Tesla šetří na výrobě tak moc, že z aut vyrobených v Německu se lidé po nehodě nedostanou bez šroubováku

Tohle zas jednou zvedá obočí, neboť si nedovedeme představit, že by takový lapsus prošel komukoli jinému. Tesla nemá problém prodávat Evropanům vůz, u kterého po nehodě hrozí, že se z něj nedostanete ven jen kvůli úsporným opatřením firmy.

Elon Musk sice soustavně opakuje, že misí Tesly je záchrana planety, jenže reálně se zdá, že skutečným cílem americké automobilky je spíše vyhlazení všech jejích zákazníků. Dosud bylo stěžejním problémem autonomní řízení, které vás bez uzardění pošle do cesty protijedoucímu vozu. Či vůbec nedetekuje napříč silnicí ležící kamion nebo blikající policejní auto na kraji vozovky. Politici i úřady takové problémy soustavně přehlíží, a tak se dá čekat, že ignorovat budou i ten nejnovější.

Tesla se totiž ve snaze ušetřit nanejvýš pár korun na každém voze přepracovala mechanismus nouzového otevírání dveří. Jejich kliky totiž již nejsou fyzicky propojené s příslušnými táhly, je to jen kombinace tlačítek, kabelů a elektromagnetů. Pokud je auto fit a nabité, problém to není, běda však, jak nejde něco podle plánu.

Pokud totiž dojde na havárii, v jejímž důsledku bude odpojena baterie (což je standardní opatření pro minimalizaci dalších škod), pak se cestující zevnitř dostanou jen shodou náhod. Tesla sice dlouhodobě osazuje dveře manuálním nouzovým otevíráním (legálně musí), konkrétní provedení pro některé trhy ale může být jen úlitbou normám. Auta značky pro USA mají ještě celkem rozumný nouzový systém popsaný v uživatelské příručce chybí, nové Model Y vyrobené v Německu ale používají naprostý nesmysl.

Jde o prakticky neviditelný, skoro nedohledatelný a příručce nepopsaný mechanismus, jehož (ne)funkčnost vám nejlépe ukáže video níže. Nedá se k němu rozumně dostat rukou, ani pokud víte, kde se nachází, a tak je zapotřebí třeba šroubovákem vyloupnout plastovou krytku v kapse zadních dveří. Pak teprve lze dveře nouzově odjistit. Přejeme hodně zdaru zvládnout to v autě, které třeba po nehodě začíná hořet...

Jak můžete sami vidět, plastová krytka je maskována čalouněním, načež potřebujete ostříží zrak, abyste ji vůbec našli. A kdo s sebou proboha má za jízdy šroubovák či jiný vhodný nástroj? I když jej ale budete mít po ruce, zabere vám snadno minutu, než dveře otevřete. V té chvíli je ale již celé auto v plamenech. Za tohle by skutečně měl někdo dostat přes prsty, pochybujeme ale, že se to stane, Tesla se v některých ohledech zdá být nedotknutelná.

Correction:

There is a manual release for the rear doors in the MiG Model Y but forget about getting to it by just using your fingers.



Especially in case of an emergency. https://t.co/b5RUDw93n5 pic.twitter.com/eCKdKrp7pY