Tento nenápadný 32 let starý kompakt se právě prodal za 1,35 milionu Kč. Není to vtip ani výsledek aukce pro charitu

Potkat ho v noci ve městě, možná byste se báli... Něco takového o tomto autě neřekl nikdo nikdy, vypadá jako všední auto s nevinnými úpravami začínajícího „tunera”. Ve skutečnosti je to ale technické eso a velká vzácnost, zvlášť v tomto stavu.

Nissan Sunny N14 obecně neplatí za auto snů. Má úsměvné jméno, nudný design zastaralý už v době jeho vzniku a tuctovou techniku obvykle spojující malé čtyřválcové motory s pohonem předních kol. Prostě obyčejný kompakt, levnější Golf, ve své době prostý vůz pro masy, který si dnes jako ojetý koupí snad jen začínající řidiči toužící po levné a aspoň trochu spolehlivé náhradě autobusu. Nic proti takovým autům, také ta musí existovat, nadšence ale u srdce nevezmou

Jistě i proto je verze GTi tohoto modelu tak málo známá a do značné míry nedoceněná, i když šlo o jeden z povedených hot hatchů první poloviny 90. let. O tom se ale dočtete na více místech, občas člověk nějaký Sunny GTi na prodej potká a není důvod, aby byl nějak extrémně drahý, i když je ve velmi dobrém a kompletně sériovém stavu. Vůz na fotkách níže byl ale právě vydražen za 50 500 Eur, a to kupující musí ještě přidat poplatek aukční síni, se kterým dává za auto na dřevo celkem 54 166,30 Eur. To odpovídá 1,35 milionu korun, zbláznil se tu někdo? Anebo firma Collecting Cars, která měla dražbu na starosti, pořádala nějakou charitativní aukci? Ani jedno, přátelé, chce se říci.

Jde totiž o Nissan Sunny GTi-R, homologační speciál pro rallyovou skupinu A. Kde má „standardní” Sunny GTi přední náhon a atmosférickou osmnáctistovku o 140 koních, nabídne GTi-R unikátní provedení legendárního dvoulitrového turba SR20DET o 230 koních a 284 Nm a čtyřkolku ATTESA. Tento vůz vznikal v letech 1990 až 1994 a s hmotností 1 220 kg zrychlil na stovku za 5,4 s, jako maximální rychlost je pak uváděna hodnota 232 km/h.

Na kompaktní hatchback z počátku 90. let jsou to až brutální čísla. Považte, že v roce 1990, kdy se GTi-R začalo vyrábět, BMW pořád ještě nabízelo M3 E30 s atmosférickým čtyřválcem a stovkou za 6,5 sekundy. Sunny by si M3 dal k svačině a jen by se oblízil, přitom šlo o auto o třídu níž od mainstreamové značky. Více srovnatelný Golf GTI měl tehdy 152 koní a stovku dával za 8,1 s, i vrcholná verze VR6 potřebovala na tuhle disciplínu 7,4 sekundy. S tímhle nenápadným Nissanem jsme úplně jinde.

Sunny GTi-R se prodával ve dvou specifikacích, GTi-RA a GTi-RB. Ta první měla ve standardu elektrická okna, ABS a klimatizaci, byla to luxusnější, cestovní verze. GTi-RB tyhle komfortní prvky nedostala, stejně jako pár dalších zbytečností. Měla kratší převodové poměry a mechanický samosvorný diferenciál a vážila o 30 kg méně oproti RA. Byla to varianta připravená pro skupinu N v rallye - a také tam mnoho kusů jezdilo v rukou soukromých týmů s podporou Nissanu. Komě toho jezdily další, tovární GTi-R ve skupině A.

Celkem se během pětiletého produkčního cyklu údajně vyrobilo až 15 tisíc modelů Sunny/Pulsar GTi-R (mimo Evropu se Nissan Sunny jmenoval Pulsar). Není známo, jakou část tvoří verze RA a RB. Vizuálně tyhle varianty odlišné nejsou, dají se poznat pouze podle VIN, a před sebou máme Sunny GTi-RA. A je to kousek, jaký se nevídá, neboť jeho nájezd je navzdory 32 letům stáří téměř nulový.

Jak už jsme naznačili, je z roku 1992 a má za sebou pouhých 4 472 kilometrů. Jeho výjimečnost spočívá už v tom, že je nejen minimálně ojetý, ale také téměř zcela originální a velmi zachovalý. Vyrobeno mělo být jen asi 1 000 exemplářů GTi-R s volantem vlevo, takže jakýkoli z nich v podobné kondici je dnes naprostou raritou výjimečný. Jak na tom s reálnou kondicí, nevíme, dosavadní majitel ale tvrdil, že vše je v perfektním stavu.

Jestli to byla za 1,35 milionu korun dobrá koupě, posuďte sami, na každý pád je to v tomto stavu nevídaná věc. A také vzpomínka na minulost, která se optikou dnešní existence Nissanu zdá být skoro neuvěřitelná. Také proto jsme vám ji chtěli přiblížit. Neradi pláčeme nad rozlitým mlékem, ale v 90. letech musel mít ostrý kompakt v nabídce každý, kdo chtěl něco znamenat, a to obvykle nikoli jedinou verzi. Japonci to navíc dotáhli až k takové střele, dnes přežívá podobných aut v nabídkách výrobců jen hrstka.

Nissan Sunny GTi-R je opravdová vzácnost a dodnes rychlé auto, podle toho ovšem také stojí, zvlášť ve stavu blízkém novému vozu. Přes 1,35 milionu Kč za takto nudně vyhlížející třídveřový kompakt s 32 léty na krku je opravdu hodně peněz. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály

