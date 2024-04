Tesla si nechala zaplatit v roce 2017 od Pepsi za 100 tahačů, dodala jich jen 36. Ze 125 kamionů pro UPS ani jeden před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vlastně se dá kvitovat, že se Tesla chová podobně arogantně ke všem zákazníkům - soukromý kupec nebo PepsiCo, je to jedno. Ztráta zájmu ze strany velkých amerických firem by ale Teslu mohla bolet víc.

Být zákazníkem Tesly je svéráznou zkušeností. Dokud vybíráte auto, je vše v pořádku, jakmile ale na její účet složíte peníze, zájem firmy o vás do značné míry končí. I přes často opakované sliby si dodáním objednaného vozu nemůžete být jisti až do té doby, dokud opravdu nestojí před vaším domem. Následně je třeba přistoupit k opravdu důkladné přejímce, neboť značka o kvalitě sice mluví, tím to ale končí. A podobně „pro-zákaznické“ jsou také servisy. Pokud totiž nějakou nesrovnalost z výroby přehlédnete, může se vám klidně stát, že ve snaze o její opravu se vám auto vrátí s ještě větším množstvím nedostatků.

Přesto všechno nicméně Tesla po několik let rostla na hodnotě, stejně jako i přes neustálé zdražování rostly její prodeje. Loni se však Elonem Muskem pečlivě budované a promazávané soukolí začalo zadrhávat. Automobilka tak musela přistoupit ke slevám, stejně jako vůbec poprvé ve své historii sklouzla k reklamě. Nezafungovalo nicméně ani jedno, letošní první kvartál lze především z pohledu investorů považovat za katastrofu. Těch mráčků je ale nakonec na nebi daleko víc, přičemž jeden z těch větších souvisí s modelem Semi.

Elektrický tahač Tesla představila již v roce 2017. O dvě léta později pak měla začít sériová výroba. Automobilka tehdy zlákala celou řadu firem, vůbec největší objednávky ovšem zadaly společnosti UPS a Pepsi, kdy první nakoupila 125 a druhá 100 exemplářů. Momentálně se nicméně píše rok 2024 a Tesla dosud dodala jen 36 kusů, a to druhému z významných zákazníků, UPS nedostala nic. Spojitost to zjevně má s vládním grantem, neboť místo Pepsi za 32 vozů zaplatila americká vláda, od níž firma získala grant ve výši 20 milionů USD (cca 471,64 mil. Kč).

Ani zbývající auta ovšem Pepsi nevyšly draze, u každého si totiž společnost mohla odečíst až 40 tisíc dolarů (943 tisíc Kč) ve formě federální dotace. Tím se ale mlýnek na kamiony u Tesly rozbil. Respektive automobilka sice vyrobila dalších 100 aut, nicméně ta používá kvůli převozu bateriových paketů mezi Sparksem v Nevadě a původní továrnou značky v kalifornském Fremontu. Svým způsobem tak Musk celé řadě zákazníků ukázal prostředníček, což jednoduše nemohlo skončit bez následků.

Jak shrnují kolegové z Jalopniku, společnosti UPS, Walmart, Sysco či Schneider National totiž došla trpělivost, a proto objednaly elektrické tahače Freighliner eCascadia. Ty sice nemají na kontě tak velký udávaný dojezd, stejně jako se nechlubí revolučním designem a dalšími inovacemi, na druhou stranu však jejich výroba skutečně odstartovala, a to již v květnu 2022. Tesla tak začíná přicházet o nemalé peníze, a to vše jen proto, že zkrátka nedokáže dodržet své vlastní sliby. I proto se divíme, že jí ještě někdo nějaké další „baští”.

Elektrický tahač Semi měl naplnit pokladnu značky až po okraj, nakonec se ale ani 7 let po premiéře nevyrábí ani v takové míře, aby objednané vozy dostaly firmy, které za ně zaplatily už v roce 2017. Foto: Tesla

