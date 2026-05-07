Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč
Petr ProkopecPokud byl u některé značky přechod jen na elektrický pohon ultra absurdním nápadem, bylo to u této. Teď se to jen potvrzuje, dealerům Lotusu zůstávají auta skladech i déle než rok a prodat je nedokážou ani za cenu obrovských slev.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč
7.5.2026 | Petr Prokopec
Pokud byl u některé značky přechod jen na elektrický pohon ultra absurdním nápadem, bylo to u této. Teď se to jen potvrzuje, dealerům Lotusu zůstávají auta skladech i déle než rok a prodat je nedokážou ani za cenu obrovských slev.
Snaha Lotusu přejít co nejrychleji na elektrický pohon dávala snad ještě menší smysl než u jakékoli jiné automobilky. Pokud je britská značka něčím proslulá, pak je to nízká hmotnost jejích aut, s čímž je elektrický pohon při současných limitech baterií absolutně neslučitelný.
Ostatně si vzpomeňte, kolik vážily modely Elise či Exige, které se zmizely z trhu v roce 2021. Váha v jejich případě ukázala pouhých 900 kilogramů, zatímco současná Emeya váží šílených 2 550 kg, tedy skoro třikrát tolik. Je samozřejmě pravda, že při 5,2metrové délce jde o poznání větší vůz, který sveze více než jen dva cestující. Ovšem se spalovacím pohonem by mohl vážit o tunu méně, aniž by se Lotus musel nějak zvlášť snažit.
Právě na Emeyu se dnes zaměříme, neboť podobně jako spousta jiných elektromobilů se i tento sedan stal prodejním propadákem par excellence. Ale protože automobilka ho i tak vyrábí a vnucuje dealerům, ti se jej zkouší zbavit i za cenu obrovských slev, jak si všimli kolegové z Carscoops.
Třeba vrcholné provedení R je v dealerství Endeavour Lotus West London nabízeno za 89 950 liber (cca 2,54 milionu Kč), jakkoli automobilka na něj nalepila cenovku 140 105 GBP (3,96 milionu Kč). To je sleva 40 procent, která navíc neznamená rychlý prodej - auta u dealerů čekají na zákazníka i déle než rok. A tento případ skutečně není ojedinělý. Oficiální prodejce v nepříliš vzdáleném Hatfieldu nabízí za podobné ceny hned dvě „eRka“, zatímco v showroomu Endeavour Lotus Colchester si lze vybrat ze čtyř kusů za cirka polovinu původní ceny.
Emeya R přitom není žádné „ořezávátko“, o její pohon se starají dva elektromotory produkující 918 koní. Zrychlení na stovku tak 5 139 milimetrů dlouhý sedan zvládá za 2,78 sekundy, zatímco baterie o využitelné kapacitě 98,9 kWh mají vystačit na 600 bezemisních kilometrů. Lotus loni v dubnu přikročil k menším změnám v nabídce, kdy varianty S a R přejmenoval na 600 a 900, čímž odkázal na jejich výkon. To jen potvrzuje, že zmíněné kousky nabízené dealery vážně čekají na kupce už přes rok. Prodejci tak zjevně budou muset jít s cenami ještě níž, pokud chtějí něco reálně prodat.
Se slevou ostatně již lze počítat také u ryzích novinek, třeba Emeya 600 GT se místo za 95 tisíc liber (2,68 milionu Kč) prodává o 15 000 GBP (424 tisíc korun) levněji. Slabší provedení disponuje 612 kobylami, se kterými je na stovce za 4,15 sekundy. Baterie se pak nemění, a protože podobná je i hmotnost, dojezd se natáhnul jen velmi lehce na 610 km. Podobně jako u silnější varianty jde však o výpočet dle cyklu WLTP. Jakmile tedy hlavně na dálnici zatlačíte plynový pedál až k podlaze, můžete začít hledat dobíjecí stanici již po 200 kilometrech. Vlastně tak není divu, že Emeya mnoho zájemců neláká.
Lotus proto usilovně pracuje na svérázné spalovací verzi, která by měla dorazit ještě letos. U té Britové počítají se zachováním dvou elektromotorů, doplní je však také dvoulitrový benzinový čtyřválec schopný pohánět i kola. Výkon by tak měl narůst na 952 koní. Baterie se pro změnu zmenší na 70 kWh, což by mělo vyústit ve snížení hmotnosti. Pod 2,3 tuny však Emeya nejspíše nezamíří, Lotus s ní tak v podstatě jen míří z deště pod okap.
Lotus Emeya je konkurencí pro Porsche Taycan, přičemž ve vrcholné verzi disponuje 918 koňmi, se kterými je na stovce za necelé tři sekundy. To ale neznamená, že ho někdo chce. Nechce, dealeři se aut v nabídce marně zbavují navzdory ohromným slevám až 1,5 milionu korun, tedy cirka 40 procent původní ceny. Foto: Lotus
Zdroj: Carscoops
Bleskovky
- Radar zachytil KITT z Knight Ridera, jak jede městem o 44 procent vyšší než povolenou rychlostí, i když měl stát v muzeu
před 7 hodinami
- Hvězda dnes už mrtvé show otestovala nejnovější brutalitu autora McLarenu F1 na okruhu Top Gearu, je doteď v šoku z jejího chování
včera
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
6.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Pole Position získal Bagnaia před MM93 a Bezzecchim 12:39
- Nejrychlejší domácí Zarco, M. Marquez musí do Q1 včera 17:03
- Salač obsadil 11. místo a přímo postoupil do Q2. včera 14:25
- KTM 1390 Super Duke RR Track 2026: nejvýkonnější naháč včera 08:00
- Zemřel Kamil Holán 7.5.2026
Nejčtenější články
- Zapomenutá značka bláznivých sporťáků se vrací ze záhrobí, spojí hmotnost Škody 1000 MB s 250 koňmi a manuálem
9.4.2026
- Dieselová Škoda Superb dostala od Němců v testu skvělé vysvědčení, ani všechny předsudky nedokázaly zastínit její přednosti
9.4.2026
- BMW začalo odhalovat své první sériové auto s vodíkovým pohonem, asi to ale vzalo hned dvakrát za špatný konec
10.4.2026
- Venku je silniční auto s výkonem 532 koní na míň než 700 kilo hmotnosti, je to hotová Formule 1 pro chudé
10.4.2026
- Šéf Hyundai říká, že jedna velká éra je u konce, přinese to další citelné zdražení aut
10.4.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva