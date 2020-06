Tesla se začíná ztrácet v kolotoči odkladů, důvodům je stále obtížnější uvěřit dnes | Petr Prokopec

K Tesle a Elonu Muskovi odkládání avizovaných termínů tak nějak patří, když se ale dubnová akci přes několik dalších termínů odsune až na září, a to za pomoci podivných výmluv, něco tu smrdí.

Na počátku letošního roku Elon Musk oznámil, že se v dubnu bude konat tzv. Battery Day. Tedy den, kdy Tesla zveřejní informace o inovacích na poli baterií. Všeobecně se očekávalo, že představen bude jak akumulátor schopný najet alespoň jeden milion mil, tedy 1,6 milionu kilometrů, tak i levná alternativa, v jejímž případě by cena jedné kilowatthodiny poklesla na méně než 100 dolarů (cca 2 380 Kč). Nicméně poté přišel koronavirus, který zamíchal plány všech automobilek.

Jakkoliv lze první odklad pochopit, nyní se opětovně začínají množit pochyby o tom, zda je Tesla skutečně tak daleko, aby z alternativního pohonu učinila něco víc. Battery Day byl nejprve odložen na polovinu května a následně na červen. Ovšem jelikož koronavirus v Kalifornii stále zásadním způsobem ovlivňuje veškeré dění, Musk před pár dny uvedl, že ke slavnostní události nejspíše dojde až v červenci, a to nejspíše sedmého, kdy se měla konat také valná hromada.

Dnes ráno však šéf Tesly na Twitteru, uvedl, že obojí se posouvá až na 15. září. Důvodem je prý skutečnost, že v Kalifornii stále ještě nejsou povoleny akce, jichž se může zúčastnit více než 100 lidí, což je ale omezení, které má platit jen do začátku července. Pokud si navíc uvědomíme, že Tesla lpí na inovacích, pak by vlastně měla být první, kdo přesedlá na online prezentaci, kterou automobilka v mezičase též zmiňovala jako jedno z dalších možných řešení. Ani na tu ale nedošlo a dojít nemá.

Zdá se tedy, že Musk si svými sliby zase jednou ukousl větší kus krajíce, než je schopen pozřít. Tedy jinými slovy, reálný pokrok na poli bateriovém není takový, jak bylo původně zamýšleno, Tesla zatím nemá čím ohromit, a tak sahá po jednomu odkladu za druhým. Pokud se navíc skrývá za nařízení, které sama zpochybňuje (a v případě výroby jej dokonce nějaký čas ignorovala), pak to celé působí ještě méně věrohodně.

Stačí se jen vrátit o pár týdnů zpátky, kdy byly prakticky veškeré továrny v Kalifornii uzavřené. V té době Musk veškeré nařízení považoval za fašistické a úřadům navzdory rozjel výrobu dříve než kdokoliv. Nyní se však rebelie ve Fremontu zjevně nepěstuje a z července, kdy by i akci legálně uspořádat šlo, je najednou září. Skutečně se tedy zdá, že Musk se za vládní opatření schovává, nečekejme ale, že by mu to akciové trhy daly „sežrat”, třebaže současná hodnota Tesly je absurdní i bez jakýchkoli dalších negativních zpráv.

Battery Day se původně měl konat již v dubnu, v mezičase byl opakovaně odložen



Nyní jej Musk odsunul až na září. Proti vládním nařízením přitom překvapivě neprotestuje, navíc zcela odmítá online akci. Proč asi?

Zdroj: Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec