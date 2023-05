Tesla má na krku vážné obvinění, lidem prý krade baterie a manipuluje s informacemi o jejich stavu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Případ sotva využitého Modelu S, jemuž odešly baterie kvůli časovému stáří, má překvapivé vyústění. Automobilka by mohla stát v centru rozsáhlého podvodu.

BMS_029 je chybovou hláškou, které se již neobávají pouze majitelé Tesel, strašákem se stala i pro samotnou automobilku. Začíná se totiž kvůli ní schylovat k řadě soudních sporů. Pokud se navíc potvrdí podezření s tímto problémem spojená, může to mít vliv na celou automobilovou branži.

Začneme nicméně pěkně od počátku u již zmiňovaného technika Boba Atkinse a jeho tchýně. Jak padlo minulý týden, tato dáma si již v roce 2014 koupila Teslu Model S 85. Za oněch devět let s ní pak ujela s bídou 45 tisíc kilometrů. Tedy podstatně méně, než se specifikuje v přikoupené prodloužené záruce (120 000 km). Nicméně podmínky vypršely loni na jaře po uplynutý osmileté lhůty. Až do letošního února vůz fungoval bez problémů, načež bylo překvapivé, že zcela náhle došlo na dramatickou degradaci baterií.

Hororová část příběhu tím nicméně teprve začíná. Po březnové návštěvě servisního centra byla majitelka vozu objednána na 4. duben do jiného areálu. Když k technikům dorazila, ti ji nechali půl hodiny čekat, aniž by během té doby na Model S sáhli. Následně jí oznámili, že baterie je mrtvá a bude potřebovat vyměnit. Jelikož vůz nedobíjel, starší žena nevěděla, jak se vlastně má dostat domů. Zvláště, když do servisu jela zbytečně - díky neustálému připojení na internet Tesla stav baterií znala i bez osobní návštěvy.

Atkins se tehdy z rozhovoru s techniky dozvěděl pouze tolik, že je jim to líto, ovšem že má žena smůlu a musí si zaplatit odtahovku. S tím bývalý technik nesouhlasil a přiměl servis, aby se alespoň pokusil o dobití baterií. To se nakonec povedlo, i když ve velmi omezené míře - po třech hodinách se dojezd zvedl na nějakých 160 km. Větším problémem však byly čachry spojené s vyúčtováním prací. Původně totiž Tesla skrze svou vlastní aplikaci odhadovala, že vyřešení problému vyjde na 600 dolarů (cca 13 tisíc Kč).

Následně byl nicméně celý zápis vymazán, přičemž s novým odhadem měla Tesla přijít do 4 až 6 týdnů. Něco takového však byl pro Atkinse budíček. „Každý by měl vědět, že Tesla může a maže vše, co nechce, aby zůstalo v servisní historii. Jde o odhady oprav, faktury či jakékoli zprávy. Aplikace je záměrně navržena tak, aby pro zákazníky bylo co nejobtížnější si zachovat své vlastní servisní záznamy nebo shromáždit důkazy pro následnou diskuzi. Dokonce ani neumožňuje ukládání zpráv do mobilu,“ říká dnes.

Proč tomu tak je, se ukázalo záhy. Tesla totiž přišla s jedinou možností, a to s onou nutnou výměnou baterií, která měla včetně práce vyjít na 21 000 USD (asi 457 tisíc Kč). Jak Atkins dodává, nabídka repasované vůbec nezazněla, i když jeho tchýně by si kvůli předchozím zkušenostem starší kousek stejně nevzala. Místo toho se smířila s tím, že jí na konci dubna bude instalována baterie nová. Jaké bylo ovšem překvapení, když Tesla odvedla práci v předstihu a ještě navíc o 4 500 USD (cca 98 tisíc Kč) levněji.

Atkins ovšem bohužel následně zjistil, že důvodem této vstřícnosti je ve své podstatě krádež. Tesla totiž do vozu dala repasované baterie, které navíc byly o dva měsíce starší než ty původní, které náhle odešly. Majitelky se přitom nikdo neptal, zda je s tím svolná. A stejně tak raději nikdo nechtěl Atkinsovi umožnit přístup k vozu, aby si o všem nemohl pořídit důkazy nenafotil. To se mu ale nakonec stejně povedlo. A jak následně na internetu zjistil, s podobným chováním již má zkušenost řada zákazníků značky.

