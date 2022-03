Syn afrického diktátora vyzrál na úřady, zabavená auta za 0,5 miliardy si koupil zpět. Teď už mu je nevezmou před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bonhams, tiskové materiály

Představa, že si na lidi, kteří svůj rozsáhlý majetek nezískali dvakrát čestně, přijdete sankcemi a zabavováním majetku, dostává s tímto příběhem poněkud na frak. Teodor Nguema je po letech honu na něj zpět na svém a zdá se, že peníze dvakrát zaplacené na totéž mu moc nechybí.

Teodoro Nguema Obiang Mangue není ani na stránkách Autoforum.cz neznámou osobou. Živě se o něm mluvilo hlavně v roce 2016, kdy mu francouzské a švýcarské úřady začaly obstavovat jeho majetek. Teodorin, jak si syn prezidenta Rovníkové Guineje nechá říkat, byl tehdy spojován s korupcí a zneužíváním státních fondů. Jako ministr zemědělství totiž pobíral plat ve výši 3 200 Eur (cca 79 000 Kč) měsíčně. Jako viceprezident země si pak sice polepšil, stále však jeho gáže nestačila ani na úctyhodnou sbírku supersportů v hodnotě několika miliard korun, natož pak na všechen jeho další majetek.

K prvnímu střetu Nguemy s úřady došlo již v roce 2011, kdy americké ministerstvo spravedlnosti zmrazilo jeho zámořský majetek zahrnující mimo jiné i tryskáč Gulfstream. Ten se mu o tří léta později vrátil, ovšem až po dohodě, která zahrnovala nejen pokuty v USA, ale rovněž založení fondu, ze kterého by šly peníze obyčejným lidem v Rovníkové Guineje. Dosud se však nenašly žádné důkazy o tom, že by Nguema kromě oné pokuty cokoliv uhradil a později se ze Států přesunul do Evropy.

Jak jsme zmínili, v roce 2016 spadla klec. Tedy jen obrazně, neboť Nguemovi sice byla vyměřena tři léta za mřížemi a pokuta ve výši 30 milionů Eur (dnes asi 740 milionů Kč), nicméně viceprezident před spravedlností utekl do své domoviny. Úřadům tak zůstala jen zabavená sbírka aut, která šla v roce 2019 do aukce. A jelikož se v ní nacházely ikony jako Koenigsegg One:1, Lamborghini Veneno Roadster, Pagani Huyara Roadster či Ferrari F50, vynesla 23,4 milionů švýcarských franků (cca 563 milionů Kč).

Tyto peníze skutečně zamířily na charitu, pro nás je ale podstatnější, od koho pocházely. Sama kolekce aut totiž ve výsledku majitele nezměnila, neboť většinu z 25 dražených aut koupil přes prostředníka znovu sám Nguema. Vozy si pak pro jistotu nechal ustájit ve své garáži v Malabo, hlavním městě Rovníkové Guineje. Evropské úřady tak na ně už nedosáhnou, stejně jako ty americké. A nedotknutelný se zdá být i sám Teodorin, který zaměstnal sám sebe plavbami na luxusních jachtách v mezinárodních vodách.

Jen na moři či v Africe ovšem pobývat nemusí, úřadů se obávat zjevně nemusí ani v Dubaji. Právě tam měl být nakonec i převezen zmiňovaný Koenigsegg, který je Teodorinovým oblíbeným. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby do arabského emirátu v nejbližší době přesídli. Koneckonců, za One:1 musel zaplatit hned dvakrát, a to opravdu nemalé peníze, neboť švédská značka vyrobila pouze sedm aut párujících výkon 1 360 koní s hmotností 1 360 kilo.

Jak se tedy říká, všichni jsou si rovni, ovšem někteří jsou si rovnější. Nguema rozhodně patří do druhé skupiny, neboť jakkoliv po něm úřady z minimálně sedmi zemí jdou již více než deset let, a dokonce mu zabavily i rozprodaly majetek, Teodorin si užívá stejné kolekce, jakou vlastnil předtím. Jen za část z ní musel zaplatit dvakrát. Když ale platíte z peněz, které vám stejně nepatří, může vám to být vlastně jedno...

Tato sbírka kdysi říkala pane Teodoru Nguemovi, než ji úřady v roce 2019 zabavily a rozprodaly. Jak se později ukázalo, většinu aut koupil přes prostředníka sám Teodorin, který je převezl do Afriky či Dubaje, kde na ně již evropské a americké úřady znovu nedosáhnou. Foto: Bonhams, tiskové materiály

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.