Tesla podle svědků zfixlovala slavné video oslavující její Autopilot, auto dokonce nabouralo před 4 hodinami | Petr Prokopec

Už od roku 2016 ho všichni brali jako ukázku náskoku Tesly v případě vývoje autonomních technologií a důkaz dosažitelnosti plné autonomie v řádu jednotek let. Nic takového se ale nestalo, video ostatně podle tehdejších zaměstnanců Tesly nezachycuje realitu.

Autonomní řízení je jedním ze stěžejních marketingových pilířů Tesly. Americká značka na ní do jisté míry vystavěla svůj úspěch, neboť zákazníkům nabídla něco, co u konkurence nebylo k dispozici. Je nicméně třeba dodat, že její renomé technologického lídra stálo spíše na správně zvolených slovech a tricích než na skutcích. Začít ostatně můžeme už názvem Autopilot, který slibuje něco, co systém Tesly nikdy neuměl.

K úspěchu však Teslu nedotlačil pouze tento krok, ale rovněž propagační video, které automobilka vypustila do světa již v roce 2016. V té chvíli propagovala evoluční verzi Autopilot 2.0, která již počítala s řadou nových senzorů, jimiž byly její vozy osazené. Kromě toho dorazilo i mnoho dalších komponentů, jež měly zaručit onu plně autonomní jízdu. K její aktivaci přitom dle automobilky měl stačit už jen odpovídající software, který se měl objevit v řádu několika málo let. Jak ale dnes již všichni víme, nedorazil dodnes.

Vraťme se ale zpátky k onomu videu, které pro řadu lidí i nyní zůstává důkazem technologického náskoku Tesly. Ostatně Tesla jej stále prezentuje na svém webu a níže je přiložené z jejích vlastních komunikačních kanálů. Prohlédnout si na něm můžeme Model X, který zvládá urazit slušný kus cesty bez jediného zásahu svého operátora. Ten pak sice nemá ruce na volantu, kvůli čemuž by mělo dojít na deaktivaci systému, to však pro tuto chvíli vynechme. Před pěti lety totiž ještě Tesla za nedostačující bezpečnost při spuštěném autonomním řízení nebyla tolik kritizována.

Mnohem podstatnější je skutečnost, že vše, co na videu vidíme, probíhá podle přesně nalinkovaného scénáře, kterému bylo uzpůsobeno naprosto vše. Jak nyní sdělila listu New York Times skupina bývalých zaměstnanců Tesly, automobilka kvůli zmíněné propagaci systém osadila speciální třídimenzionální mapou celé trasy, po které se Model X prohnal. Nic takového ale sériové vozy neměly a dodnes nemají k dispozici. Nešlo však o jediný problém.

I přes vylepšený a na míru připravený software měl totiž vůz nabourat do svodidel. Že přitom jeho operátor ani nestihl zareagovat, je pochopitelné - jak kvůli tomu, že rukama nesvíral volant a nebyl tak připraven na převzetí kontroly, tak proto, že byl ukolébán ujištěním značky, že se naprosto nic nemůže stát. Tesla tak vlastně vědomě vypustila do provozu systém, který dokáže kdykoliv způsobit dopravní nehodu s vážnými následky, a to dokonce i s mapami, které ani nemají běžní uživatelé k dispozici.

Od té doby se navíc mnohé změnilo k horšímu, neboť Tesla vyřadila ze zmiňovaného hardwaru radary a začala spoléhat jen na kamery. Něco takového ale vzbudilo u firemních techniků zděšení, prakticky všichni prý byli proti. Museli se nicméně podvolit rozhodnutí Elona Muska, dle kterého pokud člověk zvládne řídit jen s pomocí očí, pak umělá inteligence musí zvládat řídit jen s kamerami. Jak ale vozy Tesly pravidelně dokazují, tak jednoduché to není.

„Kamery nejsou oči. Pixely nejsou sítnice. A počítač není mozek,“ uvedl k rozhodnutí automobilky Schuyler Cullen, jenž má u Samsungu na povel tým vyvíjející autonomní technologii. Amnon Shashua, šéf společnosti Mobileye, která platí ve světě autopilotů za experta, pak dodává, že „nikdo by neměl věřit tomu, co Tesla říká. Pravda není nezbytně jejich cílem. Jejich cílem je vybudovat byznys“.

Tím se jen potvrzuje, co v kontextu s mnoha kroky značky naznačujeme již delší dobu. Ač totiž Musk soustavně mluví o záchraně planety, jeho hnacím motorem jsou prodeje. Tomu je v Tesle podřízeno vše, což by si konečně měly uvědomit i americké úřady. Zvláště když ono video, kde zjevně dochází i na porušení pravidel značky, jež se Autopilotu týkají, mají již pět let přímo na očích.

Tesla se evidentně řídí příslovím „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. Dle skupiny bývalých techniků totiž značka pořádně upravila jak autonomní řízení Modelu X, tak následně i natočené video, aby její technologie vypadala co nejlépe. Foto: Tesla

Petr Prokopec

