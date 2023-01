Tesla potichu začala používat na svých výkonných autech horší brzdy, připlácí se už jen za jinou barvu

Ne snad, že by kdy Tesly platily za skvěle brzdící auta, ušetřené peníze ale nesmrdí. Když si tedy dnes od automobilky koupíte verzi Performance, nedostanete ani o fous lepší brzdy než v případě provedení Long Range, jen budou mít červeně lakované třmeny.

Na první pohled se může zdát, že úspěch Tesly je novinářům trnem v oku. Některým možná, obecně vzato je ale realita jiná. Média tu nejsou od toho, aby pochlebovala komukoli, Elona Muska nevyjímaje. Ostatně v takovém případě by mnozí investigativci mohli pověsit pero na hřebík, neboť korupční kauzy politiků už by nestály za zmínku. Úkolem novináře je nastavovat realitě kritické zrcadlo, nikoli přihazování špíny na něj. Ostatně v případě Tesly to ani není potřeba, neboť ta se o takové věci stará pravidelně sama. A dnešní případ není výjimkou.

Společnost ZEVcentric, která se specializuje na tuningové doplňky právě pro elektrické vozy z Fremontu, Austinu, Šanghaje a Berlína, totiž přišla s překvapivým objevem. Týká se zadních brzd, jimiž je osazen Model Y Performance, který si firma objednala. Pod obřím, červeně lakovaným krytem se totiž skrývají menší třmeny, než tomu dříve bývalo. Dle úpravce komponenty velikostně odpovídají těm, kterými je osazeno provedení Long Range, a to včetné kotoučů.

Než se posuneme dále, připomeneme, že u elektromobilů klasické brzdy nejsou využívány v takové míře jako u spalovacích aut. Stojí za tím rekuperace kinetické energie, jejíž míru lze nastavit dokonce na takovou úroveň, že řídíte jen s pomocí plynového pedálu. Tímto způsobem lze nicméně obstarat pouze velmi mírné ježdění. Jakmile dojde aktivnější jízdu, klasické brzdy jsou znovu nezbytné. Ty se přitom musí vypořádat s vyšší hmotností, než u spalovacích aut, a proto s nimi Tesly mívají problémy. Firma by tedy logicky měla použít větší, vydala se ale opačným směrem.

Za tím nepochybně stojí snaha snížit náklady, ostatně automobilka kvůli tomu i změnila dodavatele. Vozy vyrobené do 15. srpna loňského roku totiž užívaly komponenty od italské společnosti Brembo. Poté značka přepřáhla na brzdy korejské firmy Mando. Dle Tesly to na brzdný účinek nemá mít vliv, nicméně s takovým tvrzením nelze i díky objevu ZEVcentric souhlasit.

Pro samotnou značku jsou přitom problémem hlavně její vlastní slova. Tesla totiž na webu zmiňuje, že součástí standardní výbavy Modelu Y Performance jsou i sportovní brzdy. Ty se ale nyní vyznačují jen tím, že jsou červeně lakované místo těch, které vidíte na hlavní fotek.

„Platíte za vylepšení, ovšem to nedostáváte. Jiná barva dle naší definice zlepšením rozhodně není, rozhodně ne tím sportovním,“ uvádí k objevu tuningová společnost. Její slova můžeme jen podepsat, stejně jako se nedivíme, že se standardní komponenty rozhodla ihned nahradit. Ani předchozí brzy od Bremba při ostré jízdě s Modelem 3 Performance nestíhaly.

We first saw this on our customer’s Model Y performance back in September. Didn’t think this was legit until we took delivery of ours pic.twitter.com/1NXc48xZoI