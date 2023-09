I Škoda už vyrábí víc SUV než čehokoli jiného, výzva šéfa výroby s tím spojená nutí k hořkému pousmání před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Popularitě SUV už se opravdu nevidíme, krokům české automobilky se ale nedivit nelze. Na jaké planetě žije šéf výroby a logistiky značky, když tváří v tvář jasným prodejním číslům vidí budoucnost v autech typu Škoda Enyaq?

V současné době existuje jen hrstka automobilových značek, které se obejdou bez SUV v nabídce. Do těchto vod nakonec zamířily i značky jako Aston Martin, Ferrari, Lamborghini či Rolls-Royce a musíme se vydat směrem k exotům typu McLaren, Pagani nebo Koenigsegg, abychom objevili výjimky. Není tedy šokem, že i v případě Škody tvoří již přes polovinu portfolia - máme tu hlavně v Evropě dobře známou trojici Kamiq, Karoq a Kodiaq, ty jsou dnes prodejně velmi důležité. Elektrický Enyaq spolu s jeho verzí Coupe spíše paběrkuje na trzích zaplavených dotacemi, hůř se prodává už jen Scala. K tomu je tu relativně úspěšný indický Kushaq, na čínském trhu jsou pak ještě nabízeny deriváty Kamiq GT a Kodiaq GT. Oproti tomu pak stojí pouze Fabia, Octavia, Superb a zmíněná Scala.

Mladoboleslavská automobilka aktuálně oznámila, že vyrobila již třímilionté SUV, přičemž 841 900 kusů připadá na Kodiaq (včetně oné verze GT) a 705 800 kusů na Karoq. Na třetí příčce pak najdeme už nenabízené Yeti (684 500 ks), zatímco Kamiq (znovu včetně verze GT) je čtvrtý s 537 100 „zářezy“ na pažbě. Kushaq (63 900 ks) pak na první pohled jako příliš úspěšný model nevypadá, nicméně nezapomínejme na skutečnost, že k mání je teprve od roku 2021, a to navíc na jediném trhu. Obyčejní Indové přitom nejsou známi jako národ, který by se topil v penězích.

Tím, co nás nicméně na tiskové zprávě zaujalo nejvíce, to je prohlášení Andrease Dicka, který má u Škody na starosti výrobu a logistiku. Zmínil totiž, že „naše mise je jasná: jsme plně odhodláni elektrifikovat naši řadu SUV a přizpůsobit tomu naše výrobní zařízení. Výzva přijata!“ Jenže něčemu takovému se nedá ani říkat odhodlání, to je holé přehlížení reality. Jak jsme totiž zmínili, Enyaq nefrčí, letos má v Evropě na pažbě do července jen 31 tisíc prodejů a třeba Octavia jej překonává trojnásobně. Velmi blízko je jeho aktuálním prodejům i zmíněný indický Kushaq.

Elektrické SUV navíc profituje v podstatě jen z dotací, u nás si letos našel pouhých 1 027 kupců, což je méně než čtvrtina zmíněné Scaly. Přesto značka vidí budoucnost v elektrických SUV? Co je proboha toto za strategii? Nebo snad má Dick pocit, že onou výzvou je snaha klesnout co nejrychleji na dno? Jestli ano, pak se vlastně ani nedivíme, že pro ni hoří nadšením. Splnit se totiž taková mise dá, byť si nejsme jisti tím, že z toho kdokoli vedle výrobního šéfa značky bude mít radost.

Lze už jen dodat, že jubilejním třímiliontým SUV se stal Kodiaq v černé barvě a s výbavou Sportline. I tato skutečnost nutí k pousmání. Ve chvíli, kdy totiž Škoda tlačí na elektromobilitu jako zběsilá, bychom si být PR oddělením značky opravdu pohlídali, aby se oním mezníkem stal jakýkoli Enyaq, i kdyby to bylo jediné takové vyrobené auto v potřebný den. Nestalo se, místo toho tu máme vůz, který teprve v chystané druhé generaci bude k mání s alespoň nějakou formou elektrifikovaného ústrojí, a sice s hybridními jednotkami.

Mladoboleslavští se pochlubili již třemi miliony vyrobených SUV. Jejich cesta přitom odstartovala v roce 2009 modelem Yeti, zatím poslední novinkou je pak elektrický Enyaq. Značka pak ještě v tiskových materiálech zmiňuje model Trekka, který se v letech 1966 až 1972 vyráběl na Novém Zélandu. Tomuto SUV však automobilka jakožto AZNP dodala jen technické sady složené z motorů a převodovek. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto, JATO Dynamics, SDA

Petr Prokopec

