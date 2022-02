Téměř nejetá, výbavou našlapaná Škoda Superb Combi TDI může být vaše za cenu Fabie 1,0 MPI před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AB Auto, publikováno se souhlasem

Najít na současném trhu ojetin výhodnou koupi provozně efektivního auta, které by odvezlo celou rodinu ve velmi slušném komfortu, se zdá nemožné. Tento Superb ale zaškrtává všechna políčka, nemá najeto ani 30 tisíc km a přesto je k mání levně.

Už mnohokrát jsme naráželi na to, že škodovky v posledních letech zrovna nezlevnily. Patrné je to i na cenách nejdostupnějších typů, mezi nimiž není výjimkou ani Škoda Fabia. Pokud si usmyslíte jen něco málo navíc, stačí výbavu Style k základnímu tříválci 1,0 MPI o 80 koních, jste na 370 tisících jako nic. To jsou na téměř úplný základ nejlevnějšího modelu docela nekřesťanské peníze, utratit se ale dají i za něco zajímavějšího.

Mezi ojetinami se navzdory extrémní poptávce po nich pořád objevují zajímavé nabídky, které umí udělat z koupě nového vozu spíše rozmar. Jen je třeba hledat mimo obvyklé sféry, neboť tam shání vůz i všichni ostatní. Chce to neobvyklou kombinaci stáří, nájezdu, motoru a výbavy, cokoli takového. A nebo všechno najednou, právě na takový vůz jsme tento týden narazili.

Jde o Škodu Superb Combi, tedy místo úplného základu úplný vrchol nabídky značky, který přitom stojí o dost méně než nejlevnější Fabie a přesto je možné vůz označit za nejetý. Na pohled moc nezaujme, v hnědé barvě vypadá jako spousta jiných Superbů druhé generace jezdících denně po na našich silnicích. Všechno ostatní je ale obvyklé ještě o dost méně.

Je tu motor 1,6 TDI, který se v Česku moc neuchytil a důvody není těžké chápat - se 105 koňmi to vážně není zrovna uragán. Své si ale odslouží a je velmi úsporný i relativně tichý. Pokud někdo sáhne po takovém pohonu, obvykle je to firma honící minimální provozní náklady na dlouhých cestách, tady ale šlo o soukromého majitele, který s ním nikdy pořádně nejezdil. Od první registrace v září 2015 najel pouhých 29 527 kilometrů, což je i na necelých 7 starý Superb Combi TDI extrémně málo, skoro nic. Auto navíc mělo po celou tu dobu patřičnou péči.

Pozoruhodné není jen to, ale i zvolená specifikace. K základnímu motoru se totiž přidává téměř maximální možná výbava včetně navigace, elektrických sedadel, panoramatického okna, automatického parkování, vyhřívaných sedaček vzadu... Je tu skutečně skoro všechno myslitelné a nechybí samozřejmě ani obvyklejší věci jako automatická klimatizace. Kombinace minimalistického motoru a maximalistické výbavy je z podstaty bizarní, ale proč ne? Pokud si někdo nepotrpí na rychlé ježdění, ale raději má komfort, půjde o provozně mimořádně nenáročný a přitom velmi příjemný vůz.

Nejdůležitější ale nakonec je, že tento Superb Combi vypadá opravdu neopotřebovaně, najeté kilometry dokládá servisní historie let a podle prodávajícího dokonalý technický stav. Leckdo by možná čekal, že za takové auto bude někdo chtít majlant, ale není to tak - 15 250 euro znamená těch samých 370 tisíc Kč, které jsou třeba na zkraje zmíněnou Fabii. To je opravdu docela málo na auto, které má prakticky vše před sebou a jeho nový ekvivalent bude stát trojnásobek i víc. I na dnešním trhu ojetin zkrátka platí, že kdo hledá, najde - tento vůz lze najít u dealera v belgickém Putte.

S tímto Superbem jako by někdo zapomněl jezdit, za 7 let nemá najeto ani 30 tisíc km. Jako takto ojetý-neojetý je možné jej dnes koupit za 370 tisíc korun - za to nepořídíte víc než Fabii 1,0 MPI Style. Foto: AB Auto, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.