Tesla hledá manažera servisních operací, který zajistí, že firma nebude provádět zbytečné servisní operace

S ohledem na dosavadní fungování Tesly to zní jako projev snahy odradit lidi od toho, aby servisní centra společnosti vůbec „potřebovali”. Ale kupodivu je to jinak, vypadá to na projev pochopení jednoho z problémů firmy a snahy jej řešit.

Není žádným tajemstvím, že Tesla má s kvalitou svých aut značné problémy. Když se nicméně na daný problém zadíváte zblízka, zjistíte, že potíže se povětšinou týkají karoserie a interiéru. S klíčovými technickými prvky potíže nebývají, a tak jsou zákazníci konfrontováni spíše problémy, s jakými se potýkali naši otcové po převzetí nových Škod z éry modelů jako 120. Také ty trpěly zjevnými kvalitativními nedostatky, které šlo relativně snadno odstranit, mechanické potíže byly relativně vzácné.

Suma sumárum to nicméně znamená, že se Tesla potýká se stavem, který je relativně snadno řešitelný. Přesto se jí už mnoho let nedaří uspokojivé řešení najít a stesky zákazníků nad „hloupostmi” typu slícování interiérový panelů, se kterým se nebudete potýkat ani u Dacie, jsou na denním pořádku. Je tedy zapotřebí někdo, kdo je velmi silný v opratích a kdo si víceméně dovolí oponovat i Elonu Muskovi. A zřejmě někoho takového americká automobilka konečně hledá, jak si všimli kolegové z Carscoops.

Na účtu firmy na LinkedIn i na jejím webu se objevil inzerát, skrze nějž se Tesla snaží najít manažera servisních operací, který v podstatě zajistí, že firma nebude provádět už žádné servisní operace provádět, tedy aspoň ty v podstatě zbytečné. Společnost dle popisu pozice hledá „vysoce motivovaného výkonného manažera, který by se připojil k divizi servisních operací, a vedl by tým zodpovědný za identifikaci a eliminaci důvodů, proč naše auta potřebují servisní péči“.

Tedy jiným slovy, Tesla hledá člověka, který by naplnil Muskovu vizi, kdy „tím nejlepším servisem je žádný servis“. Dotyčný by si tedy v podstatě měl nastudovat veškerou kritiku mnoha otrávených majitelů, stejně i jako lidí, kteří předávku objednaných aut kvůli problémům s kvalitou odmítli. Následně by se měl v takových autech projet, aby se utvrdil v názoru, že zákazník má pravdu. A ve finále by měl zajistit, že v rámci vývoje, výroby a povýrobní péče budou provedeny rozsáhlé změny, které povedou k eliminaci důvodů, pro které se lidé vrací do servisů, tedy nevrací-li firmě samotné vozy.

Nedá se pochopitelně předpokládat, že by Tesla dosáhla fáze, kdy by její zákazníci již nikdy v životě nemuseli řešit jediný servisní problém, to není reálné. Zbytné péče by ale mělo ubýt. Jde tedy o krok správným směrem, který podle nás měla automobilka udělat už dávno. Ale víte, jak to chodí - lepší pozdě nežli později. A o jeho úspěchu nakonec rozhodne volba toho správného člověka a jeho schopnost sednout si s Elonem Muskem. Ten je známý tlakem na minimalizaci nákladů, což si s kvalitou úplně netká. Musí to být někdo, kdo bude schopen být kritický, ale současně velmi konstruktivní a efektivní. Třeba jste to vy...

Je v podstatě jedno, jaký vůz si od Tesly pořídíte, s neobvyklými kvalitativními problémy už při dodány jsou spojovány všechny modely. Tesla to dlouho ignorovala, teď se zdá, že to konečně se vší vážností řeší. Foto: Tesla

