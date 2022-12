Proč se tento 10 let starý, zcela sériový Nissan GT-R se prodává za víc jak 7 milionů Kč? včera | Petr Prokopec

Tohle auto proslulo relativní dostupností, a tak podobná cena u tak starého GT-R běžně nemyslitelná, pokud nebyl profesionálně přepracován na docela jiné auto. Tento kus ale patřil čtyřnásobnému mistrovi světa Formule 1, o kterém se letos hodně mluvilo.

Na představení Nissanu GT-R došlo již v roce 2007. Od té doby Japonci nejnovější inkarnaci „Godzilly“ neustále vylepšují, přičemž vedle výkonu roste i cena. Vedle konkurence však kupé osazené přeplňovaným 3,8litrovým šestiválcem zůstává relativně velmi levné. Zvláště pokud vydané peníze porovnáme s dynamikou. Pokud totiž u Porsche chcete vůz, který stovku zdolá za 2,7 sekundy, potřebujete 911 Turbo S za 6 162 830 Kč. V případě GT-R, opravdu rychlého auta, vám nicméně stačí (respektive stačila, ale o tom až později) jen polovina. A když se spokojíte s ojetinou, stačí vám na nejlevnější kusy méně než 1 milion korun. U Porsche 911 Turbo S si postupem času k dramaticky nižším cenám nepomůžete, na generaci 991, která dokáže GT-R konkurovat, potřebujete pořád aspoň 3 miliony, pokud chcete perspektivní kus a ne „kasičku”.

Nyní se nicméně v nabídce společnosti Mechatronik objevil exemplář, vedle kterého i úplně nová 911 Turbo S bude za chudého příbuzného. Za černý exemplář si totiž prodejce účtuje neskutečných 297 500 Eur (cca 7,23 mil. Kč). Navíc zdaleka nejde o nový vůz, nýbrž o exemplář z roku 2012. V té době šestiválcová jednotka produkovala 550 koní, tedy o dvacet méně než v současné době. Stovky tak i díky dalším odlišnostem v technice a zejména elektronice vůz dosahoval o zhruba dvě desetiny později.

Nejde nicméně jen o tuto vadu na kráse, nabízený kousek si jeho původní majitel také chvíli užíval. I když jen opravdu velmi malou, kupé má totiž najeto pouhých 130 km. Ovšem i to lze za běžných okolností brát jako důvod, proč tlačit spíše na slevu. Proč tedy ona vysoká částka? Správně vás napadá, že za tím stojí onen původní majitel. Byl jím totiž Sebastian Vettel, který jej dostal v době, kdy jezdil za Red Bull, který spolupracoval s aliancí Renault-Nussan.

Nikde se pochopitelně nepíše, že oněch 130 km má na kontě Vettel. Je pak vlastně otázkou, zda jej vůbec kdy řídil. Nicméně jeho jméno v kolonce majitelů je dostatečným důvodem, proč cena narostla výrazně nad současnou úroveň nových a výkonnějších aut, je to legendární pilot, jeden z nejlepších v historii Formule 1. Dalším lehčím ospravedlněním je pak skutečnost, že jde o provedení Black Edition, u kterého Nissan sladil veškeré barevné prvky a doplňky. Tato edice nicméně nebyla nikterak limitovaná, nýbrž volně dostupná.

Poznamenat lze přitom jen tolik, že nabízený exemplář je již verzí po prvním faceliftu, jenž přišel v roce 2010. O dvě léta později pak Nissan přišel s další modernizací, přičemž se zaměřil na podvozek a pohonnou jednotku. Právě toto provedení je nabízeno, do té doby šestiválec s interním označením VR38DETT produkoval 537 koní. Přes 300 km/h jste se nicméně mohli dostat s jakýmkoli výkonem.

Lze jen dodat, že GT-R letos v Evropě skončilo, a to kvůli nevyhovění pravidlům EU, kterým se Nissan nechtěl dále přizpůsobovat. Je pak otázkou, zda se vrátí, neboť chystané hybridní provedení je ve vývoji již hezkých pár let a ještě minimálně na další pětiletku to vypadá. Vůz po čtyřnásobném mistrovi světa Formule 1 je tak vlastně jedním z relativně mála prakticky nových GT-R na starém kontinentu. Těch 7 milionů Kč je lze i proto skousnout snáze.

Tento černý exemplář svého času vlastnil Sebastian Vettel. Najeto má jen 130 km, v podstatě tak jde o jeden z posledních nejetých kusů v Evropě v prodeji. Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mechatronik

Petr Prokopec

