Tato dáma to jako jedna z mála dokáže vytmavit evropským papalášům za to, co tu provádí s automobilovým průmyslem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ineos Automotive

Máte pocit, že ženy a auta k sobě moc nepasují? A proč by ne? Ženy bývají otevřenější a čisté víno je přesně tím, co teď místní politici i jejich kamarádi z vedení automobilových firem potřebují nalít. Lynn Calder dělá přesně to a bez okolků říká, co je špatně.

Co udělá většina malých dětí ve chvíli, kdy jim něco zakážete? Jde a udělá přesně to, co jste si přáli, aby nedělali. Stojí za tím jejich zvědavost, částečně i jistý vzdor, který se stará také o odpor k tomu, když se jim pokusíte něco nařídit. Vysvětlování obvykle funguje, navíc dlouhodobě, diktát spojený s terorem nefunguje buď vůbec, nebo jen velmi krátce.

Podobné jednání nakonec není vlastní jen dětem. Jednak nás stejná zvědavost a snaha nesplynout se stádem neopouští ani v pozdějším věku, jednak nám už rozum a předchozí poznání velí, že to zakázané nemusí být zakázané proto, že by to bylo špatné. A to nařízené by přece nebylo nutné nařizovat, kdyby to bylo tak dobré. Už tato elementární logika - kterou evidentně nechápou ti, kteří se dokola snaží něco nařizovat a zakazovat - pak bude stačit k tomu, aby se z elektromobilů nikdy nestalo to, co si přejí aby z nich nebylo. Tedy určitě ne do chvíle, než budou přirozeně představovat to nejlepší řešení. Pak by je ale nebylo nutné nařizovat a cokoli jiného zakazovat, že?

Navzdory tomu, že bateriový pohon ve své současné podobě opravdu není a zdaleka ani nemůže být ideálem pro každého, spousta automobilek na něj vsadila vše. A nyní se s pomocí politiků dál snaží zajistit, aby jejich slepá sázka nepřišla vniveč. Ignorují tak realitu technickou, ignorují realitu ekonomickou, ignorují realitu uživatelskou, ignorují jeden každý racionální aspekt velící dokola to samé a zaštiťují se ideologií, které už snad většina lidí stejně dávno nevěří. Jsou s tím až protivní, o to raději musíme být za každého, který se k této skvadře nepřidal.

Lynn Calder, šéfka britského Ineos Automotive, mezi ně opravdu nepatří. Dlouhodobě zůstává racionální a svou rétoriku stupňuje. Nyní tak už zcela otevřeně tepe Evropskou unii i vedení její rodné Velké Británie za tlak, který nevede k ničemu jinému než k destrukci automobilového průmyslu i celých ekonomik. Brusel se v elektrickém pohonu vzhlédl tak, že ho tlačí horem dolem, sám ale musí vidět, že to nefunguje zdaleka tak, jak doufal. Spousta lidí jako naprosto zaslepený šéf VW se tváří, že se to neděje, Calder ale v rozhovoru pro Top Gear nazývá věci pravými jmény. „Žijeme ve světě, kde vlády určují, co si lidé mají koupit. Lidé to ale nechtějí,“ uvedla.

„Průmysl je na kolenou. V Británii byl loni trh ohýbán s pomocí 4,5 miliardy liber k tomu, aby zákazníci přešli na elektrická auta. Od pandemie se ekonomické podmínky zhoršily, politika se stala obtížnější a matoucí, zvláště v případě zbytné regulace navrhovaných bezpečnostních prvků, které všichni chtějí vypnout,“ říká dál šéfka Ineosu s tím, že doba je zlá a průmysl tak dál nemůže skákat tak, jak politici chtějí.

„Musíme začít rozlišovat skutečnou poptávku,” říká dál s tím, že průmysl musí investovat do různorodých pohonů. „Výrobci totiž investovali desítky miliard do strategií, které nefungují. Přestali totiž cílit na zákazníka, proto jsme v situaci, v jaké jsme,“ přidává Calder s tím, že je třeba se zaměřit na vozy s nízkými a nikoli nulovými emisemi.

„Jinak riskujeme, že klientela se bude držet starých a méně efektivních aut po delší dobu,” přidává logický argument jasný každému, kdo to v IQ testu dotáhl nad 69 bodů. Stejně jako my tak zůstává přesvědčena, že pokus nacpat lidem elektromobily do chřtánu jako šišky husám nebude fungovat a pouze to dovolí vzkvétat racionálněji jednající mimoevropské konkurenci.

Šéfka Ineosu - znovu v souladu s námi - říká, že politici nakonec stejně nebudou mít jinou možnost, než aktuálně nastavená pravidla změnit, ale proč čekat na výbuch? „Potřebujeme, aby to řekli teď, ne až za deset let, protože tohle není průmysl, který by dokázal přežít na základě rozhodnutí učiněných na poslední chvíli, je to branže, která požaduje míst jasno dopředu.“ Podepsali bychom každou z jejích vět, obáváme se však, že u moci jsou lidé, kterým se rozsvítí až ve chvíli, kdy bude Evropa stát na prahu bankrotu. A za dekádu to nebude, současný přístup nemůže automobilový průmysl v Evropě 10 let přežít ani omylem.

Šéfka britského Ineos Automotive mluví velmi rozumně. Nejspíš i proto Lynn Calder politici ani kolegové nebudou poslouchat, to je dnes oblíbený nešvar - buď opakujete stejné bludy, nebo jako byste nebyli. Foto: Ineos Automotive

Zdroj: Top Gear

