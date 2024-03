Tesla to za Cybertruck schytává ze všech stran. I dřív věrní fanoušci a recenzenti odmítají zastírat realitu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Vůz, který měl Teslu vynést na výsluní, zřetelně neplní svou roli, jakkoli mánie ho obestírající hned tak neskončí. Pokud ale odhlédnete od nezvyklého designu, nenajdete nic mimořádného, i když opravdu chcete.

Během uplynulé dekády přesvědčil Elon Musk značnou část světa, že Tesla je něco extra. Je to jeho nesporné umění, které dříve i později osvědčil také v jiných oborech. Je vlastně těžké definovat, jak to dělá, rozhodně pak není možné to napodobit, zopakovat. Hodně s tím má co do činění jeho minulost, aura a charisma, prostě jedinečné věci vlastní jen jemu. Nakonec Andreje Babiše také většina jeho voličů nevolí kvůli jeho programu, který byste mohli opsat - tušíme, že jej lidé obvykle ani nebudou znát. A v politice mu prošly věci, které by snad nikomu jinému nebyly tolerovány.

Musk je na tom podobně. Dokáže soustavně vyvolávat obrovská očekávání od budoucích produktů, která stejně soustavně nejsou naplňována. Je úplně jedno, jestli se podíváme na promeškané termíny premiéry toho či onoho vozu, soustavné odkládání příchodu plně autonomního řízení nebo řadu specifických vlastností konkrétních modelů. Musk rozhodně není člověk, který slibuje málo a dodává hodně, právě naopak. Přesto mu lidé dál a dál věří, že jednou s tou či onou slíbenou vlastností, novinkou, specifikem skutečně přijde.

Je tak otázkou, jak budou lidé za pár let vnímat pick-up Cybertruck, v tuto chvíli ale působí jen jeden další velký nesplněný slib. Produkční Cybertruck za vlastním konceptem zaostal prakticky ve všem a tím jediným, co obě verze spojuje, je nezvyklý design. A oči nad tím odmítají zavírat i dříve nadšení fanoušci a recenzenti, nejnověji lidé z webu InsideEVs.

Ti po testu Cybertrucku přiznávají, že jde o jedno velké zklamání. Nikoli proto, že by šlo o vyloženě špatné auto, ale kvůli tomu, že není zdaleka tak přelomový, jak se tváří. Pokud si totiž lidé odmyslí radikální tvary, dostanou víceméně totéž, co konkurence nabízí již hezkých pár let. Ta navíc je v některých ohledech i napřed, neboť třeba takový Rivian R1T stojí míň, ovšem na jedno nabití dojede dál. Podobně je na tom i Chevrolet Silverado 4WT či Ford F-150 Lightning.

Tyto vozy navíc nově mohou využívat síť Superchargerů, náskok Tesly se tedy ztratil i v tomto ohledu. A jakkoli Cybertruck jako první vůz značky dostal do vínku 800voltovou architekturu, v praxi to moc neoceníte - kolegům trvalo i 50 minut, než se dostali ze 16 na 90 procent kapacity baterií. To vážně není nic výjimečného, stejně jako dnes jen málokoho osloví interiér. V něm totiž naleznete pouze obří centrální displej a sedadla, která nevyhovují nikomu, kdo je menšího vzrůstu.

I když sériový Cybertruck oproti avízům z dob odhalení konceptu razantně podražil, dnes produkované vozy nemají k dispozici pomalu žádnou z autonomních funkcí, jakými se Tesla soustavně chlubí. Když si navíc uvědomíme, že dle Muska automobilka s autopilotem stojí či padá, je to vážně překvapivé. Kolegové tak alespoň chválí samotnou jízdu, ovšem jen do chvíle, než je třeba zacouvat - výhled vzad je tragický a nepomáhá mu ani to, že nelze aktivovat boční kamery s tou centrální najednou.

Již to samo stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, že Cybertruck vážně není nic moc. Jenže stížností na jeho adresu míří daleko více, a to od celé řady majitelů, ať už na fórech majitelů, na videích na Youtube nebo na sociálních sítích. Jeden z nich se totiž po pouhých dvou dnech vlastnictví dočkal 25 varování upozorňujících na stěžejní problémy. Mnohé se přitom týkají selhání řízení, což vážně nutí ke svraštění čela - Tesla totiž v rámci snahy o inovace přišla s elektrickým řízením, kdy volant a přední kola nejsou fyzicky propojena klasickou tyčí řízení.

Pokud vše funguje, lze těžit z toho, že po věnci nemusíte ručkovat jako šílení. Jenže když jste v pohybu a z centrálního monitoru na vás svítí podobná hláška, rázem si říkáte, zda se vůbec domů vrátíte živí. Protože jsou navíc asistenční systémy moderních aut navzájem propojené, a to kvůli oné autonomii, nejde ve finále o selhání jedné technologie. Místo toho je třeba počítat s tím, že vůz „nemůže řadit, může přijít o výkon, řízení či posilovač a nemusí být schopen zaparkovat“.

Není to vše, elektrický pick-up je schopen vás i uzamknout uvnitř a nepustit ven. Či naopak se zamkne tak, že je zapotřebí servis, aby vám kabinu zpřístupnil. Jak nicméně uvedl jeden z majitelů, pokud k něčemu takovému dojde v neděli, kdy jste na výletě s rodinou, v podstatě můžete udělat jediné - najít si přenocování, neboť technici zkrátka mají o víkendu volno. Pro řadu z nich je navíc Cybertruck tak nový a komplikovaný, že by vám s ním nepomohli ani v pondělí.

Co dodat? Snad jen to, že stále více přibývá příspěvků, ve kterých majitelé zmiňují „katastrofická selhání“, než takových, ve kterých je Tesla chválena až na půdu. Pro Muska ale nejde zdaleka o první případ, kdy jeho sliby tvrdě naráží na zeď reality. Přesto je dál opěvován, stejně jako auta Tesly. A tušíme, že se na tom hned tak něco nezmění.

Cybertruck není ani v nejmenším tak revoluční, jak se očekávalo. Humbuk kolem této novinky to ale nezabíjí, ani zdaleka. Foto: Tesla

Love @tesla and my @cybertruck but “catastrophe failure” with steering and brakes while on a road trip with wife and toddler…. Pretty pretty pretty not good. Oh and service center not open today. @elonmusk pic.twitter.com/vfvevsRsh8 — Matthew Chiarello (@ChiarelloERISA) March 3, 2024

Zdroje: InsideEVs, VoyageATX@Youtube, Cybertruck Owners Club, Matthew Chiarello@X

Petr Prokopec

