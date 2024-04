Tento nezničitelný Mercedes měl někdo stočit o 1,4 milionu km. Byl by to nový světový rekord před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Die Autogesellschaft Dresden, publikováno se souhlasem

U ojetých aut určitého typu a stáří můžete manipulaci s historií při jeho výběru víc očekávat než nikoli, udělat z vozu „nad hrobem” pořád perspektivní stroj je ale trochu přes čáru. Případ tohoto Mercedesu S212 je nicméně složitější, než se na první pohled může zdát.

V poslední době jsme hned dvakrát zavadili o ojeté Mercedesy třídy E a v případě generace W212 i pozdější W213 připomínali, že jde o mimořádně trvanlivá auta, u kterých se můžete skoro spolehnout, že zvládnou najet stovky tisíc kilometrů bez ztráty květinky. Mince s jednou stranou ale neexistuje a to, co je v jednu chvíli ctností, se v jinou může stát zdrojem neřesti.

Pokud totiž na nějakém autě moc není znát, kolik toho reálně najelo, motivuje to podvodníky k tomu, aby s jeho historií manipulovali. Těžko u vozu, který se začne rozpadat po 50 tisících km, budete po nájezdu 200 tisíc km předstírat, že toho zvládl polovinu, každý by to poznal. Je-li ale nějaký automobil tak kvalitní a trvanlivý, že při troše dobré péče nedává pořádně znát ani 300 tisíc km, ke stočení na „atraktivnější mety” vyloženě láká. Když si k tomu přidáte, že zmíněné Mercedesy často slouží jako služební vozy jezdící klidně přes 100 tisíc km ročně, prostor k manipulaci se u nich otevírá v nebývalé míře.

Od určitého roku stáří tedy bude pomalu těžší narazit v prodeji na Mercedes E generace W212 resp. S212 (kombi), který za sebou má přesně to, co prodávající říká. Ovšem případ, který na videu níže popisuje Enrico Tetzlaff z Die Autogesellschaft Dresden, je i v takovém prostředí ohromující. Dieselové Éčko S212 z roku 2010 si totiž v Berlíně koupil zákazník s tím, že za 14 let najelo 232 tisíc km. Není to nic, na tak dlouhý provoz třídy E je to ale relativně málo a tento vůz by měl zvládnout ještě jednou takovou kilometráž levou zadní. Za 7 500 Eur (cca 190 tisíc Kč) to vypadalo jako solidní obchod. Jenže tohle auto zažilo i věci, které prodávají nepřiznal, popř. je sám nevěděl.

Už když se podíváte na přiložené fotky zkušeným okem, musíte uznat, že auto na 232 tisíc najetých km nevypadá. Všechno je možné, ale zejména opotřebení interiéru naznačuje citelně vyšší nájezd. Nový majitel toho nedbal a věřil udávanému, krátce po koupi se ale objevily u Mercedesu E typické problémy s automatickou převodovkou (přepínání do parkovacího módu v nízkých rychlostech apod.). Na daný nájezd jsou ale krajně neobvyklé, a tak se vlastník vozem vydal do servisu Mercedesu.

Tam mu řekli smutnou věc - různé řídicí jednotky vozu evidují různý počet najetých kilometrů. I když S212 není zase tak moderní auto, je už dost moderní na to, aby jeho „elektronická paměť” zaznamenávala historii vozu na spoustě míst, z níž částí je těžké manipulovat. Podvodníci to vědí, tak nějak ale předpokládají, že to kupec nebude zkoumat, popř. to sám nebude řešit a auto radši pošle dál. Změnit číslo na tachometru je tedy velmi snadné, změnit kompletní historii vozu velmi obtížné - je to jako vraždit s mobilem v kapse, dříve nebo později vás někdo vystopuje.

Obecně nic mimořádného, v tomto konkrétním případě ale řídicí jednotka zapalování, jejíž data je opravdu těžké změnit, ukázala fascinující číslo - 1 609 343 kilometrů. Pokud by to byla pravda, auto najelo o 1,4 milionu km víc, než se tváří, což by byl snad světový rekord. Nového majitele to pochopitelně šokovalo a chtěl auto vrátit prodávajícímu, ten to ale odmítl, dál už nekomunikoval a věc nechal na právnících. Jenže je realita taková, jak se po prozkoumání vozu zdá?

Když se na něj znovu podíváte, musíte uznat, že na 1,6 milionu km by auto vypadalo pro změnu neuvěřitelně dobře. Technika je na tom hůř - krom převodovky zlobí i filtr pevných části, diferenciál či části výfukové soustavy, to je na tohle Éčko hodně technických problémů naráz. Extrémní nájezd v tuto chvíli nelze vyloučit, přesto bych osobně od pohledu na základě zkušeností s těmito vozy sedmimístný nájezd autu nehádal. 500 nebo 600 tisíc km? Na základě opotřebení volantu apod. možná, o další milion km víc? Stěží.

Jak je tedy možné, že řídicí jednotka zapalování vykazuje takovou hodnotu? Podle lidí, kteří tyto Mercedesy servisují, je vysvětlení prosté - pokud se pokusíte s najetou kilometráží manipulovat na jiných místech vozu, popř. k vyměníte části elektroniky mimo autorizovaný servis, řídicí jednotka zapalování se automaticky přestaví na určitou hodnotu - u moderních Mercedesů do roku 2010 jde o 888 000 km, u pozdějších modelů o 1 600 000 km. Bingo, tady někdo nejspíš „sahal do historie”, ne ale tak, že by změnil 1,6 milionu na 230 tisíc, změnil jiné číslo a elektronika vozu si sama nastavila tak vysoké číslo. Od té doby auto najelo dalších 9 tisíc km.

Vzhledem k některým poškozením naznačujícím neodbornou opravu následků nehody, nejspíše došlo k „omlazení auta” právě při této příležitosti. Selhání řídicí jednotky zapalování u Mercedesů tohoto typu nebude neobvyklé, takže auto nejspíš dostalo část elektroniky z jiného auta tak či onak a jeho skutečná historie je nyní nevystopovatelná. Jedno je jisté - jen 232 tisíc km nenajelo. Oněch 1,6 milionu km ale pravděpodobně též ne, posuďte sami.

Tohle auto zaručeně smrdí po podfuku. Ale že by reálně najelo přes 1,6 km, jak část jeho elektroniky naznačuje, je nepravděpodobné. Foto: Die Autogesellschaft Dresden, publikováno se souhlasem

Zdroj: DieAutogesellschaftDresden@Youtube

