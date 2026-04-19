Svého času nejrychlejší naftový kombík světa koupíte už po jednotkách let za cenu Škody Octavia, je to pořád úžasné vše v jednom

Kdo rád jezdí jedním vozem, který poslouží téměř všemu, co si lze v případě automobilu představit, pro toho to může být hotové auto snů. A není to sen nesplnitelný, i kousky ve hodně hezkém stavu se dnes dají pořídit za velmi přijatelné peníze.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

před 10 hodinami | Petr Miler

/

Foto: Lorenz Winter KFZ Handel, publikováno se souhlasem

Jsme asi až příliš racionální lidé na to, abychom některé věci pochopili. Kolikrát jsme na trhu svědky toho, jak „si váží” od pohledu nesmyslných, nepoužitelných aut jen proto, že jde o křiklavé hlouposti nakonec výjimečné jen tím, že se nenašel druhý nebo třetí blázen, který by si takovou věc koupil. Ze stroje, který probereme dnes, nic nekřičí, přesto je vzácný, výjimečný a ze všeho nejvíc fascinuje tím, co všechno zastane. Váží si jej ale zjevně jen hrstka lidí.

Jde o luxusní dieselové kombi s maximální rychlostí 275 km/h. To nezní jako cokoli dostupného, dnes ale takové auto v bazaru nestojí o mnoho víc než základní Škoda Octavia. A přitom se nutně nemusí jednat o nijak zvlášť starý ani ojetý vůz - buď je to jeho omezená známost, nebo přirozený odpor části zákazníků výkonných a rychlých aut k dieselům jakéhokoli typu, který se o tento vývoj stará.

Buď jak buď, v německém Friedbergu, tedy asi jen 200 km od hranic s Českem, si můžete pořídit nikoli nejlevnější, ale už hodně dostupnou, a přitom stále velmi zachovalou Alpinu D5 Bi-Turbo Touring generace F11. Klasicky modrý kombík s neméně klasickými koly nabízí spoustu luxusního prostoru s vysokou dynamikou, a přitom dlouhým dojezdem i přijatelnými provozními náklady, tedy alespoň z pohledu spotřeba paliva. To obvykle v bazarech táhne, Alpina je ale zřejmě příliš velká exotika na to, aby to fungovalo i u ní.

Výkon a točivý moment třílitrového šestiválce původem z BMW 535d byl u Alpiny zvýšen na 350 koní resp. 700 Nm. Alpina tak umí jezdit za šest litrů nafty, přitom nabízí dynamiku sportovního auta let nedávno minulých - zrychlením na stovku za 5,1 sekundy a maximální rychlostí zmíněných 275 km/h. Svého času šlo o nejrychlejší sériově vyráběný naftový kombík světa, přitom udávaná kombinovaná spotřeba 6,2 litru nafty na 100 km není ani v praxi nic nedosažitelného.

Tento kousek je na světě teprve 9 let a jako většina dé-pětek jezdil. Najel ale na takové auto pořád velmi přijatelných 160 130 kilometrů v rukou dvou majitelů, kteří ani tmavě hnědému interiéru s decentními doplňky z tmavého dřeva příliš neublížili. Ani jindy často opotřebované prvky nemusí moc „jetě” a také zbytek vnitřku se zdá být bez větší újmy, jen o volant se někdo při nasedání otíral moc často na to, aby vypadal vyloženě zánovně. Slušná výbava zahrnuje mimo jiné navigaci, elektrická, vyhřívaná a ventilovaná sedadla, příplatkové ozvučení nebo řadu elektronických asistentů.

Nebyla by to správná Alpina bez klasického bodykitu a zmíněných mnohapaprskových kol, tradiční polepy na bocích tentokrát chybí. Znalci zpozorní, většina lidí ale nepozná sebou auto schopné stačit lecjakému sporťáku, ale to je také součást kouzla. Uvnitř na fakt, že sedíte v Alpině, prozradí hlavně klasický modrý tachometr standardně cejchovaný do 300 km/h. V několika Alpinách jsme jeli, omezovač nemají žádný a i tahle se ke 300 km/h s pomocí gravitace podívá ochotně.

Technický vozu stav má být bezchybný a vzhledem k původní ceně v řádu milionů korun, je jeho nabídka nutně pokušením - na stůl stačí vysázet 29 990 Eur, tedy asi 720 tisíc Kč, a jedete zpět do Česká po Autobahnu ve velkém stylu. Ale jistě, můžete také sáhnout po 115koňové nové Octavii Combi TDI s výbavou Selection (to znamená cirka selekce ničeho) za 719 900 Kč a těšit se z toho, že jste ušetřili 0 korun a máte krásná 16" kola nebo interiér Loft, ať už to znamená cokoli. Každému dle jeho gusta...


Rychlé a úsporné kombi pro akčnější hlavy rodiny nemusí být nic až tak drahého. Tohle auto je za 720 tisíc Kč nutně lákavou nabídkou, vypadá po 9 letech a 160 tisících km velmi slušně. Foto: Lorenz Winter KFZ Handel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Lorenz Winter KFZ Handel Verkauf Service & Beratung@Mobile.de

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.