Svět se musel zbláznit, když se dnes falešný starý Mercedes prodává dráž než skutečné nové Ferrari

Petr MilerLogo třícípé hvězdy je zcela autentické, ale všechno pod ním je „fejk”. Za normálních okolností taková auta budí výsměch, tohle se ale stará o obdiv sběratelů až do takové míry, že peníze potřebné na skutečné nové Ferrari na pořízení tohoto starého „Mercedesu” ani nestačí.
před 11 hodinami | Petr Miler
Když se řekne replika slavného sporťáku, člověk si představí něco jako Pontiac Fiero „zbacaný” v garáži nějakého nadšence do podoby Ferrari. Výsledek ovšem skutečného italského plnokrevníka připomíná jen tehdy, když před jeho zkoumáním nejdřív alkoholem zlijete sebe, pak auto a nakonec škrtnete sirkou. Někdy lze obdivovat píli, s jakou takové stroje vznikly, to ano, ale jinak? Výsledky bývají víc než co jiného směšné, bývají to prostě pojízdné akty zoufalého předstírání něčeho, co ve skutečnosti neexistuje.
Pokusit se něco takového prodat pak voní po nezdaru víc než dříve zkoumaný vůz po spáleném alkoholu. Však koho má takový stroj uchvátit? Kupec Ferrari to nebude. A kupec Fiera také ne - jeden chce Ferrari, druhý Fiero, oba nedostanou nic. Nabízí se jen někdo jiný, kdo si rád hraje na něco, čím není, takových ale nebývá mnoho. Podobné repliky se tak obvykle prodávají za peníze směšné podobně, jako jsou ony samy.
Auto na fotkách okolo ale je replika. Přesto za ni lidé v aukci na Bring A Trailer nabídli až 430 tisíc dolarů, tedy víc než 9 milionů Kč. A nestačilo to, majitel chtěl ještě víc. Je to úsměvné, neboť jde o dokonale falešný Mercedes, přesto má stát víc než řada modelů nových Ferrari? Zmátl tedy snad někdo kupce do té míry, že si mysleli, že kupují originál? Ne, kupovali vědomě repliku, přesto je realita taková - je totiž tak pozoruhodná, že se sama o sobě stala součástí automobilové historie.
Jde o Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, tedy rádoby Mercedes-Benz tohoto označení, který postavil legendární Anton „Tony” Ostermeier. Anton byl rodilý Němec, který léta pracoval právě pro Mercedes, než emigroval do USA. Už ve své domovině pochopil výjimečnost Gullwingu prodávaného jen mezi roky 1954 a 1957, sám si jeden originální pořídil a v Americe ho nenapadlo nic lepšího, než „naklonovat”. Založil si tak firmu Gullwing Cars, která se v 80. letech minulého století pustila do stavění replik původního 300 SL ve velkém. A se svým rodným listem na to šel s precizností, která dodnes nemá obdoby.
Jeho stavby činí výjimečnými posedlost detaily, která dělá z falešných Gullwingů velmi přesvědčivě vypadající a podobně době fungující stroje. Ostermeier použil svůj vlastní 300 SL, aby vytvořil formy na vytváření karoserií replik ze sklolaminátu, které na silnici držel svařovaný ocelový podvozek s hranatými trubkami, v němž je uložen řadový šestiválcový motor o objemu 3,0 litru spojený s pětistupňovou manuální převodovkou. Všechny technické prvky, od motoru M103, přes prvky zavěšení kol až po řízení či brzdy pak koupil přímo od Mercedesu.
Máme tedy před sebou extrémně věrně a velmi noblesně vypadající stroj s autenticky fungujícími detaily typu výklopné kliky dveří, pochopitelně i vzhůru se otevírající dveře, celý interiér vypadá „správně” od širokých prahů přes úzké prostory pro nohy až po klasická hnědá kožená sportovní sedadla či sklopný volant pro snazší nastupování. Jen velké znalce upozorní umístění víčka palivové nádrže na boku (na skutečném Gullwingu žádné není vidět, je v zavazadlovém prostoru) nebo pojetí řadicí páky. Ale jinak? Neuvěříme vám, pokud řeknete, že tohle auto nevytváří dojem 300 SL tak dobře, jak to jen jde. A není to tak, že se zítra rozpadne, před sebou máme asi 40 let starou stavbu.
Kousek s najetými 4 800 kilometry je přesto jako nový, a tak s celým tím příběhem okolo nakonec nemusí překvapit jak příhozy až na oněch 430 000 dolarů, tak fakt, že tím nebylo dosaženo minimální ceny a vůz zůstala neprodaný. Nyní se mluví o tom, že míň jak 500 tisíc USD, tedy asi 10,5 milionu Kč, na tohle auto stačit nebude. Na falešné cokoli je to bláznivá suma...
Věřte nebo ne, ale tohle je vážně falešný Mercedes, na který je i 9 milionů korun málo. Je to kus automobilové historie a dílo člověka, který o Mercedesech a jejich výrobě věděl opravdu hodně. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: Gullwing Cars 300SL Gullwing Replica@Bring A Trailer
