy spatříme, pak za pár let v aukci s dvojnásobnou cenovkou a nájezdem někde v oblasti 69 km, nanejvýš. Najednou ale vidíme vůz korzovat ulicemi švýcarského města, na švýcarských značkách. Mrkněte se na to sami, bude to vzácná příležitost - i když majitel auto nešetří, nepředpokládáme, že by s ním jezdil každý den...

