Tesla zrušila objednávky a zakázala další nákupy aut lidem, kteří se pokusili prodat Cybertruck dřív, než měli dovoleno před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Už to vypadalo, že americká automobilka dala spornou klauzuli do kupních smluv na Cybertrucky jen tak, ale nakonec skutečně jedná. Dokonce ji ani nezajímá, zda prodej proběhl, samotný pokus o něj je pro ni něco jako smrtelný hřích.

Za poslední zhruba čtyři měsíce neuplynul týden, aby se nemluvilo o Tesle Cybertruck. Z toho by americká automobilka mohla mít radost, jenže to by ony zmínky musely být pozitivní. A to obvykle nejsou, většinou se jedná o kritiku. I jindy věrní novináři nevelebí vůz v testech, zákazníkům pak vadí mj. rezivění údajně nerezavějící karosérie, otřesná kvalita, horší než udávaný, natož pak původně slibovaný dojezd nebo nedomyšlené tovární příslušenství.

Jablkem sváru se ale stala i klauzule ve smlouvě, která lidem zakazuje zbavit se vozu během 12 měsíců od jeho pořízení pod hrozbou pokut a dalších trestů. Odpor k tomuto ustanovení je pochopitelný, i podle nás by měl každý mít právo si se svým autem dělat, co chce. Na druhou stranu je třeba říci, že Tesla stanovila podmínky takto, nebyly nijak netransparentní a každý zájemce, kterému nevyhovovaly, měl možnost si auto nekoupit. Nevíme, zda to někteří udělali, zcela jistě ale víme, že mnozí toto ustanovení začali ignorovat a vůz prodali v podstatě obratem.

Sám Elon Musk o tom prokazatelně věděl, přesto se zdálo, že automobilka nic nedělá a klauzule ve smlouvě je jen bezzubý strašák. Není tomu tak. Aktuálně se na fóru majitelů Cybertrucků začalo hojně debatovat o případech, kdy automobilka zasáhla. A s vlastními klienty se jako obvykle nemaže.

Mj. muž s přezdívkou Malinecentral potvrdil, že mu Tesla zakázala prodej dalších aut. „Jakékoli budoucí objednávky budou stornovány bez navrácení rezervačního poplatku ve výši 100 USD nebo bez vrácení objednávacího poplatku ve výši 250 USD,” stojí ve sdělení firmy. Jiným hříšníkům byly zrušeny i dříve učiněné objednávky, s takovými lidmi prostě Tesla dál nechce nic mít.

Pozoruhodný je na celé věci fakt, že Malinecentral svůj vůz neprodal, pouze jej nabídl k prodeji na některých webech. Za elektrický pick-up v inzerátech požadoval (numericky, ale nakonec i výší částky) komických 242 069 dolarů (cca 5 595 000 Kč), tedy 2,5krát vyšší sumu, než jakou za úvodní edici Foundation Series zaplatil. Nikdo svolný k jejímu zaplacení se nenašel, sám fakt, že vůz prodat chtěl, ale Tesle přijde jako dostatečný motiv pro přerušení dalších vztahů s ním. Pokuta za předčasný prodej v takovém případě ve hře pochopitelně není.

Je otázkou, jak moc je v tomto ohledu Tesla důsledná. A jak moc jde o exemplární případ, který má ostatní odradit. Na každý pád je zjevné, že koná, na druhou stranu je ale otázkou, zda ještě konat musí. Zájem o vůz při očekávání cen, jako je ta výše zmíněná, evidentně dál neexistuje, což ukázal nejen onen neúspěšný prodej, ale i výsledek víkendové aukce v Glendale v Arizoně. Ani tam si jeden ze Cybertrucků - ten na fotkách níže - nového majitele nenašel. Nejvyšší příhoz činil 200 tisíc dolarů (asi 4 623 000 Kč), což je tedy pořád dost, na dosažení rezervní ceny to ale nestačilo.

Nabízený kousek měl najeto pouhých 21 kilometrů a ze záběrů poskytnutých aukční společností Mecum se zdá, že slícování jednotlivých panelů ocelové karoserie nebylo tak tragické jako u některých jiných kousků. Přesto na transakci nedošlo. Lidí, kteří chtějí pick-up Tesly vlastnit mezi prvními a za každou cenu, tak už očividně tolik není - nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou postupně mizí.

Není tomu dlouho, co se Cybertruck prodával na aukcích za více než 5,5 milionu korun. Tento kousek s pouhými 21 kilometry ovšem nového majitele nenašel, tomu stávajícímu byl i maximální příhoz ve výši 4,6 milionu Kč málo. S přemírou zájmu je zjevně konec, Tesla sama ostatně bojuje proti tomu, aby se s vozem moc nekupčilo. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály

Zdroje: Cybertruck Owners Club, Mecum Auctions

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.