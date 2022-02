Technik na dekády ukryl ve skladu auto určené k sešrotování, teď se prodalo jako dokonalý stroj času před 5 hodinami | Petr Prokopec

Cestu zpět do minulosti o několik dekád nabízí dodnes nové, nikdy neprodané auto s pouhými 2 ujetými kilometry na tachometru. Jeho osud je fascinující stejně jako jeho stav, cena tomu odpovídá.

Australská automobilka Holden je dnes už minulostí, americký koncern General Motors ukončil její aktivity k 31. prosinci předloňského roku. Je to škoda, neboť zejména její výkonné vozy pomalu neměly konkurenci. I proto je ostatně Američané pod odlišnými názvy a s volanty přesunutými na správnou stranu pouštěli do prodeje i ve své domovině. Pontiac GTO, který byl protinožcům známý jako Holden Monaro, se nicméně objevil také v Evropě, a to s logem britského Vauxhallu. Ostatně, takových aut se tu prodávalo několik včetně modelu Commodore.

My si dnes blíže posvítíme právě na model Commodore, jehož vůbec první generace dorazila do prodeje již v roce 1978. Australská automobilka jej nabízela ve formě čtyřdveřového sedanu a pětidveřového kombíku, přičemž obě verze byly standardně k dispozici s řadovým šestiválcem. Ten měl u základního provedení objem 2,85 litru, z nějž značka vydolovala 87 koní, zatímco u verze SL již byla navýšena kubatura na 3,3 litru. To se projevilo i na výkonu mířícím na zadní kola, který vzrostl na 97 koní.

Zájemci nicméně obě pohonné jednotky mohli za příplatek nahradit 4,2litrovým osmiválcem o výkonu 118 koní, který standardně dostalo do vínku provedení SL/E. Automobilka přitom vrcholnou verzi nabízela pouze jako sedan, a to jak v případě první série VB, tak i u druhé VC. Rozdíl mezi nimi byl v barvě motorů, neboť exempláře z let 1978 až 1980 měly blok lakovaný načerveno, zatímco u aut z období 1980 až 1981 došlo k přechodu na modrou.

V roce 1981 pak dorazila série VH, která v prodeji vydržela nejdéle, celá tři léta. Ve srovnání s předchůdci disponovala jinými světly, maskou a kapotou motoru, stejně jako došlo na výměnu koncových lamp a přepracování nárazníků. Mimo to Holden rozšířil nabídku o základní čtyřválec o objemu 1,9 litru, stejně jako o pětilitrový osmiválec. Ten byl nicméně spojen pouze s vrcholnou výbavou SL/E, kde nahrazoval nadále standardně nabízenou čtyři-dvojku.

Holden na sérii VH začal pracovat již ve chvíli, kdy původní provedení VB teprve mířilo do prodeje. Dokládá to prototyp varianty SL/E, jenž během uplynulého víkendu zamířil pod dražební kladívko. Prodán byl za 108 tisíc australských dolarů (cca 1,74 mil. Kč), což není zrovna malá suma. S ohledem na nájezd v podobě pouhých 2 kilometrů by nás to ale na druhou stranu nemělo až tak překvapit. Zvláště když se jedná o nadmíru vzácný kousek s pozoruhodnou historií.

Australané totiž vyrobili jen tři prototypy, ovšem dva z nich byly zničeny. Tento pak byl darován institutu pro automobilové studie, odkud ho získal jeden z techniků v momentě, kdy bylo jeho oddělení uzavřeno. I toto auto mělo být zničeno, dotyčný jej ale takto uchránil před lisem a unikátní Commodore VH SL/E nechal 43 let stát ve skladu. Právě proto dnes snadno zastane úlohu stroje času, byť karoserii již zdobí pár škrábanců, stejně jako odpadlo pár šroubků.

V daleko lepším stavu je nicméně interiér, což vlastně nepřekvapí, neboť jej neměl kdo opotřebovat. Nechybí v něm rádio s přehrávačem kazet, opravdový poklad se však nachází v zavazadelníku, kde byly ponechány některé nástroje používané v designovém oddělení při tvorbě hliněných modelů. Do takových však má prototyp daleko, neboť s ohledem na přítomnost motoru i převodovky jde o exemplář schopný plného provozu.

Petr Prokopec

