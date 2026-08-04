Technická data nikoho nezajímají, hájí šéf F1 potichu mizející telemetrická data z přenosů, realita je samozřejmě jiná
Petr ProkopecJe to trapná hra na schovávanou, kdy z dat ukazovaných na obrazovkách během velkých cen Formule 1 zmizela už dokonce i aktuální rychlost monopostů. Důvod je prostý, údaje jen podtrhují jejich aktuální marnost a přilévají olej do ohně kritiky, tohle ale nic nevyřeší.
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Technická data nikoho nezajímají, hájí šéf F1 potichu mizející telemetrická data z přenosů, realita je samozřejmě jiná
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Je to trapná hra na schovávanou, kdy z dat ukazovaných na obrazovkách během velkých cen Formule 1 zmizela už dokonce i aktuální rychlost monopostů. Důvod je prostý, údaje jen podtrhují jejich aktuální marnost a přilévají olej do ohně kritiky, tohle ale nic nevyřeší.
Formule 1 má aktuálně letní přestávku, k závodění se tak vrátíme až na konci srpna. Toho využilo vedení šampionátu a ohlédlo se za prvním polovinou sezóny, která se odjela s diametrálně odlišnou technickou než v předchozích letech. Zachován sice zůstal 1,6litrový šestiválec, ten je však nově slabší než motory v řadě peprnějších silničních aut, uměle byl oslaben na úroveň cca 535 koní.
O zbytek zhruba tisícikoňového výkonu se stará elektromotor, který si ale musí vystačit s bateriemi o kapacitě jen 1,11 kWh. Ty pochopitelně nemají jiný zdroj než rekuperovanou kinetickou energii nebo znovu spalovací motor, takže na okruzích s delším rovinkami, rychlými zatáčkami, a tedy menším počtem míst s výrazným brzděním monopostům pravidelně dochází šťáva. Musí si tak vystačit jen s oněmi 535 koňmi, z nichž je navíc část využita na dobíjení.
Výsledkem je trapná show, které jsme letos byli opakovaně svědky, naposledy ve Spa. Auta zrychlí na maximální rychlost, pak jim dojde energie pro elektromotor, pak ho začnou dobíjet za plné rychlosti ze spalovacího motoru a pak přidají dobíjení při brzdění. U takového Balnchimontu tak monoposty ztratí i okolo 50 km/h než vůbec začnou brzdit kvůli blížící se šikaně! A to je ta nejviditelnější část, piloti dobíjí i uprostřed zatáček, kde nehledají limity jízdních vlastností, ale pořádají soutěže v bateriovém managementu.
Něco takového má k čistokrevnému a dechberoucímu závodění velmi daleko, načež se na nová pravidla snesla tvrdá kritika. Té se vedení šampionátu brání jen do určité míry, přijalo řadu změn, další přijdou příští roky a šéf FIA otevřeně označuje tento krok za chybu a slibuje návrat k motorům V8. Čistě komerční zájmy má ale na starosti jiná skupina lidí, která dělá maximum proto, aby slabiny současného řešení nebyly vidět. A ve výsledku dělá kroky, které kritiku jen zesílily.
Ještě na počátku sezóny jste totiž v televizi mohli sledovat smutné důkazy popsaného divadélka. A nemuselo nutně jít o data týkající se kapacity baterií či nabíjení, vidět pořád byla i aktuální rychlost. I její vývoj v místech, kde se dřív jezdilo naplno, ale potvrzoval slova Maxe Verstappena o tom, jak podřazuje pod plným plynem do klesající rychlosti místo brzdění, aby dobil baterii a měl dost výkonu na následující rovince. V Suzuce se kvůli tomu dokonce bouralo.
Nic z toho vám ale F1 už momentálně neukáže, zobrazovaných dat je stále méně. Podle šéfa Formula One Group Stefana Domenicaliho, který má komerční zájmy F1 na starosti, prý data mizí proto, že lidi nezajímají. „Pravdou je, že technická data nikoho nezajímají. Lidé se zajímají o to, zda předjíždíte či nikoli,“ sdělil bývalý šéf stáje Ferrari Autosportu. Nic směšnějšího jsme snad ještě neslyšeli.
Nepochybujeme o tom, že existují lidé, kteří se o taková data nezajímají, i když bychom opravdu rádi viděli někoho, kdo nechce sledovat už ani aktuální rychlost. Ale budiž, i takový může být. Proč by mu ale mělo vadit, že v místech přenosu, kde stejně není nic vidět, je číslo ukazující aktuální rychlost, informace o využití baterie apod.? Pokud ho to nezajímá, nebude to sledovat. Pokud to někoho zajímá... Aha, tak ten má dnes už smůlu.
Domenicali se pochopitelně ohání i čísly sledovanosti apod., ale říká to něco? Těžko z nich vyčtete, zda by nebyla ještě vyšší, kdyby F1 přitahovala znovu i ty, které nyní ztrácí. Nové technické řešení - a absence něčeho na obrazovce teprve ne - nikoho k televizím nepřiláká. zpátky všechny fanoušky, které zajímají právě technické parametry a které již ztratila.
Proto také FIA, která má technická pravidla na starosti, počítá s návratem motorů V8 spalujících syntetická paliva s minimem elektrifikace. To ale bude ještě pár let trvat. Do té doby budeme muset vystát současnou show, z níž ovšem i dílem zastírání její absurdity uvidíme stále méně. Trochu sebekritičtější přístup by Domenicalimu a spol. neuškodil.
Letošní ef-jedničky jsou vážně podivnou podívanou, což se komerční zajištění šampionátu snaží zastřít omezováním toho, co můžeme v televizi vidět. Je to trapné, ještě trapnější je ale tvrdit, že to je k něčemu dobré, když to část lidí nezajímá. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team, tiskové materiály
Zdroj: Autosport
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