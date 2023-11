Teď máte šanci koupit si zbořené Lambo Vlka z Wall Streetu, stát bude víc než nepoškozený kus před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bonhams, tiskové materiály

Zanedlouho se má znovu potvrdit, že svět není tak úplně v pořádku. Tohle auto má coby auto relativně malou hodnotu, je značně poškozené dát ho do pořádku nebude levné. Jenže je na něm vidět, že jde o artefakt ze slavné scény. A proto za něj má někdo dát víc než za stejné auto ze stejného filmu, které je ale v perfektním stavu.

Letos v prosinci neuplyne pouze deset let od tragického úrazu Michalea Schumachera. Poslední měsíc roku 2013 také zamířil do kin snímek Vlk z Wolf Street, který se v mezičase stal pro řadu lidí kultovním. Není to až tak překvapivé, neboť dvojice Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio snad žádný špatný film nevyprodukovala. O tom se ostatně můžete aktuálně přesvědčit na vlastní oči, neboť před pár dny měl premiéru jejich nejnovější počin zvaný Zabijáci rozkvetlého měsíce.

My se nicméně dnes budeme věnovat Vlkovi a možná nejpamátnější scéně - destrukci bílého Lamborghini Countach. Na toto téma jsme přitom jeden článek již publikovali, přeživší exemplář má totiž právě letos v prosinci, tedy u příležitosti desetiletého jubilea filmu, zamířit do aukce. Produkce nicméně pořídila dva autentické stroje, přičemž Scorsese nechal jeden zničit. Přitom odmítl použít repliku, neboť mu přišlo, že v takovém případě by scéna postrádala na autentičnosti.

Můžeme to považovat za neúctu k italskému supersportu, stejně jako za naprosté odevzdání se věci, už to záleží na vašem úhlu pohledu. Faktem ovšem zůstává, že natáčení přežily oba vozy, byť jeden ve značně zbědovaném stavu. Kupodivu ovšem i ten míří do aukce, dražební kladívko však nebude třímat zástupce společnosti RM Auctions, nýbrž konkurenční firmy Bonhams. Ta přitom odhaduje, že vrak by se mohl prodat za 2 miliony dolarů (cca 46,3 milionů korun).

Likvidace auta před zapnutými kamerami se tedy vlastně vyplatila. Před deseti lety se totiž Countach 25th Anniversary dal koupit za zhruba 700 000 USD (16,2 mil. Kč). Následně pak Scorsesemu dopomohlo k jeho nejúspěšnějšímu snímku co do tržeb. Nyní by mělo změnit majitele nejen za podstatně vyšší sumu, než na jakou přišlo, ale i za ještě vyšší částku, než za jakou bude vydražen kousek, jehož bílá karoserie a bílý interiér zůstaly nedotčeny. Inu, na „zdravém” voze není vidět, že jde o kus historie.

Za nemalou sumu si ovšem nekoupíte jen ono auto. Jeho součástí je také kostým Jordana Belforta, který DiCaprio při scéně trvající něco málo přes tři minuty nosil. Nechybí ani jím, Scorsesem a herečkou Margot Robbie podepsaná klapka, režisérská stolička, dvě mikiny pro štáb a dvě DVD s daným snímkem. A pak rovněž certifikát, který potvrzuje, že DiCapriovo pozadí bylo skutečně otisknuto do sedačky.

Protože slavný herec pochopitelně seděl i v nehavarovaném voze, jeho fanoušci - a obdivovatelé daného Lamba - dost možná začínají shánět ne dva miliony dolarů, ale rovnou dvojnásobek. A pak rovněž nějaké drobné, za které pořídí halu, do které celou „vlčí kolekci“ usadí. Zničený exemplář se bude dražit 25. listopadu v Abú Dhabí, ten nedotčený pak 8. prosince v New Yorku. Zda u toho bude skutečný či filmový Belfort, není jisté.

Dodat tak už jen lze jistou zajímavost související s první zmíněnou lokalitou. Snímek Vlk z Wolf Street byl totiž v Abú Dhabí o 45 minut zkrácen, neboť vystříhány z něj nebyly jen veškeré lechtivé scény, ale hlavně více než 600 slov, které tamní cenzoři považovali za závadné. Protože přitom některé zazněly v půlce věty, publikum mělo často dojem, že při sledování snímku začalo trpět epileptickými záchvaty. Inu, jiný kraj...

Také druhé Lamborghini Countach ze snímku Vlk z Wolf Street míří do aukce. Navzdory svému zbědovanému stavu se má prodat ještě dráž než exemplář, který natáčení přežil bez úhony. Bizarní, ale svým způsobem pochopitelné. Foto: Bonhams, tiskové materiály

Zdroj: Bonhams

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.