Tento Mercedes E najel během pár let neskutečné kilometry, pro české podvodníky to bude magnet

Foto: SH Trading Inh Hahdi, publikováno se souhlasem

V některých ohledech vypadá téměř netknutě, zvenčí snad i září novotou, jeho skutečný osud je ale docela jiný. Už tento nesoulad láká k podvodům, za pouhých 7 let totiž najel takové kilometry, že by mohl skoro 18krát obkroužit Zemi.

V bazarech občas narazíte na auta, kterým na tachometru svítí docela skromná porce km, vypadají ale na trojnásobek. Můžete se tomu i otevřeně podivit, prodejce se ale tak či onak bude dušovat, že to jsou poctivé kilometry. A pochopitelně nemusí lhát - stav vozu se více než od najetých kilometrů odvíjí od toho, jak se člověk k autu chová.

Však už jsme viděli jsme vozy, které měly najeto hodně, ale vypadaly ještě hůř a viděli jsme auta s podobnou kilometráží, která byla jako nová. Ta druhá jsou nicméně naprostými výjimkami - někdy díky mimořádné péči majitelů, jindy prostě proto, že s nimi někdo během krátké doby najede takovou porci kilometrů, že se viditelné části ani pořádně neopotřebí. A vůz, který tu máme dnes, nemá k takovým daleko.

Je to Mercedes-Benz E 200 Bluetec W212 ve verzi kombi, tedy přesněji S212, který byl prvně registrován v červenci roku 2015. Má tedy za sebou něco málo přes 6 a 1/2 roku provozu. Běžně by člověk s takovým autem něco mezi 70 a 100 tisíci kilometry, i to by byla docela slušná porce, ale třída E je stavěná na to, aby se s ní hodně jezdilo, na což si ji zákazníci nezřídka pořizují. Troufáme si ale říci, že první majitel tohoto konkrétního Éčka je trochu extrémista.

S autem totiž najel neuvěřitelné množství kilometrů, je to daleko nejojetější faceliftované Éčko W212 v prodeji. Než vám řekneme cifru, podívejte se na fotky. Že to je vůz ojetý daleko za hranicí normy, byste zvnějšku neřekli ani náhodou, jen uvnitř je patrné, že to není kousek z garáže nějakého penzisty. Zničený není ani omylem, trochu vyleštěný volant a vytahaná kůže na sedačce ale naznačují, že „větší než malé” množství kilometrů tady padlo. Ale kolik?

Tipujete 200, 300? Možná 400 tisíc? Omyl, na tachometru svítí neskutečných 702 080 km - to není překlep, tohle auto má za sebou více než 700 tisíc kilometrů, Zemi objelo asi 17,5krát. Podívejte se na displej mezi fotkami klidně třikrát, pokud tomu nevěříte, zejména při pohledu na ostatní obrázky. Při zmíněném stáří to znamenalo jezdit nějakých 110 tisíc km každých 12 měsíců, rok co rok, sedm let v řadě. To je skoro k zbláznění, i pohledem automobilového fanatika.

Majitel vozu se o něj očividně staral příkladně. Auto bylo koupeno jako nové v Německu a celou dobu mělo jezdit na servis do Mercedesu, což znamená dobře zdokumentovanou historii. Mnoho důvodů ke koupi ale přes svůj stav nedává, je to prostě extrémně ojeté auto, na kterém se může pokazit kdykoli cokoli. A ani požadovaná cena 7 990 Eur, tedy asi 200 tisíc Kč, není s ohledem na kilometráž zase tak zajímavá.

Auto vám ukazujeme z jiného důvodu. Je to jeden z dokonalých adeptů na stočení tachometru, zvláště pak nějakým podvodníkem z ČR - historie německých aut se tu nedohledává snadno. Auto asi není zralé na obligátních 100 až 150 tisíc km na počítadle, ale takových 200 až 300 tisíc? Kdo by nevěřil? Tím k takovému jednání nikoho nepobízíme, naopak se snažíme i zmínkou o tomto autě podobnému kroku do budoucna zamezit. Přesto máme pocit, tento vůz dříve nebo později někdo stočí, protože za současné situace snad bude muset ještě prodávající dokazovat, že stav tachometru nebyl pozměněný směrem nahoru. Berte to jako varování, prověřovat historii ojetiny je vždy třeba maximálně důkladně a neakceptovat jakýkoli kompromis při zkoumání dokumentace její historie.

Hádali byste tomuto Mercedesu více jak 700 tisíc kilometrů? Že na tachometru nebude 70 tisíc, naznačí leda sedačka řidiče a volant, že je těch tisíc 700, tady ale vážně prozradí jen tachometr.

