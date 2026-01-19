Takhle málo dieselových modelů je dnes nabízeno v zemi, kde naftová auta ještě dekádu zpátky tvořila většinu prodejů
Petr MilerJe to fascinující změna, která z krále prodejů udělala během pár let naprosto okrajově kupované zboží, čemuž se nabídka nepřekvapivě přizpůsobila. Takže lidé změnili své uvažování? Ani ne, na naftová auta dodnes vzpomínají, jen je mají téměř zakázaná.
Takhle málo dieselových modelů je dnes nabízeno v zemi, kde naftová auta ještě dekádu zpátky tvořila většinu prodejů
19.1.2026 | Petr Miler
Je to fascinující změna, která z krále prodejů udělala během pár let naprosto okrajově kupované zboží, čemuž se nabídka nepřekvapivě přizpůsobila. Takže lidé změnili své uvažování? Ani ne, na naftová auta dodnes vzpomínají, jen je mají téměř zakázaná.
Pokud se dnes v Česku rozhodnete, že chcete nové auto s naftovým motorem, máte pořád z čeho vybírat. Pravda, není to zdaleka růžové jako dřív, kdy jste - navíc relativně výkonné - diesely mohli mít i v autech jako Kia Picanto nebo Škoda Fabia, nemluvě o Daciích, řadě více či méně sportovních (Renault Mégane RS, VW Golf GTD) nebo luxusně-sportovních aut (Porsche Macan, Cayenne Panamera) a sáhnout i po plejádě opravdu plnotučných jednotek (VW Touareg V10, Bentley Bentayga V8 a dokonce i Audi Q7 V12 TDI). Tohle odnesl čas, u těch „správných” značek a „správných” modelů ale můžete mít dál kdeco.
Za loňský rok tak dle dat SDA naftová auta pořád tvořila pětinu všech prodejů a u některých značek byla velmi dominantní. Audi by si bez TDI neškrtlo (59 % všech prodaných aut), BMW podobně (53 %) a Mercedes ještě víc (62 %). Hodně dieselů ale dál prodává i Škoda (přes 25 %), VW (přes 31 %), Peugeot (23 %), pikantně Mazda (34 %), dokonce ani Toyota nestojí úplně stranou (14 %). A takhle bychom mohli pokračovat ještě chvíli.
Uvážíme-li, v čem všem už diesely nejsou vůbec a v kolika autech ztratily svůj přirozenou atraktivitu ořezáváním nabídky (tisíc modelů od BMW 125d nebo M550d přes eSková Audi až po veškeré osmiválcové typy), je zjevné, že jde dál o velmi vyhledávané zboží, které by na otevřeném trhu pořád bralo snadno polovinu prodejů. A to ani nemluvíme o tom, jak mnohdy absurdně drahé tyto modely jsou, například v Octavii musíte za jinak srovnatelný diesel připlatit tučných 50 tisíc korun proti benzinu. Přesto tvoří 41,3 % všech prodejů - srovnejte cenový krok a mají 70 procent...
Zní to docela smutně, ale tohle opravdu není smutný scénář - pořád ještě nějak diesel mít můžeme. V mé druhé domovině v Nizozemsku nastal úplně jiný vývoj, který má úplně jiné následky a ukazuje mimo jiné absurditu evropského regulačního „odezdikezdismu”.
Chce se skoro ptát, kde by Evropa mohla být, kdyby zejména EU i jednotlivé země byly schopné nějaké dlouhodobé regulační stability, ideálně stabilního minima regulací. Je to přesně naopak - blbci dostávají razítka, a tak vymýšlí lejstra, podle kterých je to tak, pak víc tak a pak ještě víc tak, aby to pak bylo úplně jinak a znovu víc a víc jinak. Nizozemsko tak bývalo jednou z bašt naftových motorů, když ještě v půli minulé dekády tvořily dieselové vozy víc než polovinu všech prodejů. Dnes jsou asi na 0,5 %.
To je jako kdybyste šli v noci spát jako nejbohatší člověk světa a ráno se vzbudili jako bezdomovec. Vítr samozřejmě vane z Německa a říká si Dieselgate, pokud ale někdo má pocit, že lidem „hráblo” a začalo je zajímat, jestli jejich auta vypouští tolik anebo tolik emisí a hned s nimi běželi do šrotu, pak se mýlí. Tedy i takoví se najdou, jde ale o naprosto okrajovou skupinu. Klíčovou se stala změna regulací, zde hlavně daňového systému, který favorizovaný naftový pohon proměnil v ten, za jehož používání jsou lidé nejvíc penalizováni. A bylo vymalováno.
Daňová zátěž spojená s diesely je tak vysoká, že se prostě nevyplatí prakticky nikomu. A lidé si diesely kupují jen proto, že se jim líbí a mají na to. Protežovaný je dnes elektrický pohon, vítězí ale benziny, obecně pak platí to, co jsme probírali loni - „Lůza čeká u nabíječek, borci valí v naftě.” Z dieselů se stala auta pro bohaté, která se vyplatí nabízet jen hrstce značek, které pro buď mají klientelu, nebo považují za správné je u toho či onoho modelu přesto nabídnout.
Tak se stalo, že je skoro nikdo ani nenabízí, nevyplatí se to. Jinými slovy je obvykle ani nejde koupit - my pořád máme nějakou svobodu, byť okleštěnou, Nizozemci mají svázané ruce. Jak moc, to „pěkně” rekapitulují kolegové z Autoblogu, kteří dali dohromady kompletní výčet všech naftových aut prodávaných v zemi. A velká dřina to nebyla, je jich takhle málo.
Všechny dieselové modely aut nabízené v Nizozemsku v roce 2026
BMW
18d: 1, X1, 2 (AT, GC) X2, 3
20d: 1, X1, 2 (Coupé, AT, GC) X2, 3, 4, 5
30d: 3, 4, X5, X6
40d: 3, 5, X5, X6, 7, X7
Celkem: 14 modelů
Land Rover
D165: Discovery Sport, Range Rover Evoque
D200: Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Defender
D250: Range Rover Sport, Defender
D300: Range Rover Velar, Range Rover
D350: Range Rover Sport, Discovery, Defender 130
Celkem: 7 modelů
Mercedes-Benz
300 de: E
350d: S
350 de: GLE
450d: E, GLE, S, GLS, G
Celkem: 5 modelů
Toyota
2.8 D-4D: Land Cruiser
Celkem: 1 model
En dat is alles, chce se říci jazykem, který většině Čechů zní jako prasečí chrochtání. Všichni ostatní se na diesely totálně vybodli a fascinuje to třeba u Audi, které pořád nabízí hodně naftových aut a jeho konkurenti se na tomto poli pořád snaží. Zvlášť oddanost BMW je obdivuhodná.
Místním je to obvykle líto, stačí si s nimi promluvit. Mnohým je to samozřejmě také jedno, někteří jásají, diesely vždy měly své odpůrce. Typický je ale spíš pohled, který můžeme citovat z reakce jednoho ze čtenářů Autoblogu:
„Před pár týdny jsem řídil nové Audi A6 C8 3,0 TDI (286 koní) Quattro. Je to opravdu neuvěřitelné auto - úsporné, docela rychlé a tiché. I na klikatých horských silnicích se do kopce prodírá s neuvěřitelnou ovladatelností.
Občas ho zahlídnu, když tu jedu na kole, ale výběr zde prakticky neexistuje. Je to škoda, protože je to prostě fantastické auto a mnohem úspornější. S rozumnou rychlostí (kolem 130 km/h) na německé dálnici jsem snadno dosáhl spotřeby pod 6 litrů na 100 km. A je to prostě radost řídit; z 0 na 100 km/h zrychlí za 5,5 sekundy a i pružná zrychlení jsou jsou bryskní. Závidím tedy každému C8 3,0 TDI, které vidím jezdit v Nizozemsku. A je škoda, že se tady neprodává.”
A6 3,0 TDI je snad obecně to nejobyčejnější Audi, které můžete vídat, prostě velmi typická věc. Jak rychle se obyčejné věci mohou stát výjimečnými a vzácnými, že? Možná čas něco koupit, dokud jsou, zejména na dlouhé ježdění většími, těžšími a výkonnějšími auty jsou diesely nepřekonatelné. Hlavně dojezd je dnes stále více „luxusní vlastnost”...
Pokud chcete v Nizozemsku diesel, opravdu na výběr máte jen u BMW, to je šílený tamní stav vynucený v prvé řadě enormním zdaněním dříve protežovaných a pak zcela zatracovaných aut. Foto: BMW
