Teprve druhý majitel po 30 letech prodává dodnes zcela originální Škodu 100, něco takového už se nevidí

/ Foto: Bernd, publikováno se souhlasem

1969, tento letopočet má svém technickém průkazu jako rok výroby zapsaná tahle „stovka”. Táhne už jí tedy na 55 let, přesto je kompletně původní a po dekádách garážování vlastně sotva pořádně jetá.

Škoda 100 dlouho neplatila za extra žádoucí auto, je to jakýsi mezityp spojující dvě významnější éry vozu stejné koncepce. „Stovka” zkrátka nebyla ani tak elegantní jako předchozí „tisícovka”, ani tak doladěná jako pozdější typy 105, 120 a spol. Pro řadu lidí se navíc stala symbolem normalizace - začala se vyrábět přesně v roce 1969. Ale stejně jako u všech ostatních aut včetně Pontiacu Aztek má i Škoda 100 své příznivce, kteří by za zachovalý kousek dali i nějaký ten tělesný orgán.

Někteří ji vyhlíží jako investici, jiní klidně i jako auto, se kterým budou o víkendech jezdit nejen na srazy veteránů, třebaže asi ne o všech víkendech. A právě pro takové tu máme vůz, který si můžete prohlédnout na fotkách níže. Podobný kousek už se v prodeji nevídá, neboť není „jen” hezky zrenovovaný či dobře udržovaný. Je prý dokonale původní, podle prodávajícího neprošel žádnou renovaci ani velkou opravou, má původní lak, interiér, všechno. V tomto stavu se měl dnešních dnů dožít povětšinou v garážích pouhých dvou majitelů. Ten druhý vlastní auto už 30 let a nyní ho pouští dál.

Je to „stovka” z listopadu roku 1979, tedy jeden z prvních vyrobených kusů, který letos oslaví už 55. narozeniny. I za tak dlouhý život ale najel jen 88 tisíc prý pečlivě zdokumentovaných kilometrů. Není to nic, ale vydělte si to číslem 54 - tohle auto sotva jezdilo a první majitel ho po 24 letech prý prodával ještě s původními diagonálními pneumatiky Barum z výroby. Na obvyklých místech nevidíme žádnou rez, chromované části se stále lesknou a ani v interiéru není patrné jiné než drobné běžné opotřebení. Dnešní majitel, který si říká Bernd, upozorňuje na to, aby kupec nečekal nové auto, tím tento vůz jistě není. Viditelné ztráty lesku jsou ale v podstatě jen patinou, která sběratelům snadno může být i sympatická, popř. ochranou karoserie tzv. resistinem, který tehdy pomáhal autům předejít rychlé korozi.

Vůz navzdory svému sporadickému využití vždy jezdil, a tak nemá problém ani s okamžitým nasazením v provozu - poslední německou technickou dostal loni v červenci bez větších výtek. K autu má být celkem šest klíčů - dva od dveří, dva od zapalování a dva od víčka nádrže. A také původní uživatelská příručka, servisní knížka, prostě všechno.

Je jasné, že něco podobného dnes nemůže být levné, takže to levné ani není. Na hezkou Škodu 1000 MB to chce dnes klidně půl milionu, na model 100 v tomto stavu stačí o něco méně. Ale ne málo, cena 11 999 Eur znamená necelých 300 tisíc korun, za to můžete míst spoustu modernějších aut. Kolik ale příležitostí koupit si originální Škodu 100 pořád jen od druhého majitele ještě přijde?

Tahle stovka je v pozoruhodném originální stavu, dekády jezdila okolo 1 500 km za rok. Podle toho ale také stojí. Foto: Bernd, publikováno se souhlasem

Zdroj: Skoda oldtimer S100 Original@Mobile.de

