Tesla jako nejprodávanější auto Evropy v září není znak revoluce, ale neschopnosti vnímat realitu | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Tesla je od počátku své existence skvělá v jedné věci - dokáže nechat vyniknout pozitivní zprávy a upozadit ty negativní. Celý svět tak v době, kdy by se měl zajímat o její nezodpovědné vypouštění betaverzí FSD do provozu, žasne nad tím, že auta prodává jednou za kvartál.

Nechceme působit jako škarohlídi, když ale vidíme, že se někde manipuluje veřejností a podávají se jí neúplné informace, je těžké se neozvat. Přesně to se děje v posledních hodinách, kdy je jako projev elektrické revoluce zmiňován prodejní úspěch Tesly Model 3 v Evropě v letošním září. Podle tiskové zprávy JATO Dynamics oslovil Model 3 v devátém měsíci stávajícího roku 24 512 kupců v zemích Evropy, kde JATO monitoruje prodeje a stal se tak nejprodávanějším autem kontinentu.

Je to poprvé, co tuto pozici uzmulo elektrické auto, je to poprvé, co ji uzmulo americké auto. To je přece senzace. Zní to tak, je ale třeba se podívat na věci v poněkud širším kontextu, abychom viděli realitu a nikoli pouze její pokřivený obraz.

Že Tesla prodala v Evropě v září 24 512 či možná ještě o něco více aut, je fakt. A příliš jej nesnižuje ani to, že trh jako celek velmi strádá (meziročně o 25 % a ve srovnání s rokem 2019 o 24) a většina konkurentů si sahá blízko svým dnům. Tesla dokáže současnou dobou díky své flexibilitě proplouvat statečně a relativně se jí daří. Ovšem její zářijový úspěch nelze přeceňovat, neboť její registrace dlouhodobě nelze po měsících srovnávat s čísly jakéhokoli jiného výrobce.

Tesla už si dávno zvykla kumulovat prodeje do posledních měsíců kvartálů. Přemýšlíme, proč to vlastně dělá, už déle jsme ale přesvědčeni, že to dělá schválně, aby uměle nafukovala vnímání své pozice na trhu. Že Tesla neprodala v červenci skoro nic? To přece nic neznamená, však všichni ví, že auta dodává až koncem čtvrtletí! A že Tesla ohromně zabodovala v září? To je fantastický úspěch!

Říká se tomu asymetrické vnímání reality a je to něco, s čím Američané pracují dlouhodobě. Po marketingové stránce všechna čest, inteligentní lidé by se ale neměli nechat opít rohlíkem a vnímat vždy realitu celou, ne jen tu její část, kterou Tesla chce, abychom viděli. Dívat se na prodeje prismatem jednoho měsíce je nesmysl a vyvozovat z čísel jakékoli dalekosáhlé závěry je nemístné. Nejen v červenci, ale i v září.

Pokud máte pocit, že Tesla má dva o něco slabší měsíce a pak jeden o něco silnější, mýlíte se. Má dva měsíce, kdy skutečně neprodává téměř nic či nevýznamné množství aut a pak dodá vše. Je to jako kdyby VW čekal s dodávkami Golfu na prosinec (a v dnešní době by si to snad i mohl dovolit...) a pak řekl, že naprosto drtí konkurenci stovkami tisíc dodaných aut za měsíc a je to znak renezance spalovacích motorů. Vysmáli bychom se mu. Tak proč Teslu brát vážně?

Abychom ukázali, jak absurdní výkřiky o revoluci jsou, podívejme se třeba na červencové prodeje opět dle JATO Dynamics. Tesla ten měsíc prodala v celé Evropě 636 Modelů 3, tedy opravdu skoro nic. Pro srovnání: V tento měsíc se prodalo 868 Mercedesů S, 856 Mazd MX-5 nebo 794 BMW Z4. To jsou naprosto okrajové modely, všechny ale Teslu jasně pokořily. A cokoli normálního ji rozmetalo. Citroën Berlingo, dnes nijak zvlášť úspěšná dodávka, si našla 2 022 kupců.

Smysl má dívat se na čísla Tesly z větší perspektivy a ta o žádném převratu nenapovídají. Nějakých 100 tisíc aut prodaných za 9 měsíců letošního roku je pěkný výsledek, ale třeba Hyundai Tuscon, který má daleko k jedničce na trhu, oslovil v Evropě už přes 110 tisíc lidí a zmiňuje se o něm někdo? S lepším výsledkem tiše proplouvá, i když meziročně roste mnohem víc než Model 3.

Též je třeba dodat, že Model 3 si letos v onom revolučním září koupilo jen o 7 tisíc lidí více než v roce 2019. Pěkný růst, ale když uvážíme, kam se od té doby Evropa posunula a jaké dotace a další podpory na elektromobily padají a jak znevýhodňováno je všechno ostatní, je to něco mimořádného? Ani bychom neřekli. A to ani nechceme rozebírat, kde se vůbec Tesly prodávají. U nás se v září prodalo 38 Tesel všech typů, skoro o 21 procent méně než loni.

Tyto statistiky zkrátka potřebují uvádět na pravou míru a už nutnost to dělat nás trochu rmoutí. Týká se i zastoupení elektrifikovaných aut na trhu, další typické oběti křiklavých titulků, zvláště pak ve srovnání s diesely. JATO letos v září hovoří o 23 %, do těchto čísel se ale počítají i tzv. mild-hybridy, což je dnes pomalu každý nový motor dražšího auta. Co myslíte, že je dnes BMW M340d? Mild-hybrid. BMW M340i? Mild-hybrid. BMW 530d, vlastně všechna BMW 30d? Mild-hybrid. Mercedesy 300d? Mild-hybridy. Audi S4, S5, S6, S7, SQ5, všechno šestiválcové diesely? Mild-hybridy. To skutečně nejsou elektrifikovaná auta, jak si je lidé představí, ale normální benzinové a dieselové vozy. Přesto spadnou do „elektrické škatulky”, z čísel už se pak ani nedá poznat, kolik dieselů se vlastně prodává.

Tím nechceme říci, že prodeje elektrických aut nerostou, stejně jako jejich podíl na trhu. Je ale třeba se na věc dívat s větším časovým odstupem, v kontextu všech trhů a se znalostí technické podstaty jednotlivých pohonů, abychom pochopili, jak jsou některé výkřiky žhavé. Uvážíme-li, že optikou celého letošního roku mají skutečné elektromobily na evropském trhu dle dat ACEA podíl 9,8 procenta a naprostá většina elektrických aut se podle dat stejné asociace prodá v Německu, Francii a Nizozemsku, kde politici dělají první poslední, aby se tak stalo, pak máme pocit, že to s onou revolucí není zase tak horké.

Data o zářijových prodejích Tesly i všech elektrifikovaných aut vypadají zajímavě, ale jen do chvíle, než se podíváme, jak vypadají jiné měsíce, jak vypadá situace v jednotlivých zemích a co všechno je dnes elektrifikované auto. Grafika: JATO Dynamics

Zdroje: JATO Dynamics, ACEA

Petr Miler

