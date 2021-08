Tesle se vysmívají poté, co na prezentaci odhalila „robota”, který ve skutečnosti nebyl robotem před 5 hodinami | Petr Miler

S nebývalou vlnou negativních reakcí se setkala Tesla po své poslední prezentaci. Vtipkování s robotem bylo obecně přijato jako nepovedené v době, kdy je firma vyšetřována kvůli smrtelným nehodám spojeným s jejím Autopilotem.

O faktech se diskutuje snadno, když se ale z určité věci stane něco jako náboženství, je debata složitá. A z Tesly se něco jako náboženství stalo - má své zatvrzelé podporovatele, které fakta vůbec nezajímají a zatleskají snad čemukoli, co tato firma udělá. Někdy jsou až fanatičtí a „jdou po” každém, který si dovolí cokoli na Tesle či Elonu Muskovi kritizovat. To je následně znát na atmosféře v médiích, která obvykle raději nepoukazují ani na velmi zjevné nedostatky, natož pak na sociálních sítích, kde jej jakýkoli odpor okamžitě „trestán davem”. Exempla trahunt.

V tomto kontextu je pozoruhodné, s jakou vlnou negativních reakcí se Tesla musí potýkat poté, co Elon Musk s velkou pompou odhalil chystaného humanoidního robota. Z našeho pohledu to byla obvyklá prezentace Tesly - zabývala se potenciálně zajímavými věcmi, které ale zdaleka nejsou hotové, slíbila termíny jejich dokončení, které se už teď zdají být nereálné a přidala nějaké vtípky navrch, které nemusely být po chuti každému. Tentokrát ale bylo něco jinak.

V posledních dnech totiž americká NHTSA rozjela proti Tesle hned dvojí vyšetřování, která se týkají série nehod, v nichž byl zapleten její Autopilot. Auta značky např. opakovaně nabourala do vozů záchranných složek stojících u silnice, což je obvykle ten nejlépe viditelný element v celém provozu. Jistě, Tesla neprodává samořiditelná auta, odpovědný byl vždy řidič, problém je ale v tom, že firma schopnosti svých systémů neustále nasazuje. To vede k přílišné důvěře majitelů, kteří pak nevěnují jízdě dostatek pozornosti. Navíc se změnilo vedení NTSB, jehož nová šéfka též chce jít proti automobilkám, které zveličují schopnosti svých autonomních technologií - že to je hlavně Tesla, je nabíledni.

Atmosféra v USA zkrátka rázem není Tesle a jejím „robotickým aktivitám” nakloněna, a tak se s kritikou setkala celá zmíněná prezentace, včetně jinak poměrně nevinného vtípku s tančícím „robotem”, který byl ve skutečnosti převlečeným člověkem. Musk to nezastíral, když řekl: „Tohle samozřejmě nebylo skutečné. Ale robot Tesly bude skutečný.” Média ani lidé to ale tentokrát nevzali.

Celá prezentace Tesly je vnímána hlavně jako snaha odvést pozornost od výše popsaného dění - spousta lidí automobilce vůbec nevěří, že by to s nějakým robotem myslela vážně. A pokud přece jen, prezentovat jej takto prázdně (tančící člověk, ničeho neschopná figurína a pár obrázků) jako projev dominance Tesly na poli robotických technologií zrovna když se ukazuje, že firma není úplně upřímná v tom, co reálně dovedou...

Jinak nepříliš konfliktní magazín The Verge na představení Tesly reagoval ostře kritickým článkem: „Zbytečně o tom nepřemýšlejte, Tesla Bot Elona Muska je vtip, odvádění pozornosti a prázdný slib.” Bob Sorokanich, zástupce šéfredaktora magazínu Road and Track, k tomu uvedl: „TikTok je plný milionů lidí, kteří dokáží tančit jako skutečný roboti a tenhle nudný, nezajímavý a rytmus nechytající člověk je to nejlepší, co nejbohatší muž světa dokáže předvést?” A zlobil se na média, které nicotnou prezentaci vzala jako dostatečný důkaz toho, že Tesla takovou věc skutečně uvede v avizovaném termínu.

Vše nakonec možná nejlépe shrnul James Vincent ve zmiňovaném článku: „Muskův Tesla Bot je prázdný mediální kousek mající za cíl odvézt pozornost od federálního vyšetřování tendence Autopilotu bourat o zaparkovaných aut bezpečnostních složek,” uvedl doslova. A toto je jen pár příkladů ze skutečně neobvyklé vlny negativní publicity, která ze strany médií i obyčejných lidí po tzv. AI Day Tesly následovala.

My jsme tentokrát tak ostří nebyli, je to ale pozoruhodné, že se tolik kritiky a výsměchu se Tesle najednou dostalo za to, že udělala... prakticky to, co pokaždé.

Prezentace humanoidního robota Tesly se asi nesetkala s odezvou, ve kterou firma a Elon Musk doufali, tleskal tentokrát jen málokdo. Foto: Tesla

