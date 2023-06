Svého času nejprodávanější elektromobil Evropy za víc jak 1 milion Kč jde už po 3 letech koupit skoro nejetý od 237 tisíc před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto & Motorrad Anröchte, publikováno se souhlasem

Pokud chcete vidět skoro dokonalou ukázkou extrémní ztráty hodnoty elektrických aut, tady ji máte. I když šlo svého času o žádané auto, po jednotkách let může být prakticky bezcenné, ač téměř nejezdilo.

O problémech elektrických aut se zmiňujeme pravidelně. Nikoli proto, že bychom proti těmto autům jako takovým něco měli, ale proto, že politici a většina výrobců se žene směrem k elektrické budoucnosti nerozhlížejíc se vpravo ani vlevo. Přitom elektromobily mají spoustu ekologických, ekonomických i uživatelských úskalí, o nichž je zkrátka třeba vědět, než se pro takové auto rozhodnete. Nic více ani nic méně za tím není. A pokud zjistíte, že se znalostí všech informací takový vůz potřebujete, nemáme s tím problém.

Ten máme s pocity zklamání, kterých elektrická auta mohou přinést spoustu. A byť jejich příznivci rádi tvrdí, že situace se rychle mění a jednotlivé nedostatky mizí, nemizí zase tak rychle, aby i mnoho let stačilo k jejich zásadnímu zmírnění nebo úplné eliminaci. Použití pro jakkoli pravidelné dlouhé ježdění je pořád stejně problematické, cena těchto aut je pořád stejně problematická a rychlost ztráty hodnoty se bude spíše prohlubovat s tím, jak ostatní nedostatky budou mizet.

Už v roce 2013 jsme psali, že rychlý pokles hodnoty je problém těchto aut a co se od té doby změnilo? V únoru 2021 jsme zmiňovali, že předpoklad budoucí hodnoty většiny současných elektromobilů je též brzké minimum. Nyní tu máme statistiky dokladující přesně to, ale jasně, můžete říci, že statistika nuda je a lépe si ji zfalšujete sami. Pozornost takových nevěřících Tomášů můžeme stočit k druhé polovině minulé dekády, kdy nejprodávanějším elektromobilem nebyl od Tesly, VW nebo Nissanu, ale šlo o StreetScooter Work. Tedy výsledek projektu, který skončil multimiliardovým firemním „provarem”. A kdo si tento vůz tou dobou přesto koupil, končí nyní s morálně podobným soukromým „provarem”.

Jen tak ze zvědavosti jsme se podívali, za kolik se dnes tato auta prodávají a nestačili jsme se divit. V Německu jsou jich k mání desítky a byť jde vůz s původní cenou v přepočtu obvykle mezi 1 a 1,1 milionu Kč, dnes už v přepočtu od 237 tisíc Kč můžete vybírat z řady i sotva použitých vozů registrovaných jen pár let. Pokud nebudete bazírovat na funkčním akumulátoru, nakoupíte ještě levněji, plné provozuschopné vozy v prodeji ale začínají na 9 999 Eur, tedy zmíněných asi 237 tisících Kč, za auto poprvé registrované v roce 2020, které najelo jen 10 tisíc kilometrů. Je trochu obouchané, však je to dodávka, jinak ale nepoužité a připravené sloužit svému účelu i obstát na německých STK.

Auto na fotkách níže je trochu dražší, přijde na 332 tisíc korun, je to ale větší a původně dražší verze L dokonce jen s 5 500 najetými km. Přesto je takto levná. Auto vypadá jako nové a prý tak i funguje, ale jak dlouho a co pak s ním? Právě kvůli tomu je s cenou o 900 tisíc dole téměř bez jakéhokoli předchozího užitku. To je opravdu ekonomika provozu 1A, o ekologičnosti výroby prakticky nepoužitého auta ani nemluvě.

Zájem o tato auta je navzdory nízkým cenám evidentně minimální a byť je jistě umocněný krachem výrobce, rozhodujícím problémem tu bude kombinace omezené použitelnosti s jasně limitním využitím daným bateriemi - protože další nikdo nevyrobí. Jistě je to tedy extrémní případ, ale přesto. Když se podíváte, kolik kolem nás jezdí utahaných, dekády starých dieselových dodávek se stovkami tisíc km, je pohled na vůz na fotkách z roku 2018 s 5 tisíci km prodávaný za tuto cenu nutně smutný.

Odborníci na odhad vývoje cen ojetin nyní říkají, že v řádu jednotek let bude velmi podobně bezcenná naprostá většina elektromobilů, které se prodávají dnes. Existuje po této zkušenosti důvod jim nevěřit?

Tohle auto bylo svého času nejprodávanějším elektromobilem Evropy. Projekt pak zkrachoval, auta ale existují a prodávají se dál. Toto během 5 500 km ztratilo asi 80 % své původní ceny, v německé inzerci se ale najdou i extrémnější případy. Foto: Auto & Motorrad Anröchte, publikováno se souhlasem

Petr Miler

