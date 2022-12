Tesla dokonale vyběhla se zákazníky. Nalákala je na koupi skladových aut do konce roku, slevu jim ale nedá před 6 hodinami | Petr Prokopec

Aktuálně poněkud strádající automobilka chtěla na konci roku rozhýbat prodeje a zbavit se části skladových zásob, a tak přišla se slevami a dalšími zvýhodněními. Když ale auto - nikoli vinou kupce - nedodá do konce roku, všechny výhody padají.

Velkou část Spojených států zasáhla v minulých dnech zimní bouře. V jejím důsledku na některých místech napadlo během pár hodin až 120 centimetrů sněhu, zatímco jinde se teploty propadaly i na víc než -50 stupňů Celsia. To jsou již skutečné extrémy, kvůli kterým byl třeba v New Yorku vyhlášen stav katastrofy. Rušeny byly mnohé lety, stejně jako docházelo k uzavření obchodů. Dopravu pak komplikovalo velké množství aut, které jejich majitelé zanechali na pospas osudu, neboť zkrátka nemohli dále pokračovat v cestě.

Blizard století, jak je tato bouře titulována, ovlivnil pochopitelně i automobilovou branži. K dealerům se totiž nedostaly naložené kamiony, kvůli čemuž nemohla být předána ani nová auta. Prodejci tak již kontaktovali zákazníky s tím, že na převzetí dojde později, než bylo předpokládáno. Něco takového lze pochopit, stejně jako je logické, že mnozí lidé se pro změnu nemohli dostavit do showroomů, neboť i nadále zůstávají uvězněni ve svých domovech.

Tato situace se pochopitelně dotkla i Tesly, její chování ale už pochopitelné není. Tato automobilka se totiž zjevně rozhodla, že špatné počasí využije ve svůj prospěch. Mnoha zákazníkům tak zaslala zprávu, kterou můžete vidět v originále na zdrojovém odkazu. Ve stručnosti praví, že lidmi objednaný vůz už nebude dodán v letošním roce právě kvůli vrtochům počasí. To by by mnozí neměli problém akceptovat, kdyby ovšem současně s tím nepřišli o výhody, kvůli nimž si nezřídka právě Teslu koupili a zaplatili.

Zájem o vozy této značky se totiž v poslední době začal propadat, v důsledku čehož má Tesla vůbec poprvé na skladě přemíru aut. Těch se výrobce snažil zbavit s pomocí nemalých slev. Lidem tedy snížil cenu o 7 500 USD (cca 171 tisíc Kč) a zároveň ještě přihodil dobíjení zdarma na prvních 10 tisíc najetých mil (16 090 km). Podmínkou nicméně bylo, aby k převzetí došlo do 31. prosince.

Na něco takového ovšem již v mnoha případech nedojde, pochopitelně nikoli vinou zákazníků. A automobilka jim oznámila, že právě kvůli tomu o výhody přijdou. Lze jistě uznat, že na vině není ani samotná automobilka, jde ale o její slevovou akci, o jejíž platnosti rozhoduje jen ona sama. A využít vyšší moci k odvolání její platnosti zavání ryzím oportunismem. Automobilka je dokonce tak „drzá”, že lidem ještě před koncem roku výslovně říká, že dodání auta v roce 2023 bude mít za následek ztrátu všech výhod.

Pro Teslu by pochopitelně takový výsledek byl ideální. Značka by se zbavila oněch skladových aut, ovšem za plnou cenu. Dle šeptandy se hraje o dodání 10 tisíc aut, to je spousta peněz, lidé se ale s takovým stavem pochopitelně nehodlají smířit. Jedna ze zákaznic skrývající se za přezdívkou GJK již uvedla, že pokud Tesla nedostojí svým závazkům, čímž je míněna pouze ona sleva a dočasné dobíjení zdarma, nikoli doba doručení, pak o objednaný Model Y již nemá zájem. Bohužel už Tesla zaplatila plnou cenu, peníze by ale pochopitelně chtěla zpět.

Nejznámější výrobce elektromobilů na světě tak znovu dráždí hada bosou nohou, pokolikáté už. Navíc tak činí v době, kdy by evidentně měl radikálně změnit svůj přístup a hýčkat si každého zákazníka. Čím četnější je totiž konkurence, tím snáze se od něj lidé odvrátí. Tesla ale o tomto varování ví už roky a přesto jej moc nedbá. Může se tak stát, že se zákazníky dokonale vyběhne i tentokrát.

Teslu pochopitelně nelze vinit z toho, že nezvládá dodat své vozy včas, onen blizard století totiž v USA opravdu značně zkomplikoval dopravu. Problémem je, že automobilka jej hodlá využít k tomu, aby lidi připravila o slíbené benefity, ač sami nemohli udělat víc pro to, aby se jich dočkali. Foto: Tesla

