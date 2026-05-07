Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč

Pokud byl u některé značky přechod jen na elektrický pohon ultra absurdním nápadem, bylo to u této. Teď se to jen potvrzuje, dealerům Lotusu zůstávají auta skladech i déle než rok a prodat je nedokážou ani za cenu obrovských slev.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč

7.5.2026 | Petr Prokopec

Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč

/

Foto: Lotus Cars

Pokud byl u některé značky přechod jen na elektrický pohon ultra absurdním nápadem, bylo to u této. Teď se to jen potvrzuje, dealerům Lotusu zůstávají auta skladech i déle než rok a prodat je nedokážou ani za cenu obrovských slev.

Snaha Lotusu přejít co nejrychleji na elektrický pohon dávala snad ještě menší smysl než u jakékoli jiné automobilky. Pokud je britská značka něčím proslulá, pak je to nízká hmotnost jejích aut, s čímž je elektrický pohon při současných limitech baterií absolutně neslučitelný.

Ostatně si vzpomeňte, kolik vážily modely Elise či Exige, které se zmizely z trhu v roce 2021. Váha v jejich případě ukázala pouhých 900 kilogramů, zatímco současná Emeya váží šílených 2 550 kg, tedy skoro třikrát tolik. Je samozřejmě pravda, že při 5,2metrové délce jde o poznání větší vůz, který sveze více než jen dva cestující. Ovšem se spalovacím pohonem by mohl vážit o tunu méně, aniž by se Lotus musel nějak zvlášť snažit.

Právě na Emeyu se dnes zaměříme, neboť podobně jako spousta jiných elektromobilů se i tento sedan stal prodejním propadákem par excellence. Ale protože automobilka ho i tak vyrábí a vnucuje dealerům, ti se jej zkouší zbavit i za cenu obrovských slev, jak si všimli kolegové z Carscoops.

Třeba vrcholné provedení R je v dealerství Endeavour Lotus West London nabízeno za 89 950 liber (cca 2,54 milionu Kč), jakkoli automobilka na něj nalepila cenovku 140 105 GBP (3,96 milionu Kč). To je sleva 40 procent, která navíc neznamená rychlý prodej - auta u dealerů čekají na zákazníka i déle než rok. A tento případ skutečně není ojedinělý. Oficiální prodejce v nepříliš vzdáleném Hatfieldu nabízí za podobné ceny hned dvě „eRka“, zatímco v showroomu Endeavour Lotus Colchester si lze vybrat ze čtyř kusů za cirka polovinu původní ceny.

Emeya R přitom není žádné „ořezávátko“, o její pohon se starají dva elektromotory produkující 918 koní. Zrychlení na stovku tak 5 139 milimetrů dlouhý sedan zvládá za 2,78 sekundy, zatímco baterie o využitelné kapacitě 98,9 kWh mají vystačit na 600 bezemisních kilometrů. Lotus loni v dubnu přikročil k menším změnám v nabídce, kdy varianty S a R přejmenoval na 600 a 900, čímž odkázal na jejich výkon. To jen potvrzuje, že zmíněné kousky nabízené dealery vážně čekají na kupce už přes rok. Prodejci tak zjevně budou muset jít s cenami ještě níž, pokud chtějí něco reálně prodat.

Se slevou ostatně již lze počítat také u ryzích novinek, třeba Emeya 600 GT se místo za 95 tisíc liber (2,68 milionu Kč) prodává o 15 000 GBP (424 tisíc korun) levněji. Slabší provedení disponuje 612 kobylami, se kterými je na stovce za 4,15 sekundy. Baterie se pak nemění, a protože podobná je i hmotnost, dojezd se natáhnul jen velmi lehce na 610 km. Podobně jako u silnější varianty jde však o výpočet dle cyklu WLTP. Jakmile tedy hlavně na dálnici zatlačíte plynový pedál až k podlaze, můžete začít hledat dobíjecí stanici již po 200 kilometrech. Vlastně tak není divu, že Emeya mnoho zájemců neláká.

Lotus proto usilovně pracuje na svérázné spalovací verzi, která by měla dorazit ještě letos. U té Britové počítají se zachováním dvou elektromotorů, doplní je však také dvoulitrový benzinový čtyřválec schopný pohánět i kola. Výkon by tak měl narůst na 952 koní. Baterie se pro změnu zmenší na 70 kWh, což by mělo vyústit ve snížení hmotnosti. Pod 2,3 tuny však Emeya nejspíše nezamíří, Lotus s ní tak v podstatě jen míří z deště pod okap.


Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč - 1 - Lotus Emeya 2024 ilustracni foto 01Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč - 2 - Lotus Emeya 2024 ilustracni foto 02Tato auta jsou takový propadák, že se je dealerům nedaří prodat nová ani se slevami 1,5 milionu Kč - 3 - Lotus Emeya 2024 ilustracni foto 03
Lotus Emeya je konkurencí pro Porsche Taycan, přičemž ve vrcholné verzi disponuje 918 koňmi, se kterými je na stovce za necelé tři sekundy. To ale neznamená, že ho někdo chce. Nechce, dealeři se aut v nabídce marně zbavují navzdory ohromným slevám až 1,5 milionu korun, tedy cirka 40 procent původní ceny. Foto: Lotus

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.