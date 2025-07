Symbol francouzského luxusu 90. let se dá koupit dodnes sotva použitý ve špičkové verzi. Je to koráb, jaký už nikdo nedělá před 3 hodinami | Petr Miler

Podívejte se na tu palubní desku a „gauče” kousek od ní, takové věci se dnes už nenosí. Je to výjimečně komfortní a prostorné auto, přesto se svého času prodávalo v počtech, kterých dnes nedosahují ani mnohé kompakty. A současnosti se dožilo ve stavu 1A.

Pokud patříte k příznivcům francouzských automobilek, musí vás to mrzet. Tyto značky, které si odjakživa potrpěly hlavně na komfort, se stejně tradičně se svými modely objevovaly i ve vyšších třídách. Dnes ale z jejich působení v těchto vodách nezbylo prakticky nic. Renault už nenabízí ani Talisman, donedávna dostupný kombík střední třídy, Peugeot končí svou nabídku u modelu 508, tedy znovu ve střední třídě. A byť se do ní Citroën nedávno vrátil, učinil tak s dost bizarním autem.

Není tomu zase tak dávno, co bylo všechno jinak. Citroën měl svou C6, Peugeot zase 607 a Renault podivný Vel Satis. Dobře, ten se moc nepovedl, ještě před ním ale úspěšně bodoval s modelem Safrane. Ve své době, až do roku 2000, to byla drahá limuzína, konkurence pro Mercedes třídy E nebo BMW řady 5, jen bez jakékoli snahy o sportování a s maximálním důrazem na komfort cestování. Tedy, možná až na vrcholovou verzi Safrane Biturbo, kterou jsme probírali nedávno. I ta ale stavěla komfort na první místo.

Civilní Safrane nabízel motor s objemem pod dva litry jen na trzích, kde cokoli většího bylo silně zatíženo daněmi. Ve svobodnějších zemích měl nejmenší motor v nabídce objem 2,2 litru, druhou volbou byl šestiválec PRV o objemu tří litrů, který dával nejdříve 167 a později 190 koní. Všechny motory měly už v roce 1992 katalyzátor, což tehdy nebylo vůbec běžné. Byl to docela úspěšný model, i u nás jich svého času jezdilo dost, dnes bychom jej ale klidně mohli zařadit mezi oblíbená aut, která rychle zmizela ze silnic. Například ve Velké Británii jich v roce 1997, na vrcholu slávy Safranu, jezdilo 10 419 kusů - dnes je jich 36. Třicet šest. Lepší definici toho, že se po něčem slehla zem, abyste pohledali.

Tahle auta se navíc nevidí jen na silnicích, už nejsou ani v bazarech. Na celém Mobile.de jsou jich obvykle nabízeny jen jednotky, z nichž většina vypadá jako by byla v cíli svého posledního tažení. Museli jsme tedy zamířit i do jiných zemí EU, i tak jsme narazili v prodeji jen na desítky aut. Je až neskutečné, kam se všechny Safrany poděly. Musela je sežrat rez a zdevastovat nespolehlivost, že ze statisíců aut prodávaných ještě před 25 lety zůstává „v oběhu” tak minimální množství exemplářů. Ale je to zkrátka tak.

Mezi pár kousky nabízenými v Nizozemsku jsme u jednoho tamního prodejce narazili na exemplář z roku 2000, tedy po faceliftu ze samotného konce výroby, který za dlouhé čtvrtstoletí jen jednoho majitele, který s ním najel jen 79 tisíc km. Není to vyloženě časová kapsle, ani ne 80 tisíc kilometrů v rukou jediného majitele je ale na takové auto opravdu málo, kór za takovou dobu, navíc s pravidelným servisem. Vypadá tedy stále velmi, velmi zachovale. V morálním smyslu slova ale zubu času pochopitelně neunikl, zejména tvary palubní desky jsou svérázné. A tak mohutná sedadla dnes v této třídě nenajdete, nic takového už dávno nikdo nedělá.

Jde navíc o vrcholnou verzi s agregátem 3,0 V6 se 190 koňmi výkonu, který na přední kola míří přes čtyřstupňový automat. Může to dnes působit legračně, ale tohle auto vážilo jen 1 580 kg, takže nejezdilo zase tak marně - akcelerace na stovku za 9,5 sekundy a maximálka 225 km/h, koho to bude urážet? A mimochodem mělo a má 80litrovou nádrž, takže jste s ním mohli při spotřebě kolem 10 litrů benzinu na 100 km přejet Francii napříč jako nic. Takové věci EU v mezičase nepřímo skoro zakázala.

Prodejce z Soestu za vůz žádá 7 500 euro, tedy asi 184 tisíc korun. Za Safrane je to obecně hodně, ale tento model je dnes už rarita a v tomto stavu vůbec, takže za drahý ho označit nelze. Člověk sice musí být fanda francouzských limuzín, aby zachovalý Safrane ocenil, ale má prostě své osobité kouzlo. A tohle může být jedna z posledních šancí, jak se dostat ke slušnému kusu obyčejné specifikace za relativně nízkou cenu.

Zachovalý Safrane je dnes skoro neexistující věc, tenhle vypadá na 25 let na světě velmi, velmi pěkně. Měl jen jednoho majitele a může být váš za 184 tisíc. Foto: MA&CA Autoservice, publikováno se souhlasem

Petr Miler