Každý servis je přitom povinen vám vydat vadné komponenty, které byly vyměněny - i když jen málokdo si to přeje, neboť k čemu je vám třeba prasklé zavěšení v paneláku, že? Tesla nicméně kráčí vlastní cestou i v tomto ohledu. Cenu starší baterie vám totiž neodečte. A pokud trváte na tom, že si ji necháte, pak vás zkasíruje o dalších 10 tisíc dolarů (cca 217 tisíc Kč). To skutečně zavání nekalým jednáním.

Protože nepřístojné chování centra bylo již do očí bijící, Atkins požádal, aby veškerá komunikace byla vedena už jen písemně. V té chvíli se nicméně servis zjevně zalekl. Majitelce tak umožnil, aby odjela se svým vozem s repasovanou baterií bez placení a objednal novou. Takže konec dobrý, všechno dobré? Ne tak docela. Atkins totiž poukazuje hlavně na to, kterak je možné, že baterie neprošly pozvolnou degradací, jak je to obvyklé, ale zkolabovaly ze dne na den.

V tomto kontextu přitom poukazuje na případ Davida Rasmussena, jenž značku žaloval kvůli stejnému problému. Případ však byl nakonec vyřešen mimosoudně, protože Tesla podle Atkinse „nechce u soudu zveřejnit data, o nichž ví, že by ji poškodily. Předpokládám, že tato data by odhalila informace o tisících baterií, které byly takřka před kolapsem, ovšem značka jakákoli varování potlačila. Jinak by totiž řada lidí chtěla jejich výměnu v rámci záruky“.

Suma sumárum se tak zdá, že za hláškou BMS_029 se možná neskrývá vysloveně podvod, ale přinejmenším vědomá snaha Tesly optimalizovat řešení potenciálně drahých nepříjemností ve svůj prospěch. „Oni jednoduše použijí starší baterii, kterou ukradli majiteli vozu, a tu za 13 500 dolarů (asi 293 tisíc Kč) plus práci namontují do vozu nic netušícího dalšího vlastníka. Nemusí přitom nic vyrábět, pouze ji otevřou, diagnostikují, provedou minimální opravy. Články jsou ale stále originální. I proto se objevují zmínky o repasovaných bateriích, které odešly během pár měsíců,“ uvádí dále Atkins.

Může být nicméně něco takového prokázáno u soudu? Atkins s tím příliš nepočítá, neboť jako bývalý designér softwaru pro vesmírné programy ví, jak velmi snadné je ukrýt či upravit data, aby hrála ve váš prospěch. I proto uvažuje o tom, že se obrátí na Kalifornský úřad pro automobilové opravy, který má tu pravomoc si posvítit na férové jednání servisů. Zda ovšem uspěje a něco změní, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Ve hře je nicméně i jiný soudní spor, neboť Atkinsova tchýně není jedinou majitelkou, kterou poškodily praktiky automobilky či jejích servisů. V případě sporu, kde na straně žalujících stojí David Bui-Ford, Igor Kravchenko, Micah Siegal a Lucas Butler, přitom právníci dokonce přirovnávají možnost online přístupu Tesly k jejím vozům k hackerskému útoku. Právě rozsudek v tomto případu by přitom mohl mít dopad na celou branži.

Pokud by se totiž potvrdilo, že Tesla zneužívá nikým nemonitorované komunikace k záměrnému zhoršování svých produktů, aby majitele opakovaně podojila, pak zde máme jeden z největších skandálů historie. Ten by se navíc dotkl prakticky všech výrobců, neboť možnost online oprav a modernizace je směrem, kterým míří celý průmysl. Nově by však byl pod ještě větším drobnohledem, než tomu bylo za časů Dieselgate.

Koupě jakékoliv starší Tesly, nejen Modelu S, se aktuálně začíná jevit jako velmi špatný nápad. Od značky se totiž dozvíte pouze to, co ona sama chce, tedy v podstatě pouze superlativy. Pokud za pár měsíců budete muset hrábnout do kapsy znovu, neměli byste se moc divit, jiným se to děje už dnes. Foto: Tesla

