Žijeme v podivné době. Tesla odmítla zákazníkovi dodat dvě objednaná auta, prostě vše zrušila před 6 hodinami | Petr Prokopec

Se slzou v oku začínáme vzpomínat na chvíle, kdy zákazník byl na automobilovém trhu pánem. A výrobci se mohli přetrhnout, aby jej získali. Dnes je pro většinu z nich kupec jedním z řady čekajících, podle toho s ním zachází.

Současnost a možná v ještě větší míře budoucnost nepůsobí z pohledu majitele automobilu jako ideální časy. Ano, obecně platí, že slušný nový či ojetý vůz si dnes může pořídit víc lidí než dřív. A stejně tak ani nezpochybňujeme, že stávající produkce je výkonnější, rychlejší, úspornější, komfortnější a bezpečnější než ta minulá. Trhu ale začínají vládnout prodávající skrze politické deformace dříve svobodnějšího prostředí. A ještě více je tento stav umocněn současným nedostatkem aut.

Nic navíc nenasvědčuje tomu, že by se situace dále mohla změnit. Trh je dále deformován, výrobcům rostou křídla a v tuto chvíli se řada z nich vzhlédla v modelu, kdy si v showroomech (a v následujících letech hlavně na internetu) budeme kupovat spíše jakousi schránku osazenou volantem a sedadly. A pochopitelně i velkým množstvím dalšího hardwaru, k jehož fungování nicméně bude potřeba odemčení s pomocí softwaru. A k tomu automobilky nepřistoupí dříve, než na jejich konto převedete pravidelnou platbu - už dnes to začíná platit i o takových banalitách jako vyhřívání sedadel.

Vraťme se ale do současnosti, která je dost tristní i bez toho. Aut je méně než by trh absorboval, na nové vozy se čeká rok a automobilky si navzdory klesajícím prodejům mnou ruce. Diktují si ceny, navíc si stále více dovolují určovat, komu auto prodají a komu ne podle toho, jak s ním hodlá naložit - nebo si automobilka spíše myslí, že s ním hodlá naložit. My bychom byli rádi za každého zákazníka, který u nás zaplatí stanovenou cenu, pak ať si na autě klidně peče buřty. Ne tak automobilky v roce 2022.

Už dříve jsme zmiňovali případy nám známých zákazníků BMW, kterým firma odmítla prodat auto - nebo i více aut - pro pouhé podezření z toho, že jej obratem dále prodají. Podobné postupy volí i jiné značky, mimo jiné Tesla, která ve svých interních strukturách vytvořila tzv. „ztrátě zabraňující tým“, který má jít též po zákaznících, kteří podle jejího přesvědčení budou jen prostředníky mezi značkou a koncovým zákazníkem. Jeho nejnovějším cílem se pak stal Frederick Foley Rousseau.

Ten se rozhodl, že nahradí dva elektrické sedany Model 3 (ten svůj a své ženy) novějšími SUV Model Y. Objednal tak dvě auta v různých specifikacích, onen tým specialistů ale zjevně nabyl dojmu, že Rousseau je překupník, protože... kdo krom Bohumila Stejskala by si kupoval dvě stejná auta, že? A tak mu je Tesla s jistým časovým odstupem dodat odmítla a jeho objednávku bez náhrady zrušila, celou.

„Já a moje žena jsme vlastnili dva Modely 3 z roku 2021. Ten svůj jsem prodal a objednal si Model Y. Protože jsem se ovšem nedokázal rozhodnout mezi verzemi Long Range a Performance, objednal jsem obě, protože jsem si myslel, že moje žena bude chtít také změnu. Když jsem byl ale dnes večer se ženou v restauraci na večeři, zavolal mi zástupce Tesly s tím, že moje objednávka byla zrušena, neboť si myslí, že jsem překupník, ale tak tomu opravdu není,“ popsal překvapivou situaci Rousseau na Twitteru.

Zástupce Tesly se pokusil přesvědčit, že to je nesmysl, ale nepovedlo se, auto prostě nedostane ani jedno a basta. To je skutečně fascinující, u některých automobilek zjevně budete moci nakupovat jen na základě toho, zda se někdo dobře vyspí. Přičemž obrana proti takovému jednání neexistuje. Nakonec, kdo by se bránil? Asi bychom se jako zákazníci otočili na podpatku a odešli tam, kde nám něco prodají. To nakonec bude muset udělat i Rousseau, otázkou ovšem je, zda jednou bude vůbec kam. Když se takto budou chovat všichni, jako zákazník už skutečně nebudete znamenat nic. I když každá firma bude živa v principu jen z vašich peněz.

Problémem zjevně již není pouze vlastnit Teslu, náročné se začíná stávat její pořízení. Nikoli kvůli nedostatku čipů, ale protože si značka může usmyslet, že jste překupník a nic vám neprodá. A ze zkušeností víme, že to není jen případ americké automobilky. Ilustrační foto: Tesla

