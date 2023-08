Tesla není zase tak originální, její nejnovější produkt sprostě obšlehnul 6 let starý, cenou ověnčený design před 8 hodinami | Petr Prokopec

Americká automobilka si užívá pověsti velkého inovátora, kterou čas od času otiskne i do nějaké „blbiny“ s vlastním logem. Tentokrát ale narazila, z jejího originálního záchodu ve stylu Cybetrucku se vyklubal sprostý plagiát.

Elon Musk je do jisté míry novodobým králem Midasem - také v jeho případě se mění ve zlato pomalu vše, čeho se dotkne. Když tedy poslal do prodeje plamenomet, fanoušci se o něj div nepoprali navzdory nemalé ceně a faktu, že ozdoben nebyl logem Tesly, nýbrž firmy The Boring Company. Nic z toho však nevadilo, rychleji než pára nad hrncem zmizely z nabídky také první várky trenýrek, lahví alkoholu nebo nabíječek mobilů s tvary Superchargeru. Podobný úspěch šlo tedy čekat také u kočičího záchodu, který automobilka začala nabízet v Číně.

Pokud vás takový krok překvapí, nedivíme se. Nicméně podívejte se na jeho design, podobenství s korbou konečně vyráběného pick-upu Cybertruck je do očí bijící. Jenže ve vzhledu záchodku tkví i jeho největší problém. A tím nemyslíme, že by kočkám nevyhovoval. Tesla totiž přikročila ke zjevnému plagiátorství, neboť její papírová krabice je prakticky do puntíku stejná s tou, která prodává tchajwanská společnosti Hulumao. A ta s ním přišla už v roce 2017, dokonce se na něj dočkala i několika cen za design.

I přes očividnou krádež duševního vlastnictví se ovšem Tesla žádného legálního postihu obávat nemusí, design společnosti Hulumao totiž není chráněn žádným patentem. Zakladatel firmy Hsiao Shih přitom uvedl, že tak učinil na radu právníků, dle kterých je pro malé společnosti až příliš náročné na ochrannou známku dosáhnout. Tesla tedy sice žádný zákon nepřekročila, o etických mezích to ale již říci nelze. Vše je navíc jen umocněno tím, že jde o nejhodnotnější automobilku světa.

Shih se tak rozhodl zareagovat alespoň otevřeným dopisem, který je adresován právě šéfovi značky prodávající nově kromě elektromobilů také kočičí záchody. „Vážený pane Elone Musku, ač se osobně neznáme, velmi vám děkuji za propagaci našeho produktu s logem Tesly a za jeho prodej v Číně. Jsem si ale jistý, že jsme nikdy takový model pro Teslu v Číně nevyrobili, stejně jako jsme vám neposkytli licenci na design. Zřejmě tedy v této věci došlo ně nějaké nedorozumění,“ uvádí Snih.

Muskova reakce není známa, ze své pozice nejbohatšího muže světa by si ale jistě mohl dovolit koupit celou firmu Hulumao a ani to nepoznat na množství akcí, které v Tesle drží. O to smutnější vlastně ono plagiátorství je, přičemž Tesla rozhodně o původním kočičím záchodě musela vědět. Její produkt se totiž skutečně liší pouze logem na přední části a pár „konstrukčními“ detaily, vše ostatní ale odpovídá snad na milimetr. Jak ale Shih smutně poznamenává, „hádám, že není mnoho, co bychom v této věci mohli dělat“.

Kočičí záchod Tesly vypadal jako dobrý vtip, dokud šéf tchajwanské firmy Hsiao Shih nepoukázal na zjevné plagiátorství automobilky. Podobnost mezi oběma produkty můžete nejlépe vidět níže. Foto: Tesla

