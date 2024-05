Tesla Cybertruck v testu dojezdu s přívěsem nedojela skoro nikam, srovnání s dieselem jí vystavilo smutné vysvědčení dnes | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Je-li tohle budoucnost automobilismu v jakémkoli smyslu těchto slov, pak jde o zlý sen. S karavanem za zádí se Cybertruck stal prakticky nepoužitelným. A ještě si za své služby nechá zaplatit víc.

Baterie, baterie, baterie, to je to jediné, co brání tomu, aby elektrická auta sfoukla ta spalovací v naprosté většině ohledů jako svíčku. Je to skutečně jediný velký problém - samotný elektrický pohon je „vymyšlený” a téměř neprůstřelný, milion optimalizací elektrických aut provedený v posledních letech zlepšil jejich fungování téměř v každém ohledu, jejich dynamika může být mimořádná, jejich efektivita extrémní, jejich jízdní projev téměř bezchybný, spolehlivost vysoká, údržba zanedbatelná... Jenže bez rozumných baterek to nikdy nebude fungovat. Takové dnes neexistují, čeká se na ně přes jeden a půl století a pokud i šéf jejich největšího výrobce na světě říká, že nic podstatně lepšího není v dohledu, nic podstatně lepšího ani hned tak nepřijde.

Jsou to baterie, které činí elektromobily drahými, těžkými, majícími malý dojezd, činící je obtížně dobíjitelnými, trpícími krátkou životností, extrémním poklesem ceny... Je to všechno v podstatě jen v bateriích. Máte zkrátka v příliš velkém, těžkém a drahém balení příliš málo energie, ve srovnání s obyčejnou palivovou nádrží je to úplně jiný svět. Nemusí to vadit ve Škodě Citigo, ale čím větší, těžší, výkonnější, „cestovnější”, zkrátka energeticky náročnější automobil budete mít před sebou, tím více se budou výše zmíněné problémy projevovat.

Jakým autem tedy asi může být Tesla Cybertruck, mnohatunový obří pick-up s extrémním výkonem? Pokud s ním nechcete jen „flexit” někde po městě a okolí, pak naprosto ničemným.

Připomíná to i srovnávací test vozu, který provedli lidé z Fast Lane Truck na Youtube. Tesla svůj první pick-up kdysi dávno uváděla s tím, že by měl po vstupu do sériové výroby dosahovat dojezdu až 500 mil (805 km) na jedno dobití. Realita dosavadního používání produkčních aut ale ukazuje, že polovina tohoto čísla při defensivní jízdě je tak maximem toho, s čím lze reálně počítat. Při použití jen 123kWh baterie (ekvivalent ani ne 32 litrů nafty v nádrži konvenčního auta) se ani nelze divit. A situaci nezlepšuje ani dodatečná baterie, kterou má jít koupit do úložného prostoru auta - jednak má stát 16 000 USD (asi 370 tisíc Kč), především ji ale pořád reálně nejde koupit.

S tím, co dnes je skutečně k dispozici, vyrazili kolegové z Fast Lane Trucku na srovnání dojezdu Cybertrucku s obyčejným dieselovým pick-upem Ram 2500 Cummins tak, že k oběma autům připojili 8000librový (asi 3,5 tuny) karavan a vyrazili na cestu. Tesla po dobití chvíli „žila v tom”, že by před další zastávkou u nabíječky mohla ujet až 318 mil (512 km), po chvíli ale bylo jasné, že realita bude úplně jiná. Cybertruck tak nakonec urazil pouhých 85 mil (ani ne 137 km), než potřeboval znovu nabít, a to při normální dálniční rychlosti okolo 110 km/h. To bude parádní jízda na dovolenou do třeba 1 000 km vzdálené destinace...

Auto v tu chvíli mělo ještě 6 % baterek, ale konkurenční naftový Ram po stejných 137 km avizoval dojezd při zachování dosavadního stylu jízdy dalších víc jak 403 km. Bavíme se tedy o dojezdu asi 440 vs. 137 km, dva jiné světy. Navíc Ram může po pár minutách jet dál, s nabíjecí křivkou Cybertrucku (využívaný dobíjecí výkon zejména ke konci nabíjení strmě klesá, ale přestaňte na 80 %, když ani se 100 % nedojedete skoro nikam...) je další dobití i na tak krátkou vzdálenost otázkou snadno jedné hodiny. A aby toho nebylo málo, živit Ram naftou je i v USA levnější než krmit Teslu elektřinou - cena ekvivalentního dobití Cybetrucku je skoro o polovinu vyšší.

Je zjevné, že pro jeden z typických úkolů pick-upů je Cybertruck nehodí ani trochu. Je to možná stylové auto, které jistě ohromí akcelerací na křižovatkách, proto si ale většina lidí takové vozy nekupuje. Ne za miliony korun...

Cybertruck se k tažení přívěsů hodí přesně tak, jak se dalo čekat - ani trochu. S limity současných baterií nemají elektromobily při jakémkoli energeticky náročnějším využití nejmenší šanci uspět. Foto: Tesla

Petr Miler

