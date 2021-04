Téměř nejetou Škodu Octavia Combi TDI 4x4 jde koupit i levně, smíříte-li se s dvojkou před 6 hodinami | Petr Miler

Za normálních okolností jde o dost drahé zboží, neboť je to jedna z vůbec nejžádanějších verzí. Tohle auto ale stojí méně než nejlevnější nová Fabia, přes minimální nájezd a zánovní stav jde totiž o 12 let starou druhou generaci.

Pokud byste dnes zatoužili po nové Škodě Octavia Combi TDI s pohonem 4x4, budete si muset připravit nejméně 786 900 Kč, tolik tento vůz stojí v druhé nejnižší výbavě Ambition. To je už pořádná suma, auto na fotkách níže ale stojí v přepočtu jen 246 tisíc Kč, tedy méně než třetinu. Od nového vozu jej přitom dělí pouhých 25 100 km a jeho stav je vzhledem k téměř neustálému garážování jedním slovem perfektní. Háček? Jde o 12 let starý kousek z dob, kdy se Octavie vyráběla nikoli ve čtvrté a dokonce ani ve třetí, nýbrž ve druhé generaci.

To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst a nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá. Za jediný problém bychom označili to, že jde o auto ve specifikaci, jakou najdete snad jen v německých bazarech - někdo si vybral dražší karoserii Combi, vždy drahý motor TDI a logicky příplatkový pohon 4x4, přesto vše spojil s výbavou Ambiente nedoplněnou zřejmě vůbec ničím. Auto tak má základní přístrojovku, volant bez obšití kůží nebo manuální klimatizaci, ale kdo si nepotrpí na komfortních libůstkách, technicky neprohloupí.

Pravda, oním TDI je jen motor 1,6 se 105 koňmi, se kterým vůz opravdu není rychlý, ale kdo chce úsporné a praktické auto s relativně jednoduchým servisováním, které přitom nerozhodí ani to, že v půlce dubna napadne sníh, je to skoro ideál. Tato Octavie měla podle prodávajícího jen jednoho majitele, staršího muže, který s ní 12 let jezdil tak málo (kolem 2 000 km za rok), že 99,9 % času trávila v garáži. A vypadá podle toho.

Béžová metalíza Cappucino se zdá netknutá, černo-šedý interiér je jako nový, nevidíme nejen běžné opotřebení, ale ani žádné větší škrábance. Ani zavazadlový prostor se nenadřel a mrkněte se na ty dvě koncovky výfuku vzadu. Lesknou se novotou, na většině Octavií II s tímto zakončením výfukové soustavy jsou dávno zašlé.

Auto nejezdilo zcela konzistentně, což je nakonec vidět na posledním servisu ze srpna 2019 - tehdy mělo najeto 23 tisíc km, dnes má o 2 tisíce víc. Navzdory podobnému potahovému provozu bylo vždy časově správně servisováno, tj. každé dva roky dostávalo nový olej a další nezbytnosti. Je to zkrátka nabídka, která se moc nevídá.

Pravda, 246 tisíc korun je na Octavii II dost, navíc výbavová specifikace je hodně nuzná, ale nejlevnější novou Fabii dostanete dnes za 280 tisíc, a to není ani kombík, ani diesel, ani 4x4 a výbavy bude mít ještě méně. Tohle je velmi pravděpodobně auto na roky a roky provozu bez větších patálií a Octavia II je i dnešní optikou velmi slušné auto. Za tyto peníze je to podle nás dobrý kauf, ale to už zvažte sami.

