K mání je vzácné auto, které vám dovolí poznat marnost současné Formule 1 z první ruky se vším všudy, i s náklady na provoz
14.5.2026 | Petr Prokopec
Pokud za každou cenu toužíte poznat, jaké je to jet po rovině maximální rychlostí ve víc než tisícikoňovém autě a navzdory plně pedálu sešlápnutému plynovému pedálu ztrácet rychlost po desítkách kilometrů v hodině, tohle je vaše šance. Umí to dnes ef-jedničky a ještě před nimi to uměla jejich „silniční verze”.
Ve dnech od 13. do 21. května probíhá aukce Sealed May společnosti RM Sotheby's, do které míří hned dvě supersportovní auta oháknutá do netradičního laku. Lamborghini Countach 5000S vyvedené v barvě Oro Sahara jsme vám již mohli přiblížit, dnes tak pozornost zaměříme na druhý kousek, jímž je Mercedes-AMG One v zelné Pure Green. Tedy silniční Formule 1, která tomuto jménu vlastně dostává vlastně až dodatečně. A v dobrém to míněno není.
Ačkoli vůz byl od první chvíle prezentován jako silniční ef-jednička, reálně byl jediným pojítkem motor skutečně používaný v dobových F1 Mercedesu, jakkoli upravený tak, aby jej šlo nasadit do silničního vozu. To ale znamenalo pokles výkonu, který se automobilka rozhodla vykompenzovat mnohem větší elektrickou složkou pohonu, než jakou tehdejší Formule 1 měly. Výsledkem bylo, že auto sice bylo rychlé jako čert, ale jen do chvíle, než mu došly baterky, pak byla podívaná na něj stejně marná jako na současnou F1.
Je až úsměvné, že jsme dobové video s tímto autem uvodili slovy, že se na něj chvílemi nedá dívat a o dva roky později chování monopostů Formule 1 hodnotili úplně stejným souslovím. Oběma strojům prostě v určitou chvíli „dojde šťáva” v baterkách a v tu chvíli je začnou intenzivně dobíjet. Spalovací motor ale v tu chvíli nemá dost výkonu, aby poháněl naplno auto o i sytil jeho baterii, a tak zkrátka ztrácí rychlost i při jízdě naplno. Je to úplně stejná marnost.
I tak jde o nejrychlejší produkční vůz Severní smyčky Nürburgringu (jakkoli ona produkce byla omezená jen na 275 aut), dnes se ale jeví být skutečně hlavně vzácnou příležitostí okusit chování monopostů Formule 1 z první ruky, neboť onen svérázný projev dostalo dřív než ony.
Je to trochu hořkosladká šance, přesto aukční síň věří, že vůz by se mohl prodat za 2,65 až 3 miliony Eur, tedy za 61 až 73 milionů korun. Otázkou pochopitelně je, zda o vůz bude vzhledem k jeho neduhům, které krom jeho projevu zahrnují i extrémní servisní nároky, takový zájem. Samotná exkluzivita umocněná neobvyklou barvou ale nejspíš bude stačit.
K oněm servisním nárokům dodejme, že vůz letos v únoru absolvoval servisní prohlídku, při které se ani negenerálkoval motor, ani neměnila baterie, což jsou nejdražší operace, jen se vyměnily náplně a podobně. Mercedes díky tomu prodloužil záruku do února 2028, ovšem strašák v podobě nemalého finančního poplatku tu zůstal. Ostatně už onen standardní servis vyšel na 37 610 Eur neboli na 915 tisíc korun. Přitom majitel si s vozem nikdy nesjel, najetých 185 km jde prý pouze na konto závěrečných testů automobilky.
AMG One tak zjevně tímto člověkem bylo od počátku míněno jen jako investice, což měl umocnit zvolený odstín karoserie, který blíže neupřesněného původního kupce vyšel na 27 500 Eur, což je 670 tisíc korun. Za takovou sumu byste si přitom mohli pořídit třeba Škodu Octavia, u AMG One jsou to peníze na zelený lak a dál nic.
Na výsledek aukce jsme tedy zvědavi, neboť v podstatě určí, jakou má AMG One momentálně hodnotu. My tak už jen připomeneme, že pohonné ústrojí tvořené 1,6litrovým šestiválcem a třemi elektromotory produkuje celkově 1 063 koní. S nimi vůz zvládá stovku za 2,9 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 352 km/h, což na první pohled nejsou až tak extrémní hodnoty. Jenže lehké nízké auto s aktivní aerodynamickou dokázalo i tak v jízdním režimu Strat 2 dosáhnout na Nordschleife působivého času 6:29,090. Rychlejší dosud nikdo nebyl.
Křiklavě zelený Mercedes-AMG One přitahuje pohledy, navíc jde o nejrychlejší produkční vůz na Nordschleife. S jeho plug-in hybridním pohonem ale nejsou spojená jen pozitiva, ani zdaleka. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 2024 Mercedes-AMG ONE@RM Sotheby's
