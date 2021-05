Tato Škoda Octavia Combi je asi nejméně nápadná cesta k 510 koním a 4x4, nejde ani o RS před 6 hodinami | Petr Miler

Úprav třetí generace Škody Octavia už jsme viděli nespočet a některé byly opravdu hodně ambiciózní, pokaždé se ale jednalo o vozy postavené na bázi modelu RS. Tento je z jiného těsta.

Docela živě si pamatuji časy první generace Škody Octavia RS, která se pár let po svém zrodu začala stále častěji stávat předmětem zájmu tunerů. Už z tehdejšího motoru 1,8 Turbo s továrními 180 koňmi šlo dostat solidní výkon, ať už se ale úpravci snažili sebevíc, dříve nebo později narazili na limity jeho přenosu výkonu na kola. Dnes si předokolky slušně poradí i s 300 koňmi, tehdy ale byla situace jiná a už výkony okolo 250 koní byly pro pohon „O1RS” docela oříšek.

Byl jsem se tehdy podívat na jedny amatérské sprinty nadšenců do škodovek, kam dorazilo hned několik jedničkových RS ve více nebo méně ambiciózních úpravách. Všem ale nakonec vypálilo rybník auto, do kterého by to nikdo neřekl. Šlo také o Octavii první generace, ale tuctovými nárazníky a malými koly. Jednalo se ale o verzi 1,8 Turbo 4x4, která se též nabízela, ale jen se 150 koňmi. Možnosti úpravy tohoto motoru byly ovšem prakticky totožné a s pohonem všech kol dával vůz mnohem větší prostor k rozletu. Upravené RS se tehdy mohly uhrabat k smrti, všechny sprinty ale prohrály už na prvních pár metrech.

Tato vzpomínka se mi objevila před očima při pohledu na nabídku níže vyobrazeného auta, která se nedávno objevila na německých inzertních webech. Tak trochu totiž opakuje zmíněnou historii, neboť i Octavia RS třetí generace byla předokolka (s výjimkou verze TDI s automatem, ta ale beztak nemá takový potenciál), současně ale bylo možné koupit variantu 1,8 TSI 4x4, jejíž pohon k 2,0 TSI zase tak daleko nemá. A kdo říká, že, že vozu musí zůstat jedna-osmička, že? Navíc původní?

Tak nějak uvažoval Tommy, který tohle auto osobně postavil a teď jej prodává. Je to nadšenec non plus ultra, který za život stvořil už několik podobných vozů nikoli jen s pomocí dílů koncernu VW. V tomto případě padla volba na Octavii III Combi 1,8 TSI 4x4 s cílem napěchovat do ní motor 2,0 TSI z Audi S3, dále jej upravit a vytvořit něco, na co i tovární RS budou hledět s otevřenými ústy. Navíc půjde o méně nápadný vůz.

Jak to dopadlo s tou nenápadností, posuďte sami, auto s červeným lakem není nenápadné tak nějak z podstaty, černá kola také upozorní a čtveřice výfuků jako na S3 je v tomto kontextu také nežádoucí. Ale ruku na srdce - tohle auto vypadá spíše jako objekt nemastného a neslaného vizuálního tuningu, víc nic. Realita je ovšem dokonale jiná.

Po technické stránce má jít o vycizelovanou úpravu bez jediného háčku. Základem se stalo auto s najetými 100 tisíci km, do nějž si našel cestu motor z Audi S3 generace 8V, tedy původně 300koňový dvoulitr TSI, který měl najeto asi 20 tisíc km. Spojení bylo provedeno tak, aby si elektronika Audi a Škody dokonale rozuměla, což není taková samozřejmost, jak se může zdát, takže vůz si na nic nestěžuje. S touto technikou Tommy najel asi 30 tisíc km, než došlo na další úpravy. A byly docela rozsáhlé.

Protože maximum potenciálu motoru 2,0 TSI je docela jinde a pohon 4x4 neklade mnoho limitů pro další modifikace, došlo na postupné zvýšení výkonu až na 510 koní. Motor tak nejprve dostal nové sání, hadici turba, mezichladič i upravené samotné turbodmychadlo, výfukový systém z Golfu R a pochopitelně i náležitou softwarovou modifikaci. Protože to ale nebylo Tommymu dost, přidal nejprve ještě zakázkové výfukové potrubí a později i celý výfukový systém, jehož vyústění je vidět na fotkách.

Výsledkem je až 510 koní výkonu, což je skutečně pořádná porce. Aby ji zvládal automat a připojitelný pohon 4x4, došlo v obou případech na odolnější spojky a aby dynamika vozu, který prý dokáže s lehkostí překonat rychlost 300 km/h, šlo náležitě krotit, došlo i na instalaci kompletního brzdového systému z výkonnějších modelů koncernu VW s tímto motorem, používá jej třeba Golf R nebo Superb 2,0 TSI s 280 koňmi.

Je to tedy skutečně rozsáhlá technická modifikace, kterou doprovází také dílčí úpravy béžovo-černého interiéru, který též nemusí být každému po chuti. My bychom tohle auto vzali, dali mu sériová kola, odstranili pár nálepek a trochu více vizuálně zastřeli čtvery koncovky výfuků a voila, tohle bude i v červené sleeper par excellence. Bez nárazníků z RS totiž vypadá tato Octavia III Combi velmi tuctově. Ale každému dle chuti.

Jak jste jistě už pochopili, auto je na prodej a s ohledem na provedené úpravy a relativně malý nájezd (cca 130 tisíc km celé auto, cca 50 tisíc km motor, z čehož asi 30 tisíc je po prvních úpravách a ani ne 4 tisíce v současném stavu věcí) vlastně není až tak drahé. Tommy by za něj rád dostal 24 399 euro, tedy asi 629 tisíc Kč, přičemž o ceně je připraven jednat. Auto momentálně není přihlášené, Tommy ale říká, že vůz je perfektně připraven na ostré nasazení, jen ho víc baví auta stavět než s nimi jezdit. A tak se pustil zase do jiného projektu...

Tato Škoda Octavia Combi se nezdá, má ale pohon 4x4, motor 2,0 TSI s 510 koňmi a s továrním RS s libovolnou úpravou pouze motoru si pohraje jako kočka s myší. Foto: Tommy M., publikováno se souhlasem

