Tahle flotila nových policejních aut zločincům strach asi nenažene, v místě svého působení ale dává jistý smysl

Mají-li policejní auta také odrazovat potenciální zločince od toho, aby spáchali nějakou nepravost, nejsme si jisti, zda to tady zafunguje. Stellantis se nicméně může radovat, že si připsat 10 prodejů jinak nechtěného Fiatu 500e, právě elektrický hatchback bude chránit a sloužit v Aténách.

Koncern Stellantis dříve vedený Carlosem Tavaresem si byl svého času úspěchem elektrických aut jistý. Dokonce tak moc, že novou generaci Fiatu 500 poslal do prodeje pouze s elektrickým pohonem a žádným jiným. Jak to nakonec dopadlo, jsme detailně probírali včera. Pouze elektrický pohon poslal prodeje dříve tak populární pětistovky téměř k nule a automobilka se nyní pokouší lidem dostat do hlavy, že vůz brzy dostane také spalovací pohon.

V mezičase se Fiat pokusí vyprázdnit napěchované sklady. Do rukou řecké policie tak míří 10 exemplářů malého elektromobilu, jehož rozměry přijdou v úzkých uličkách Atén jistě vhod. To je ale nejspíše ten jediný klad, který lze na konto 500e říci. Se 118 koňmi mířícími na přední nápravu a zajišťujícími sprint na stovku za 9 sekund elektrický hatchback opravdu není žádná silniční střela, jeho baterie o kapacitě 42 kWh jsou pak ekvivalentem sotva 11litrové nádrže. Nedá se tak očekávat, že ve městě zvládne udávaných 460 km.

Realita se blíží spíš poloviční porci kilometrů, což by pochopitelně na jednu směnu mělo stačit. Fiaty přitom policii darovala společnost PPC Group, tedy největší řecký dodavatel elektřiny. Ta zároveň dodávku obohatila o 36 dobíjecích stanic, které by měly zajistit, že policii energie hned tak nedojde. Otázkou je pochopitelně jejich výkon, neboť ten nízký vede k dlouhému čekání, pročež pak vůz nemůže využít další hlídka. Vysoký výkon ale pro změnu vede k poškozování baterií, které tak mohou daleko dříve odejít.

Takovým podrobnostem se ale tisková zpráva nevěnuje. Můžeme tedy už jen dodat, že policii byly předány karosářské verze 3+1, které na straně spolujezdce počítají se zadními „sebevražednými“ dveřmi. Těmi bude možné lépe usadit vzadu zadržené, kteří tak vlastně ihned nastoupí k výkonu trestu - stísněné prostory totiž v nemalé míře připomenou samotku ve vězení. Mimo to bylo dovnitř instalováno policejní rádio, zatímco zvenčí se objevují klasické grafické polepy a přídavná světla.

Elektromobily jsou přitom skutečně určeny pouze na hlídkování v Aténách, v případě dálnic má totiž řecká policie k dispozici hot hatche Hyundai i30N a Cupra Leon VZ. Její vozový park je ovšem mnohem rozmanitější, neboť v něm figurují jak běžnější verze korejského a španělského vozu, tak i Nissan Qashqai, Kia Sportage, Peugeot 308, Nissan Navara a Škoda Octavia. Ve všech případech se pak o pohon stará spalovací technika, i proto jejich revírem nejsou pouze města.

