Tento krásný McLaren P1 může být váš, ale jen pokud akceptujete úhradu 2,8 milionu Kč za náhradní baterii

Přemýšlíte, jaké auto byste si koupili za 2,8 milionu Kč? Byl by to už slušný výběr, k P1 za tyto peníze dostanete jen baterku. A to ještě dosavadní majitel musel zaplatit přes 830 tisíc na záloze.

McLaren P1 je jednou z moderních automobilových klasik, v podstatě se stal sběratelským vozem hned, jakmile vstoupil do prodeje. Může pořád působit jako moderní stroj, vyráběl se ale už od roku 2013 a jeho produkce skončila v roce 2015. Všechny exempláře v prodeji jsou tedy nejméně 9 let staré, což by málokoho napadlo při vzpomínce na doby, kdy si to tento vůz srdnatě rozdával se zbytkem tzv. Svaté trojice hybridních hypersportů. Je to skutečně už skoro 10 let.

Navzdory výše zmíněnému není zase tak těžké jej koupit, jen na Mobile.de vidíme v prodeji 11 aut s cenami od 33 milionů Kč. Když nás tedy náš přítel a kolega Doug DeMuro, který stojí také za online aukční platformou Cars & Bids, zpravil o právě probíhající dražbě jednoho z amerických P1 s nájezdem okolo 7,5 tisíce km, nechtěli jsme tomu věnovat pozornost. Není to auto ani málo jeté, ani hodně jeté a vedle jistého patrného opotřebení si získá pozornost snad jen jeho barevná specifikace - zelené P1 se často nevidí. Jen to by za článek nestálo, jedna věc nás ovšem přece jen zaujala.

Auto je totiž v aukci nabízeno s tím, že majitel u oficiálního dealera McLarenu zaplatil 35 700 USD, tedy asi 833 tisíc Kč na záloze na nový akumulátor. To zní skvěle, něco jako když vám někdo prodává ojetinu čerstvě po kompletním servisu, neboť nabízený P1 je z roku 2014 a je jen otázkou času, než mu baterie v jeho hybridním pohonu odejde a bude třeba náhradní. Tady má ale celá věc jeden podstatný háček - 833tisícová záloha na celou náhradní baterii nestačí, ani zdaleka.

Ta totiž stojí - podržte se - 156 700 dolarů, tedy přes 3,6 milionu Kč. Nejde o tajemství, McLaren to sám kdysi zveřejnil, tady to ale dostává trochu pikantní příchuť, neboť po úhradě desítek milionů za celý vůz budete muset pro získání celé nové baterie ještě 2,8 milionu Kč doplatit. A jak jsme už řekli, nemine vás to - dosavadní akumulátor vydrží ještě rok, možná dva, víc asi ne, jeho „biologické” hodiny zkrátka tikají. Navíc to není tak, že byste na cestě měli nějakou baterku jako do zaoceánského parníku, kapacitu má jen 4,7 kWh a je absurdní, že za ni McLaren chce takové peníze. Ale chce a alternativa neexistuje.

I na poměry cen P1 je navíc akceptace takové budoucí úhrady vysoká. Jak jsme řekli, auto lze koupit ojeté v Evropě od 33 milionů Kč, za tento konkrétní kus zatím v aukci někdo nabízí 1 327 000 USD, tedy velmi podobných 31 milionů. Nečekejme, že se cena ještě zásadně zvýší, zaplatit ji pak s vidinou zvýšení o dalších skoro 10 procent jen kvůli 4,7kWh baterii... To zní jako nechtěná travestie, neakceptovali bychom to ani omylem.

Samozřejmě, auto můžete koupit a pořízení nové baterie odmítnout, ale kam si pomůžete? Do kanálu spláchnete zálohu 833 tisíc a akumulátor stejně budete potřebovat - místo 2,8 milionu pak zaplatíte jen o oněch 800 tisíc navíc. Nic proti P1 a možná jsme jen moc přízemní, ale za 3,6 milionu bychom si místo takové baterie koupili radši ojeté Porsche 911 Turbo S, získali tak 85 % dynamiky P1 a měli vůz, který stejně a bez podobných investic bude jezdit i za dalších 10 let. Ale to je jen náš názor...

Hezký P1, o tom žádná, bez nutnosti doplatit zbytek faktury za novou baterii ho ale nemá smysl kupovat. A to při cenách náhradních dílů na McLareny znamená akceptovat doplatek přes 2,8 milionu Kč k už tak vysoké pořizovací ceně auta. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály

