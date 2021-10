Tesla svým posledním krokem nejlépe ukázala, jak vážně to myslí s ochranou planety a bezpečností před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Být Tesla tím, čím se tváří, že je, mohla by to být docela sympatická firma. Pokud ale přiměje nespočet lidí najíždět nespočet zbytečných kilometrů a chovat se přitom nikoli bezpečně, ale tak, jak očekává její software, nemá to nic společného s jejími hlavními „misemi”.

Pro Teslu evidentně platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Kalifornská automobilka totiž soustavně mluví o tom, kterak je její stěžejní „misí” záchrana planety a maximalizace bezpečnosti na silnicích. Souběžně s tím ovšem podniká kroky, které vedou k pravému opaku.

Naplno se to ukázalo během uplynulého týdne, kdy mělo být většímu počtu lidí zpřístupněno tzv. Plné autonomní řízení (FSD) ve verzi 10.2 Beta. Aby jej ale člověk mohl získal, musel dosáhnout maxima 100 bodů ze 100 v rámci tzv. Bezpečnostního skóre. Aby jej člověk získal bez ohledu na své předchozí chování na silnici, musel najet určité množství kilometrů způsobem, který software Tesly vyhodnotí jako bezpečný. A protože „odměnu” v podobě zpřístupnění FSD chtěl kde kdo, dokážete si domyslet, co následovalo.

Jakmile se informace rozšířila, začalo velké množství lidí usedat za volant Tesel a vyrážet na americké silnice nikoli proto, že by potřebovali někam skutečně dojet či něco převézt, ale jen kvůli tomu, aby získali dokonalé skóre a měli tak k dispozici „plné autonomnímu řízení“, které přitom plným autonomním řízením ani není.

Pokud si myslíte, že to udělalo pár bláznů, podívejte se na zdrojový článek na Jalopniku, kde si kolegové dali tu práci a vložili nespočet prohlášení lidí ze sociálních sítí o tom, kolik kde jen kvůli FSD najeli zbytečných kilometrů. Řada lidí uvedla, že kvůli získání nejvyššího hodnocení najela během týdne 800 až 1 400 mil (1 287 a 2 253 km) jen tak. A výsledkem je primárně neskutečné plýtvání energie, a tedy zbytečné zátěži planety, proti níž Tesla tak bojuje.

Pokud si vezmeme třeba Teslu Model Y Long Range, pak její průměrná spotřeba byla agenturou EPA vypočítána na 27 kWh/100 mil. Znamená to tedy, že zmínění během pár dnů zbytečně spotřebovali okolo 300 kWh. Ve Státech přitom na výrobu jedné kilowatthodiny připadá 0,417 kilogramu emisí CO2, což znamená, že jen provozem jednoho vozu uniklo do ovzduší okolo 125 kilo oxidu uhličitého. Oněch aut mohly být bez problémů tisíce.

Suma sumárum tak má Tesla jen za uplynulý víkend na kontě tuny emisí, jakkoliv soustavně deklaruje, že je zde jen kvůli ochraně ovzduší a přírody. Nejde navíc o jediný problém, neboť dané jízdy nešly jen proti přírodě, ale i proti bezpečnosti. Aby onen algoritmus lidem přisoudil nejvyšší ohodnocení, bylo třeba se vyhnout prudkému brždění či náhlému zatáčení. Tedy manévrům, které děláte hlavně při efektivním řešení kritických situací.

Je nám jasné, že fanoušci značky pro les nevidí stromy. Stačí si ale představit, jak by reagovali, kdyby třeba Škoda lidi nějak odměnila za to, že někdo najede za víkend nejvíce kilometrů. V té chvíli by nohsledi Elona Muska bezesporu mluvili o plýtvání pohonných hmot, zatímco Greta Thunberg by znovu zplakala nad ukradeným mládím. V případě Tesly se ale nic takového neděje, neboť kde dle fanoušků elektromobility není výfuk, tam nejsou emise.

Vskutku nedomyšlený přístup Tesly přiměl fanoušky, aby během uplynulého víkendu vypustili do ovzduší zbytečné emise CO2 a ještě se přitom nechovali odpovědně směrem k okolnímu provozu. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.