Tesla odvážně připomíná největší průšvih své historie, jeho počátky mají zjevně hluboké kořeny včera | Petr Prokopec

Nedá se říci, že by historie Tesly byla prostá přešlapů, pokud se jí ale něco opravdu nepovedlo, bylo to tohle. A to je třeba říci, že zrovna v tomto případě byla hnána dobrými úmysly, z nápadu na nové řešení dveří se ale stala ryzí osina v zadnici.

V roce 2007 odstartovala Tesla vývoj svého prvního masově vyráběného elektromobilu. Do prodeje nicméně Model S zamířil až o pět let později. Dle původních plánů jej pak hned vzápětí měl doplnit spřízněný Model X. Nicméně SUV nakonec se sedanem sdílelo pouze 30 procent dílů místo předpokládaných 60. To vyústilo v řadu odkladů, které Teslu provází vlastně dodnes. Dodávky tak neodstartovaly ani na konci roku a dokonce ani v první půlce toho následujícího. Místo toho se první zákazníci dočkali až 29. září 2015.

Stěžejním důvodem zpoždění přitom bylo unikátní řešení zadních dveří zvané Falcon Wing, česky Sokolí křídlo. To mělo lidem umožnit nastupování a vystupování i ve velmi stísněných prostorech, neboť se vyklápí směrem vzhůru. A jelikož jsou navíc dvoudílné, nebyly problémem ani nižší stropy. Jenže z dobré myšlenky se nakonec vyklubal největší průšvih, který kdy americká automobilka ve své existenci zažila.

I když se „sokola” dlouho snažila bránit, nakonec musela uznat, že skrze tyto dveře do vozu zatéká. Navíc se přehříval jejich hydraulický mechanismus, kvůli čemuž značka nakonec zažalovala i švýcarskou firmu Hoerbiger Holding. Potíže spojené s dveřmi tím ale neskončily. U mnoha již předaných exemplářů totiž začalo docházet na jejich samovolné otevření ve chvílích, kdy to nebylo zrovna vhodné - tedy za jízdy či v garážích. Automobilka nicméně nikdy nezavelela ke svolávací akci. Místo toho soustavně přicházela se softwarovými modifikacemi. Ovšem teprve až osmá verze softwaru se ukázala být tou správnou, přičemž stížnosti zákazníků po říjnu roku 2016 ustaly.

O pár měsíců později však byl oheň znovu na střeše, neboť čínským bezpečnostním odborníkům se právě skrze zadní dveře povedlo dostat do vozu. Ty navíc představovaly jedinou překážku, do palubního systému tak šlo nainstalovat vlastní program. O všem Teslu informovali. Následovala tak další softwarová vylepšení, přičemž až v posledních letech na „sokolí křídla“ kritika neprší. To už ale také Model X skoro nikdo nekupuje...

Byla to pro Teslu velká osina v zadnici, i proto se traduje, že jakmile dorazí nástupce Modelu X, dveře Falcon Wings se stanou minulostí. Automobilka totiž v mezičase pokročila ve svém autonomním programu a nyní svým vozům umožňuje, aby do stísněných prostor zajely v automatickém režimu. Na někdejší pokus o inovaci tak bude možné zřejmě vzpomínat, jak to pávě učinila sama značka prostřednictvím přiloženého videa. S ohledem na výše zmíněné je to odvážná vzpomínka, která ukazuje, jak byly nové dveře vyvíjeny v úplném zárodku. Tehdy jimi byl osazen ještě Model S, nové iksko neexistovalo ještě ani jako prototyp.

Falcon Wing Doors Tesly se pro firmu staly velkým problémem a jednou z mnoha kaněk na její pověsti. Níže můžete vidět, jak je automobilka vyvíjela. Jelikož neměla tehdy chystané elektrické SUV hotové ani jako prototyp, vývoj zadních výklopných dveří probíhal s pomocí modifikovaného Modelu S. Foto: Tesla

