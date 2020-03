Teslám Model 3 samovolně praskají skla, jeden z majitelů to natočil na video včera | Petr Prokopec

Jistě pozoruhodný problém, ale i to se může stát. Snad ještě pozoruhodnější je reakce dalších příznivců značky - ti místo toho, aby se dalšího z majitelů zastali, jej obviňují z toho, že vše zfalšoval.

Někteří fanoušci Tesly působí jako sektáři. Produkty americké automobilky i jejího šéfa staví na stupínek nejvyšší, přičemž žádná jiná pravda než ta jejich neexistuje. Stačí tedy, abyste vystoupili proti zaběhlému proudu a rázem jste za veřejného nepřítele číslo jedna. A to přesto, že jste neudělali nic špatného, jen jste zkrátka upozornili na objektivní problém, který by bylo vhodné řešit.

Přesně takový se zdá být případ Balaji Simmy, který si pořídil novou Teslu Model 3. Ovšem nedlouho po převzetí se mu vysypalo sklo na zadních dveřích. Dle majitele se tak stalo během pouhých 24 hodin po dodání vozu, kdy měl najeto jen 40 mil (64 km) a na internetových fórech zjistil, že není jediný.

Problém se navíc nestal za jízdy, ale v momentě, kdy vůz nečinně stál na příjezdové cestě. Simma měl vše natočené na videu, a tak se rozhodl případ, který jiným majitelům fanoušci nevěřili, doložit videem. Všichni jej však nyní mají za provokatéra, který pomocí špatného záznamu zkouší očernit kalifornskou automobilku a její produkty.

„Co je to s vámi lidi? Proč si myslíte, že je to zeditované? Napadá vás nějaký motiv? Jsem rovněž velkým fanouškem aut a techniky Tesly... Jen jsem si nebyl vědom kvalitativních potíží, které mají. Je to záznam z průmyslové kamery, byl stažený ze serveru vŕobce. Nemusím nic dokazovat,“ reagoval Simma na množství negativních útoků na svou osobu. Následně upřesnil, že jde o kamery firmy Ring, jež veškerá data ukládá na své cloudové servery. K těm pak majitelé samozřejmě mají přístup.

Video není nejkvalitnější, nepůsobí ale dojmem, že by nebylo skutečné a opravdu není důvod, aby si čerstvý majitel vozu něco takového vymyslel. Navíc vážně nejde o první incident, kdy okna některého z vozů Tesly zcela náhle explodovala, v minulosti se stejným způsobem tříštila ta střešní.

O jeden problém s kvalitou navíc, ale v tomto případě nejde jen o něj, jde i o reakci okolí. Pokud jste tedy majitelem některého z vozů Tesly a stane se vám něco podobného, raději o tom ostatní neinformujte. Jakkoliv je totiž záslužné upozornit na produkt, který nefunguje tak, jak má, v tomto případě vám za to nehrozí zásluhy, ale spíše elektronické lynčování na internetu.

Video zaznamenalo prasknutí okna Tesly Model 3, když stála nečinně na místě

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec