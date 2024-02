Tesla Cybertruck už se dá koupit v Evropě, za kousek schválený pro provoz v EU ale budete muset rozprodat ledviny celé rodiny

Cybertruck není levným zbožím ani v Americe, jeho tamní multimilionové ceny ale nejsou ničím oproti tomu, kolik dnes za vůz musíte dát v Evropě. V Německu reálně dostupný kousek stojí víc jak 12 milionů.

Poslední listopadový den loňského roku Tesla rozjela dodávky dlouho očekávaného pick-upu Cybertruck. První auta sice zamířila pouze ke spřízněným duším, následně však začaly být uspokojováni i běžní zákazníci. Elon Musk nicméně dlouhodobě mluví o náročné montáži, kvůli níž se má produkce naplno rozjet až v roce 2025. Do té doby tedy Cybertruck nejspíše bude hodně žhavým zbožím. Toho si Tesla ostatně byla vědoma, a proto do kupní smlouvy zařadila klauzuli, dle které majitelé pick-up nesmí během prvního roku vlastnictví prodat.

Pokud se kupci k tomuto kroku přesto odhodlají, měli by vůz v prvé řadě nabídnout samotné automobilce. Či se s ní musí podělit o případný zisk. Jinak riskují soudní při a dodatečné náklady s tím spojené. Možná i proto dnes v USA nemá Cybertruck na trhu ojetin tak valnou hodnotu, jak nedávno naznačilo i ocenění auta sítí autobazarů Carmax. „Americká Áčka“ totiž jednomu youtuberovi za vůz nabídla jen 76 000 USD (cca 1 759 000 Kč), tedy o hodně méně, než kolik stál nový.

Neznamená to však, že by ojetý Cybertruck nemohl lidem vydělat více, než na kolik si klidně i za pár let přijdou ve své práci. Pick-up totiž aktuálně někdo nabízí v Německu za neskutečných 485 tisíc Eur, tedy za víc jak 12,2 milionu Kč. Podle prodávajícího se ve vysoké ceně odráží náklady nutné na individuální homologaci. Vůz tak může legálně na evropské silnice, což je poněkud překvapivé.

Tesla totiž v roce 2022 oznámila, že Cybertruck bude ryze americkou záležitostí, neboť upravit jej pro provoz v Číně by dle Muska bylo „velmi obtížné“. Šéf automobilky pak sice Evropu nezmínil, protože zde ale pick-up ani nehodlá nabízet, předpokládalo se totéž. Už jen proto, že ocelová karoserie plná ostrých hran bude velmi nebezpečná pro chodce. Nesmíme pak ostatně ani zapomínat na skutečnost, že Cybertruck je skutečným monstrem, neboť při délce 5,5 metru váží přes 3 tuny.

I přesto všechno nicméně bylo nevyhnutelné, že se pick-up přes oceán dostane. Tesla má totiž velké množství fanoušků také v Evropě, přičemž každý z nich je v podstatě ochoten za vůz vyměnit i svou ledvinu. Nyní jeden z nich bude mít příležitost rozprodat ledviny celé rodiny, přičemž ve srovnání s americkou verzí může počítat s novými světlomety, zvýšenou ochranou vpředu a nahrazením amerického dobíjecího portu za evropský.

Lze už jen dodat, že vůz s 1 011 kilometry na tachometru je rezervován, čemuž se přes onu cenu vlastně ani nedivíme. Spíše než nový majitel nás přitom zajímá, jaká bude nyní reakce Tesly. Pokud ovšem prodávající bude spokojen, dá se předpokládat, že podobných cest přes oceán se bude odehrávat stále více. Souběžně s tím pak nejspíše budou klesat požadované částky.

Does anyone want a @cybertruck in Germany? Only 485k€ :D



Apparently registered and road legal due to modificationshttps://t.co/u0PHE4YjvF pic.twitter.com/5PcOKAaOqx