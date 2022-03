Tatra 603 se dočkala neobvyklého uznání od Němců, přes ponuré kořeny stále stoupá na ceně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tatra

Je to jeden z klenotů československého a českého automobilismu, který zůstává nedoceněn vzhledem k tomu, co nabídl. A z jakých základů vzešel. Němci mu dodatečně vzdávají hold zařazením mezi 13 klasiků s nezapomenutelným jízdním projevem.

Není tomu dlouho, co jsme si posvítili na Tatru T700. Ta byla vůbec posledním osobním vozem kopřivnické automobilky, přičemž navázala na dlouhou éru limuzín poháněných osmiválcovým motorem. Tím disponoval jak model T77, tak i jeho nástupce T87. A nejinak tomu bylo u Tatry T603, jejíž produkce odstartovala v roce 1956. Na voze se nicméně logicky začalo pracovat již na počátku 50. let minulého století. Designéři František Kardaus a Vladimír Popelář se ovšem projektu museli věnovat potají, neboť komunistická vláda oficiálně spoléhala na limuzíny z tehdejšího Sovětského svazu.

Jak se nicméně ukázalo, Rusové nebyli schopni objednané vozy dodat včas, přičemž jejich kvalita byla navíc opravdu mizerná. Proto si nakonec vláda u kopřivnické automobilky objednala vývoj luxusního vozu, čímž se do té doby utajený projekt stal legitimním. Problémem se však stal motorový prostor, neboť novinka měla dostat 3,5litrový osmiválec. S tak objemnou pohonnou jednotkou však nikdo nepočítal, proto inženýr Julius Mackerle navrhl jako dočasné řešení 2,5litrový agregát, který se osvědčil u závodních aut značky.

První provozuschopný exemplář byl zkompletován v roce 1955, přičemž Tatra v rámci příprav na sériovou výrobu vyrobila hned devět prototypů. Kardaus pak vybral ten nejlepší, který Popelář ještě doladil. Následně pak kopřivnická automobilka vyrobila přes 20 tisíc exemplářů, jež do roku 1975 vznikly ve třech sériích. Ta první se od zbytku liší nejvíce, a to trojicí světel na přídi. Prostřední nicméně mířilo neustále dopředu, byť se během vývoje počítalo s tím, že se bude natáčet souběžně s předními koly.

U druhé série již Tatra musela vyhovět předpisům, na příď tak zamířila čtveřice světlometů, u které došlo na oddělení do dvou bloků. Se čtyřmi lampami pak ostatně byla k dispozici i série třetí, nicméně světla již byla posunuta více do stran. Automobilka kvůli homologaci tento typ označovala jako T3-603 pouze interně, oficiálně šlo stále o druhou sérii, jen s odlišným rokem výroby. I proto ostatně finální kusy Tatry T2-603 po stránce vzhledové již daleko více odpovídaly nastupujícímu provedení.

S druhou sérií bylo ostatně spojeno i několik technických změn. Původní verze byla totiž velmi náchylná na boční vítr a v zatáčkách jste mohli počítat s přetáčivostí na sto procent. Obojí ale pomáhal řešit stabilizátor přední nápravy, stejně jako zavedení radiálek Barum. Osmiválec vážící pouhých 180 kilo přitom produkoval nejprve 99 a posléze 105 koní, načež nebyl problém nejen dosáhnout oficiálně udávané maximálky 160 km/h, ale dostat se i přes tuto metu, a to na více než 170 km/h.

I s ohledem na tuto dynamiku není překvapivé, že se Tatra objevila i na závodních kolbištích. Vozy kopřivnické automobilky v letech 1957-1967 nastoupily do 79 závodů, z nichž si odvezly 60 medailí za první místa, 56 za druhá a 49 za třetí. Ve většině případů šlo o produkční vozy, které se dočkaly pouze minimálních modifikací. Kvality Tatry tím byly definitivně potvrzeny, svět ale na tento vůz přesto nehledí s takovou úctou, jakou by si zasloužil. Někdo si na něj ale přece jen vzpomněl.

Hold mu nyní vzdali kolegové z německého Auto Bildu, kteří jej zařadili mezi 13 klasiků s nejzábavnějším jízdním projevem. Zní to možná zvláštně, když si ale pustíte dobové propagační video níže, možná to pochopíte snáze. Na každý pád jde o stále více ceněný vůz, jehož nejlevnější exempláře se dnes prodávají okolo 150 tisíc korun. To je ale skutečně jen mnoho neříkající „cena od”.

Za takovou sumu můžete počítat až se třetí sérií, která je mezi sběrateli nejméně populární. Zároveň pak můžete zapomenout na provozuschopný vůz, na takový budete potřebovat alespoň milion korun. Ani to však nebude konečná, neboť za dané peníze bude karoserii i řadu dalších mechanických komponentů zdobit rez. Pokud totiž toužíte po špičkovém stavu, pak jste rázem ve sférách, kdy vám i nové elektromobily vám budou připadat jako levné zboží.

Sériovému provedení předcházelo několik prototypů, které se lišily nejen navzájem, ale i vůči produkčnímu vozu. Třeba lištou v předním okně, která navazovala na ploutev na přední kapotě i dělené zadní okno. Foto: Tatra



Tatra 603 se přitom vyráběla ve třech sériích. Ta první disponovala třemi předními světlomety... Foto: Tatra



...zatímco druhá již dostala do vínku čtyři. Byly však poměrně blízko u sebe a navíc zasazené v separovaných blocích. Foto: Tatra



Finální verze pak byla taktéž osazena čtyřmi světly, došlo však již na jejich posunutí do rohů. Foto: Tatra

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

