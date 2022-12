Tesla zcela zastavila výrobu ve své největší továrně, má problémy s nezájmem i zaměstnanci včera | Petr Miler

Tesle poslední dobou slunce nad hlavou příliš nesvítí, řada jejích potíží ale není nová a zdají se být zveličovány ve světle jiných událostí. Na jak velké problémy ukazuje úplné zastavení výroby v Šanghaji, poví jen čas, na každý pád nebylo plánované.

O akciích Tesly se hodně psalo vždy, v poslední době jsou ale středem pozornosti velmi často. Důvodem je dramatický pokles jejich hodnoty, který letos dosáhl už skoro 70 %, což dalece přesahuje jak pokles celého trhu daný primárně restriktivními monetárními politikami centrálních bank, tak pokles většiny konkurenčních automobilek.

Spousta lidí to podává velmi dramaticky, nedá se ale říci, že by něco takového nešlo očekávat. Hodnota akcií firmy zdánlivě nekonečně rostla na základě ničeho, a tak nyní „na základě ničeho” podobným způsobem klesá. Už dávno jsme psali, že akcie firmy jsou bublinou, která nevyhnutelně praskne, bylo pouze otázkou času, co se stane spouštěcím mechanismem. Monetární utahování je nepochybně dobrý impuls, že se k němu přidá i omezená víra v budoucnost firmy kvůli Muskově akvizici Twitteru, je spíše úsměvná okolnost.

Výše popsané se paradoxně děje v době, kdy je na tom Tesla velmi slušně a konečně má výsledky, které z ní dělají víc než jen přeceňovaný kvasinský závod Škody, pořád je ale třeba si uvědomit, že její tržní kapitalizace ve výši asi 386 miliard dolarů je enormně vysoká. Kam až spadne, je otázkou, faktem ale je, že do vyhlídek firmy do budoucna se stále více montují mráčky, na které investoři nejsou zvyklí.

Tím největším je zřetelně klesající zájem o její auta, který je spojen i s trhem, na němž je dnes fakticky závislá. Americká automobilka prodává okolo poloviny své produkce v Číně, kde má také dosahovat naprosté většiny svých provozních zisků. Právě tam ale nyní dostala další ránu, když zcela zastavila výrobu ve své světově největší továrně v Šanghaji.

Fabrika s produkční kapacitou 1 milion aut za rok zcela stojí od 24. prosince a nic se na tom nezmění nejméně do 1. ledna. Z pohledu Evropana to může vypadat jako běžná vánoční odstávka, v Číně ale pochopitelně nic takového nedrží. Původně měla od 25. prosince do 1. ledna stát jen výroba Modelu Y, nakonec ale bude nejméně o den déle stát i produkce Modelu 3.

Informuje o tom agentura Reuters s tím, že Teslu měl dostihnout jak dále klesající zájem o její auta, tak rozvolnění politiky nulové tolerance covidu v Číně. Vlna infekcí měla způsobit jak další propad zájmu, tak nedostatek zaměstnanců potřebných pro výrobu jak v samotné továrně Tesly i u jejích dodavatelů. Že jde o situaci mající daleko k ideálu, asi nemusíme zdůrazňovat, v tuto chvíli ale stále platí, že produkce má být obnovena k 2. lednu 2023.

Pro vývoj hodnoty akcií společnosti to jistě není dobrá zpráva, troufneme si ale tvrdit, že dominující pro její další vývoj budou spíše makroekonomické faktory. Ty zůstávají do značné míry nevyzpytatelné jak v případě další politiky centrálních bank, tak v případě celkového ekonomického vývoje, pokud se k nim ale budou přidávat podobné „jobovky” přímo od Tesly, lépe bude jen stěží.

