Tesla zničehonic zastavila uprostřed cesty, reakce Elona Muska je nezodpovědná

Celá tato situace jen důrazně připomíná, jak vzdáleni jsme ideálu plně autonomního řízení, které by nás autem odvezlo kamkoli si poručíme, aniž bychom se o cokoli museli starat.

Nejspíše jste si již všimli, že elektronické asistenty moderních aut nám dvakrát neučarovaly. Život nám nejednou zkomplikovaly, i když jsme nechali působit v rolích sluhů, pod dohledem ale dokáží být přínosem. Pokud jim ale někdo dovolí autu zcela vládnout nebo na ně začne jen příliš spoléhat, může se připravit jen na problémy.

Výrobci i politici v nich ale vidí nástroj, který by osobní dopravu měl přivést k provozu bez jakýchkoliv havárií a na ně navazujících obětí. Po něčem podobném pochopitelně touží kde kdo, jenže je to jen teorie, která má k praxi opravdu daleko. A současné technologie k ní opravdu nesměřují - provoz na běžných silnicích je příliš pestrý, příliš divoký na to, aby se v něm jakákoli dnešní umělá inteligence dokázala pohybovat bez chyb, naopak praxe pravidelně ukazuje, jaké banality ji dokáží zmást.

Připomíná to i trochu komické selhání systému autonomního řízení Tesly Model 3 Andyho Weedmana, jehož auto začalo zničehonic zastavovat uprostřed silnice, aniž by se na ní nebo okolo ní cokoli dělo. Autopilot hlásil zastavení u značky Stůj, nicméně ta u cesty nestála. Andy nechápal, až později si všimnul u cesty stojícího billboardu, na kterém byla značka vytištěna coby součást reklamy. Kamery Autopilotu ji ale zachytily a zareagovaly na ni.

Něco podobného pochopitelně člověka z masa a krve nezmate, ostatně billboard za klasické dopravní značení by zaměnil nejspíše jen ten jedinec, který ještě neprošel autoškolou. Na zmatení Tesly to však stačilo a vede to nevyhnutelně k otázce, co všechno také bude stačit k tomu, aby systém podobným způsobem chyboval. Je to vážný problém, který snadno způsobí vážnou nehodu - pokud před vámi bez důvodu a bez varování zcela zastaví auto uprostřed cesty, v hustším provozu to velmi pravděpodobně povede k havárii, někdo dříve nebo později na toto nesmyslné zastavení nezareaguje správně.

Samotná automobilka se zatím k případu nevyjádřila, Elon Musk zaslal Weedmanovi skrze Twitter pouze odkaz na píseň Stop In the Name of Love, což zřejmě myslel jako vtip, jakože auto zastavilo ve jménu lásky. To ale v nastalé situaci nezní příliš citlivě a odpovědně.

Je ale pochopitelné, proč tak Musk takto reaguje. Vyřešit tento konkrétní problém není nemožné, není to ale vůbec nic jednoduchého a ve výsledku to může vést ke zela opačným komplikacím. Je totiž třeba, aby Tesla reagovala pouze na skutečné dopravní značení a nikoli to, co působí stejným způsobem. Pokud se ale touto cestou vydáte, zároveň se nesmí stát, aby systém neignoroval skutečnou značku, protože si ji splete s billboardem. Jinak může začít ignorovat nejen stopky, ale v podstatě cokoli. Najít ideální cestu v této jediné záležitosti se může ukázat zcela nemožným.

Je to střípeček obrovské mozaiky, jeden dílek z milionu, i ten ale znovu ukazuje, že plnohodnotnému autonomnímu řízení jsme na hony vzdáleni, pokud se jej vůbec kdy dočkáme. Podle nás je minimálně se současnými technologiemi autonomní řízení zcela neřešitelným úkolem, ostatně zakladatel Applu si myslí totéž.

