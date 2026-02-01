Tato Škoda Superb Combi ve vší tichosti skrývá v hávu luxusního kombi výkon schopný vystřelit ji až k rychlosti 300 km/h
Petr MilerVypadá velmi nenápadně, na první pohled je to prostě jedna z luxusnějších verzí Superbu, jakých na silnicích potkáte každý den nespočet. Ve skutečnosti je to ale spíš skrytá přízemní stíhačka. Teď může být vaše, nijak zvlášť draho.
včera | Petr Miler
Škoda Superb třetí generace se nikdy nepřiblížila čemukoli, co by šlo s klidným svědomím nazvat sportovním autem. Ani velmi sympaticky jezdící verze 2,0 TSI 4x4 takový dojem nedělá, a protože česká automobilka nikdy nepřišla s variantou RS, v továrním provedení jsme nic takového prostě nedostali, maximem byla verze SportLine. Přesto je třeba říci, že to není pomalý stroj - verze s motorem 2,0 TSI disponovala výkonem až 206 kW (280 koní, později 200 kW/272 koní) a točivým momentem 350 Nm. Z 0 na 100 km/h takový Superb dokázal zrychlit za 5,6 sekundy a ve 250 km/h jej v dalším rozletu zastavil jen elektronický omezovač.
Přesto jde hlavně o povedený kompromis mezi rychlostí, komfortem, prostorem a praktičností, zejména v případě kombíku. Ten s nadhledem zvládá dlouhé přesuny daleko za limitem rychlostí, které většina lidí považuje za běžné. I z takového vozu ale lze něco jako supersport udělat, jen je třeba se vydat cestou komplexního tuningu.
Přesně to udělal německý majitel auta na fotkách okolo, který si v říjnu 2019 koupil kombík v celkem luxusní specifikaci. Není to Laurin & Klement, vypadá to na verzi Style s řadou příplatků, tím hlavním je tu ale právě motor 2,0 TSI a pohonem všech. Časem mu ale nepřišel dost dobrý, a tak jej svěřil jednomu z vyhlášených tunerů, firmě APR. A ta z rodinného kombíku udělala auto schopné rozzářit úsměv na tváři nejednomu českému tátovi od rodiny, který si je vědom praktických předností Superbu a zároveň se nechce úplně vzdát svých řidičských ambicí.
Rozsáhlá úprava motoru i celé pohonné soustavy vozu skrytá za označení Stage 3 dovoluje motoru generovat výkon až přes 500 koní, majitel ale navzdory ambicióznějším hardwarovým úpravám zůstal na naladění na 310 kW alias 421 koní. I to je ovšem pořádný výkon, BMW M3 v té době nebylo o moc silnější. Auto je zbavené omezovače a i takto se podle prodávajícího na dálnici rozjede až k 300 km/h, při plném využití potenciálu úpravy i za nic. Pohybujeme se tedy v teritoriu supersportů let nedávno minulých, takové Ferrari 458 nejede o moc líp. A zkuste do něj složit kočárek...
Asi o 150 koní vyšší výkon oproti sérii dvoulitrový motor dává po instalaci nového turba, upraveného sání, lepšího mezichladiče stlačeného vzduchu, výkonnějšího palivového čerpadla, svíček nebo nového výfukového potrubí. A pochopitelně nechybí jiný software řídicí jednotky. Kdybyste si takové auto chtěli postavit sami, budete potřebovat okolo 1 milionu Kč, i když za základ použijete nijak mimořádně zachovalou ojetinu, je to prostě drahá verze v drahé úpravě. Tento vůz je levnější.
Kouzelné na něm navíc je i to, že vypadá záměrně naprosto sériově, není na něm nic, co by jeho výkon dávalo znát. Podívejte se na něj sami, nepoznáte ho od jakéhokoli jiného Superbu, není podle čeho. Za 7 let na světě toho nenajel úplně málo, i když 96 300 km na tachometru není ani nic hrozivého. Teď hledá nový domov s cenou 27 948 euro, čili asi 680 tisíc Kč.
Auto vypadá skoro netknutě a podle prodávajícího je prý v perfektním stavu i technicky mj. díky pravidelnému nadstandardnímu servisu. S ohledem na vše řečené nezní ani jeho cena úplně nezajímavě. Není to vyloženě levné auto, to ne, požadovaná suma jsou ale peníze, za jaké na Ferrari nepořídíte náhradní sadu karbon-keramických brzd. A zkuste do italského kupátka naložit rodinu i se vším, co potřebuje na víkend strávený mimo domov. U naprosté většiny z nich se ani nemusíte pokoušet, mívají problém už s větší dámskou kabelkou...
Škoda Superb III Combi 2,0 TSI 4x4 je už v sériovém provedení slušně rychlé auto, sporťákům ale konkurovat nemůže. Po neviditelné úpravě od APR vypadá stejně, s 421 (a sndno i víc koňmi) ale je schopno jezdit rychlostmi okolo 300 km/h, přitom je to pořád praktický rodinný kombík. Foto: Wagner Autozentrum, publikováno se souhlasem
Zdroj: Wagner Autozentrum GmbH/@Mobile.de
