Tesla prohrála soud na svém klíčovém trhu, auta majitelů na dálku obírala o dojezd | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ty tam jsou zjevně doby, kdy kupci Tesel byli nadšení z toho, že takový vůz mají a byli ochotni kalifornské automobilce tolerovat prakticky vše. Norové, Dánové i Američané jí tak nyní žalují, ti první zmínění už úspěšně.

V minulém týdnu vyšlo najevo, že Michael Burry sází na razantní pád akcií Tesly. Na tom by nemuselo být nic až tak zvláštního, tzv. shorterů hrajících proti Tesle už jsme tu měli spoustu. Přesto kalifornská automobilka mířila jen ke hvězdám, až se trochu absurdně stala daleko nejhodnotnější automobilkou světa. V případě Burryho ale nelze jeho krok brát na lehkou váhu, jde o finančníka, který jako jeden z mála přesně předpověděl globální ekonomickou krizi v roce 2008 a jako jediný na ní vydělal miliardy dolarů.

Bude se ale historie opakovat? Pokud se zeptáte kteréhokoliv z fanoušků Tesly, je skoro jisté, že uslyšíte zamítavou odpověď. Jakmile si ale dáte dohromady celou řadu na první pohled nesouvisejících informací, možná nakonec dojdete k názoru, že kalifornské automobilce hrozí sešup jako nikdy dříve. Zda to bude o 90 procent, jak předvídá Burry, je sice ve hvězdách, ovšem na další růst asi již nikdo kromě nezasvěcených nesází. Na Teslu se totiž valí problémy ze všech stran.

My nyní zamíříme do Norska, které je pro automobilku jednou ze zaslíbených zemí. Místní podpora elektromobility je enormní a auta s alternativním pohonem se tam prodávají levněji než ta s benzinovým či dieselovým motorem. Není tedy divu, že elektromobily mají na celkových registracích často více než 50procentní podíl. De facto jde tedy o trh, kde by Tesla měla před majiteli chodit jen v předklonu a plnit každé jejich přání dříve, než je vysloví.

Realita je ale jiná, což ostatně dokládá i hromadná žaloba, kterou podalo 30 majitelů kalifornských aut. Důvodem byla online modernizace z roku 2019, jež vozům vyrobeným mezi lety 2013 a 2015 snížila dojezd. Podle automobilky to mělo vést k vyšší bezpečnosti, což je sice chvályhodné, výrobce tím ale z dotčených aut udělal méně hodnotné vozy.

Pokud máte pocit, že jsme k Tesle nespravedliví, schválně se zkuste zamyslet, zda byste podobnou podporu vyjádřili třeba Škodě ve chvíli, kdy by několik let po koupi přes vzdálený přístup bez zeptání uměle omezila zrychlení a maximálku svých aut. V tu chvíli by sice měla nižší spotřebu, navíc by lidé jezdili pomaleji, což by mohlo navýšit bezpečnost. Palec nahoru by ale za to Škodě nedal asi nikdo.

Rozhořčení majitelů se tak nikdo nemůže divit, zvláště když úbytek na dojezdu činil zhruba 20 kilometrů, což je v případě elektrického pohonu citelná porce. A není jediná, k soudu ženou kalifornskou automobilku i Dánové a Američané. A pokud budeme vycházet ze závěrů norského soudu, pak mají jistotu, že zvítězí a odnesou si nemalou kompenzaci. Právě její vyplacení by totiž Teslu mohlo hodně bolet.

Na základě verdiktu norského soudu, k jehož vynesení se nikdo za automobilku nedostavil, musí značka vyplatit majitelům Modelu S a X, jichž se snížení dojezdu týká, vyplatit 136 tisíc norských korun (cca 340 tisíc Kč). Jelikož jen v Norsku je takových aut přes 10 tisíc, Teslu tento verdikt přijde velmi draho. Jen je třeba dodat, že v takové chvíli musí být podniknuto ještě několik kroků.

Daný verdikt sice padnul již 29. dubna, ovšem teprve 17. května bylo vše oficiálně oznámeno. Tesla musí zaplatit odškodné zatím pouze oněm 30 lidem, kteří podali žalobu, a to do 31. května. Případně může do 17. června podat u soudu v Oslu odvolání. Pokud to neudělá nebo znovu prohraje, vznikne precedens, který umete cestu dalším majitelům ke stejné kompenzaci.

Jak jsme tedy naznačili, nad Teslou se opět honí mračna. Ony soudní pře totiž probíhají ve třech zemích na dvou kontinentech. Kromě toho má značka problémy s kvalitou také v Číně, která navíc omezuje jejich provoz některých místech. Navíc přichází o peníze z prodeje eko-kreditů, stejně jako se na trh hrnou konkurenční auta. Ustát toto bez výrazného propadu hodnoty akcií se zdá být skoro nemožné, ale... uvidíme.

Majitele Tesel předloňská aktualizace starších vozů příliš nepotěšila, značně jim totiž ukrojila na dojezdu. Výsledkem byla hromadná žaloba, po níž se norský soud přiklonil na stranu vlastníků. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Nettavisen

