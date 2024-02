Svět se zbláznil, toto BMW M3 E30 se má prodat za 4,2 milionu Kč, i když najelo už 177 000 km před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály

Absolutně respektujeme výjimečnost tohoto auta z řady úhlů pohledu, ale probůh, tohle není žádná časová kapsle. Jde o roky docela intenzivně používané auto, přesto se má prodat za takové peníze.

Již příští víkend, tedy 1. a 2. března, se na americkém Amelia Islandu na Floridě koná aukce společnosti Broad Arrow Auctions. My jsme v této souvislosti zmiňovali Porsche 959 Komfort, jehož prvním majitelem byl kvůli „studijním účelům“ Nissan. Nyní však nastal čas posvítit si na dalšího účastníka zájezdu. Pod dražební kladívko totiž zamíří také velmi vzácné BMW M3 Evolution II generace E30. Tato edice vznikla v počtu 501 kusů, je tedy jen o trochu početnější než výše zmíněný sporťák z Zuffenhausenu.

BMW provedení Evolution II představilo v roce 1988 krátce před zahájením německého mistrovství cestovních vozů. Ve srovnání se sériovou verzí došlo na integraci výraznějšího čelního spoileru a zadního křídla s odtrhovou hranou. Oba komponenty přitom byly lehčí než u předchozího BMW M3 Evolution I, o další redukci hmotnosti se pak postaraly tenčí boční a zadní okna. Motor se pak dočkal lepšího sání a odlehčeného setrvačníku, načež jeho výkon vzrostl na 218 koní a točivý moment na 245 Nm.

Automobilka souběžně s těmito změnami přistoupila také ke zkrácení stálého převodu pětistupňového manuálu, což vedlo k navýšení maximálky. Ta činila 243 km/h, zatímco ke sprintu na stovku provedení Evolution II potřebovalo 6,7 sekundy. Zajímavé je, že brzdy vozu zůstaly zcela standardní, přestože došlo na příchod 16palcových ráfků místo 15palcových. To BMW umožnilo instalaci větších kotoučů, automobilka však nejspíše i s ohledem na ono odlehčení dané možnosti nevyužila.

Poslední majitel nabízeného vozu se nicméně rozhodl, že vůz si zaslouží nejen patřičnou renovaci, ale také modernizaci. Za takřka milion korun tak nechal instalovat nové pružiny i tlumiče Bilstein. Posílení se dočkal onen brzdový systém, stejně jako došlo na příchod lepšího zadního diferenciálu, zavěšení a předního stabilizátoru. Letité BMW tak úspěšně vkročilo do nového tisíciletí, přičemž onen vlastník jej dle toho i využíval - kupé má totiž najeto nemalých 177 583 kilometrů.

Je to jistě zajímavé auto v dobré kondici, ale už jeho bohatá historie jej nedostává do role sběratelského skvostu. Přesto se má prodat až za 180 tisíc dolarů, tedy 4,2 milionu korun. Nemusí se to stát, samozřejmě, pokud ale někdo za tento vůz vytáhne z prkenice takovou sumu, můžeme skoro s jistotou říci, že svět se zbláznil, je to absurdně mnoho. Pro tuto chvíli už jen dodejme, že kousek lakovaný vzácnou modrou barvou Macao Blue Metallic se původně prodal ve Francii, v roce 2014 jej však pořídil stávající majitel, který jej nechal převézt do Spojených států i s látkovým čalouněním Silver Ubakaro Cloth, které je více vyhledávané než obvyklejší kožené potahy sedadel.

BMW M3 Evolution II z roku 1988 je nadmíru vzácné, homologačního speciálu vzniklo pouze 501 kusů. Ovšem aby se i se 177 tisíci km prodal za víc jak 4 miliony korun? Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Broad Arrow Auctions

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.